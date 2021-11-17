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Жительница Приамурья напала на фельдшера скорой помощи
Жительница Приамурья напала на фельдшера скорой помощи - РИА Новости, 17.11.2021
Жительница Приамурья напала на фельдшера скорой помощи
Жительница Амурской области с оскорблениями напала на фельдшера скорой помощи, сорвала с него маску и поцарапала, сообщает УМВД России по Амурской области. РИА Новости, 17.11.2021
2021-11-17T06:18
2021-11-17T10:21
происшествия
благовещенск
амурская область
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
россия
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 17 ноя – РИА Новости. Жительница Амурской области с оскорблениями напала на фельдшера скорой помощи, сорвала с него маску и поцарапала, сообщает УМВД России по Амурской области.Вызов поступил на станцию скорой помощи во вторник, медпомощь потребовалась жительнице поселка Новобурейский.Как установила полиция, 35-летняя жительница поселка Новобурейский до этого уже привлекалась к административной ответственности по статье "побои"."Сотрудниками межмуниципального отдела МВД России "Бурейский" собраны соответствующие материалы, которые будут направлены в мировой суд для решения вопроса о привлечении правонарушительницы к уголовной ответственности, предусмотренной статьей 116.1 УК РФ "Нанесение побоев лицом, подвергнутым административному наказанию" и прокуратуру, для рассмотрения вопроса о привлечении амурчанки к ответственности по статье 5.61 КоАП РФ "Оскорбление", - уточняет полиция.Проверку начали в СК, также ведомство намерено забрать дело у полиции."По заявлению фельдшера скорой медицинской помощи о нападении на нее пациентки организовано проведение доследственной проверки. Кроме того, прокурору направлено ходатайство об изъятии уголовного дела, возбужденного по данному факту органами внутренних дел, и передаче его для дальнейшего производства в следственные органы СК России", - сообщает СУСК РФ по Амурской области.Санкции статьи 116.1 УК РФ предусматривают штраф или обязательные (исправительные работы) или до трёх месяцев ареста.
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происшествия, благовещенск, амурская область, министерство внутренних дел рф (мвд россии), россия
06:18 17.11.2021 (обновлено: 10:21 17.11.2021)
 
Жительница Приамурья напала на фельдшера скорой помощи

Жительница Амурской области с оскорблениями напала на фельдшера скорой помощи

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкСкорая помощь
Скорая помощь - РИА Новости, 1920, 17.11.2021
© РИА Новости / Павел Лисицын
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 17 ноя – РИА Новости. Жительница Амурской области с оскорблениями напала на фельдшера скорой помощи, сорвала с него маску и поцарапала, сообщает УМВД России по Амурской области.
Вызов поступил на станцию скорой помощи во вторник, медпомощь потребовалась жительнице поселка Новобурейский.
"Во время работы бригады между гражданкой, находившейся по данному адресу, и фельдшером скорой медицинской помощи произошел конфликт, в ходе которого женщина оскорбила медицинского работника, сорвала с него маску, причинила телесные повреждения в виде царапин", - сообщает УМВД России по Амурской области.
Как установила полиция, 35-летняя жительница поселка Новобурейский до этого уже привлекалась к административной ответственности по статье "побои".
"Сотрудниками межмуниципального отдела МВД России "Бурейский" собраны соответствующие материалы, которые будут направлены в мировой суд для решения вопроса о привлечении правонарушительницы к уголовной ответственности, предусмотренной статьей 116.1 УК РФ "Нанесение побоев лицом, подвергнутым административному наказанию" и прокуратуру, для рассмотрения вопроса о привлечении амурчанки к ответственности по статье 5.61 КоАП РФ "Оскорбление", - уточняет полиция.
Проверку начали в СК, также ведомство намерено забрать дело у полиции.
"По заявлению фельдшера скорой медицинской помощи о нападении на нее пациентки организовано проведение доследственной проверки. Кроме того, прокурору направлено ходатайство об изъятии уголовного дела, возбужденного по данному факту органами внутренних дел, и передаче его для дальнейшего производства в следственные органы СК России", - сообщает СУСК РФ по Амурской области.
Санкции статьи 116.1 УК РФ предусматривают штраф или обязательные (исправительные работы) или до трёх месяцев ареста.
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