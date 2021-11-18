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Названы вакансии с самыми высокими зарплатами для молодых россиян
Названы вакансии с самыми высокими зарплатами для молодых россиян - РИА Новости, 18.11.2021
Названы вакансии с самыми высокими зарплатами для молодых россиян
Самыми высокооплачиваемыми вакансиями для молодых россиян стали разработчик приложений, логопед и слесарь-монтажник, говорится в исследовании сервиса... РИА Новости, 18.11.2021
2021-11-18T05:08
2021-11-18T08:59
общество
москва
вакансии
россия
работа.ру
навигатор абитуриента
кем стать
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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Самыми высокооплачиваемыми вакансиями для молодых россиян стали разработчик приложений, логопед и слесарь-монтажник, говорится в исследовании сервиса "Работа.ру", которое имеется в распоряжении РИА Новости.Согласно материалу, молодым людям обычно предлагают вакансии, не требующие большого опыта работы, а также позволяющие повышать квалификацию за счет работодателя и совмещать работу с учебой.Доход до 360 тысяч рублей доступен разработчику С# с удаленным форматом работы в иркутской компании. Кандидату необходимо владеть языком программирования C# и системой Git, понимать принципы объективно-ориентированного и событийного программирования, знать платформу Unity, иметь навык написания шейдеров и опыт работы с плагином DotWeen.Логопед в Подольске может заработать в месяц до 100 тысяч рублей. От соискателя требуется высшее специальное образование и курсы профессиональной переподготовки. Кандидаты без опыта работы проходят стажировку и трудятся под руководством более опытного специалиста, длительность испытательного срока составит один месяц.Зарплата до 100 тысяч рублей доступна слесарю-монтажнику в Жуковском. Среди требований работодатель указал наличие личного автомобиля и водительского удостоверения, однако кандидату предстоит пройти испытательный срок в один месяц. Мужской парикмахер в Екатеринбурге может получать до 90 тысяч рублей. Работодатель ждет от соискателя опыта работы от шести месяцев, наличия личных инструментов и соблюдения дресс-кода барбершопа, однако компания готова рассмотреть кандидатов после школы парикмахеров с последующим обучением.Повару-пиццамейкеру в Новосибирске готовы платить до 85 тысяч рублей в месяц и возмещать затраты на такси. Для трудоустройства соискателю необходимо быть пунктуальным и ответственным, а также иметь желание обучаться. Продавца-бариста с зарплатой до 80 тысяч рублей ищут в Москве. От соискателя ждут любовь к людям и умение расположить к себе человека с любым настроением. Компания рассматривает соискателей без опыта работы с последующим обучением.
https://ria.ru/20211020/vakansii-1755314618.html
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общество, москва, вакансии, россия, работа.ру, навигатор абитуриента, кем стать
05:08 18.11.2021 (обновлено: 08:59 18.11.2021)
 
Названы вакансии с самыми высокими зарплатами для молодых россиян

Исследование "Работы.ру" выявило вакансии с самыми высокими зарплатами для молодых россиян

© Depositphotos / IgorVetushkoДевушка с документами в офисе
Девушка с документами в офисе - РИА Новости, 1920, 18.11.2021
© Depositphotos / IgorVetushko
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Самыми высокооплачиваемыми вакансиями для молодых россиян стали разработчик приложений, логопед и слесарь-монтажник, говорится в исследовании сервиса "Работа.ру", которое имеется в распоряжении РИА Новости.
Согласно материалу, молодым людям обычно предлагают вакансии, не требующие большого опыта работы, а также позволяющие повышать квалификацию за счет работодателя и совмещать работу с учебой.
Доход до 360 тысяч рублей доступен разработчику С# с удаленным форматом работы в иркутской компании. Кандидату необходимо владеть языком программирования C# и системой Git, понимать принципы объективно-ориентированного и событийного программирования, знать платформу Unity, иметь навык написания шейдеров и опыт работы с плагином DotWeen.
Логопед в Подольске может заработать в месяц до 100 тысяч рублей. От соискателя требуется высшее специальное образование и курсы профессиональной переподготовки. Кандидаты без опыта работы проходят стажировку и трудятся под руководством более опытного специалиста, длительность испытательного срока составит один месяц.
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Зарплата до 100 тысяч рублей доступна слесарю-монтажнику в Жуковском. Среди требований работодатель указал наличие личного автомобиля и водительского удостоверения, однако кандидату предстоит пройти испытательный срок в один месяц. Мужской парикмахер в Екатеринбурге может получать до 90 тысяч рублей. Работодатель ждет от соискателя опыта работы от шести месяцев, наличия личных инструментов и соблюдения дресс-кода барбершопа, однако компания готова рассмотреть кандидатов после школы парикмахеров с последующим обучением.
Повару-пиццамейкеру в Новосибирске готовы платить до 85 тысяч рублей в месяц и возмещать затраты на такси. Для трудоустройства соискателю необходимо быть пунктуальным и ответственным, а также иметь желание обучаться. Продавца-бариста с зарплатой до 80 тысяч рублей ищут в Москве. От соискателя ждут любовь к людям и умение расположить к себе человека с любым настроением. Компания рассматривает соискателей без опыта работы с последующим обучением.
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ОбществоМосквавакансииРоссияРабота.руНавигатор абитуриентаКем стать
 
 
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