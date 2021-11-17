https://ria.ru/20211117/feldsher-1759391406.html

Жительница Приамурья напала на фельдшера скорой помощи

Жительница Приамурья напала на фельдшера скорой помощи - РИА Новости, 17.11.2021

Жительница Приамурья напала на фельдшера скорой помощи

Жительница Амурской области с оскорблениями напала на фельдшера скорой помощи, сорвала с него маску и поцарапала, сообщает УМВД России по Амурской области. РИА Новости, 17.11.2021

2021-11-17T06:18

2021-11-17T06:18

2021-11-17T10:21

происшествия

благовещенск

амурская область

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

россия

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БЛАГОВЕЩЕНСК, 17 ноя – РИА Новости. Жительница Амурской области с оскорблениями напала на фельдшера скорой помощи, сорвала с него маску и поцарапала, сообщает УМВД России по Амурской области.Вызов поступил на станцию скорой помощи во вторник, медпомощь потребовалась жительнице поселка Новобурейский.Как установила полиция, 35-летняя жительница поселка Новобурейский до этого уже привлекалась к административной ответственности по статье "побои"."Сотрудниками межмуниципального отдела МВД России "Бурейский" собраны соответствующие материалы, которые будут направлены в мировой суд для решения вопроса о привлечении правонарушительницы к уголовной ответственности, предусмотренной статьей 116.1 УК РФ "Нанесение побоев лицом, подвергнутым административному наказанию" и прокуратуру, для рассмотрения вопроса о привлечении амурчанки к ответственности по статье 5.61 КоАП РФ "Оскорбление", - уточняет полиция.Проверку начали в СК, также ведомство намерено забрать дело у полиции."По заявлению фельдшера скорой медицинской помощи о нападении на нее пациентки организовано проведение доследственной проверки. Кроме того, прокурору направлено ходатайство об изъятии уголовного дела, возбужденного по данному факту органами внутренних дел, и передаче его для дальнейшего производства в следственные органы СК России", - сообщает СУСК РФ по Амурской области.Санкции статьи 116.1 УК РФ предусматривают штраф или обязательные (исправительные работы) или до трёх месяцев ареста.

https://ria.ru/20211104/delo-1757685724.html

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амурская область

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, благовещенск, амурская область, министерство внутренних дел рф (мвд россии), россия