06:18 17.11.2021 (обновлено: 10:21 17.11.2021)
Жительница Приамурья напала на фельдшера скорой помощи
Жительница Амурской области с оскорблениями напала на фельдшера скорой помощи
БЛАГОВЕЩЕНСК, 17 ноя – РИА Новости. Жительница Амурской области с оскорблениями напала на фельдшера скорой помощи, сорвала с него маску и поцарапала, сообщает УМВД России по Амурской области.
Вызов поступил на станцию скорой помощи во вторник, медпомощь потребовалась жительнице поселка Новобурейский.
"Во время работы бригады между гражданкой, находившейся по данному адресу, и фельдшером скорой медицинской помощи произошел конфликт, в ходе которого женщина оскорбила медицинского работника, сорвала с него маску, причинила телесные повреждения в виде царапин", - сообщает УМВД России по Амурской области.
Как установила полиция, 35-летняя жительница поселка Новобурейский до этого уже привлекалась к административной ответственности по статье "побои".
"Сотрудниками межмуниципального отдела МВД России "Бурейский" собраны соответствующие материалы, которые будут направлены в мировой суд для решения вопроса о привлечении правонарушительницы к уголовной ответственности, предусмотренной статьей 116.1 УК РФ "Нанесение побоев лицом, подвергнутым административному наказанию" и прокуратуру, для рассмотрения вопроса о привлечении амурчанки к ответственности по статье 5.61 КоАП РФ "Оскорбление", - уточняет полиция.
Проверку начали в СК, также ведомство намерено забрать дело у полиции.
"По заявлению фельдшера скорой медицинской помощи о нападении на нее пациентки организовано проведение доследственной проверки. Кроме того, прокурору направлено ходатайство об изъятии уголовного дела, возбужденного по данному факту органами внутренних дел, и передаче его для дальнейшего производства в следственные органы СК России", - сообщает СУСК РФ по Амурской области.
Санкции статьи 116.1 УК РФ предусматривают штраф или обязательные (исправительные работы) или до трёх месяцев ареста.