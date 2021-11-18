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https://ria.ru/20211118/migranty-1759572168.html
Врачи госпитализировали двух мигрантов с польско-белорусской границы
Врачи госпитализировали двух мигрантов с польско-белорусской границы - РИА Новости, 18.11.2021
Врачи госпитализировали двух мигрантов с польско-белорусской границы
Нескольким мигрантам с белорусско-польской границы понадобилась помощь медиков, сообщил Минздрав Белоруссии. РИА Новости, 18.11.2021
2021-11-18T09:10
2021-11-18T10:28
в мире
польша
telegram (приложение)
министерство здравоохранения белоруссии
ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии
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МИНСК, 18 ноя — РИА Новости. Нескольким мигрантам с белорусско-польской границы понадобилась помощь медиков, сообщил Минздрав Белоруссии.Еще 28 человек подходили за консультацией к дежурной бригаде. Среди них была беременная женщина, ее направили на осмотр в перинатальный центр Гродно, после чего она вернулась к семье.Кроме того, в министерстве рассказали, что белорусские врачи спасли жизнь беженцу из Ирака. Двадцатипятилетнего мужчину доставили в приемное отделение больницы, где провели экстренное обследование. "Пациент из приемного отделения сразу же был направлен в операционную. Здесь было проведено эндоскопическое стентирование правой почки под УЗИ-контролем. Оперативное вмешательство было проведено вовремя, и сейчас жизни пациента ничего не угрожает", — говорится в сообщении. Состояние беженца удовлетворительное, он находится в отделении урологии.Миграционный кризисЛетом на границе Белоруссии с Польшей и Прибалтийскими странами увеличился поток пытающихся проникнуть в Западную Европу беженцев из государств Ближнего Востока и Африки.Ситуация обострилась 8 ноября, когда у заграждений собрались более двух тысяч человек. Они предприняли несколько попыток прорыва, но поляки применили слезоточивый газ. После этого мигранты разбили стихийный лагерь недалеко от пункта пропуска Брузги в Гродненской области.В понедельник около 3,5 тысячи человек перебрались из лагеря к КПП и расположились "прямо на линии границы". На следующий день начались стычки с польскими силовиками. Мигранты бросали в них камни и палки, те в ответ применяли слезоточивый газ, шумовые гранаты и водометы.В среду часть беженцев перебралась в транспортно-логистический центр, где белорусы организовали им ночлег, часть вернулась в лес.Запад возлагает ответственность за происходящее на Минск, но там все обвинения отвергают. Белорусский лидер Александр Лукашенко объяснил, что страна больше не будет сдерживать поток нелегалов: из-за санкций на это нет "ни денег, ни сил".
https://ria.ru/20211118/zapad-1759563838.html
польша
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РИА Новости
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4.7
96
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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353
60
Откуда приехали и куда направляются «белорусские» мигранты
В Восточной Европе продолжает развиваться миграционный кризис — Польша, Литва и Латвия заявляют о резком росте числа нелегальных мигрантов, которые пытаются проникнуть на их территорию со стороны Белоруссии. 8 ноября к белорусско-польской границе подошла колонна из нескольких тысяч беженцев, приехавших с Ближнего Востока. Смотрите в видеоинфографике Ria.ru, кто эти люди и что является их конечной целью.
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в мире, польша, telegram (приложение), министерство здравоохранения белоруссии, ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии
09:10 18.11.2021 (обновлено: 10:28 18.11.2021)
 
Врачи госпитализировали двух мигрантов с польско-белорусской границы

Минздрав Белоруссии: за сутки госпитализированы двое мигрантов с польской границы

© REUTERS / BelTAМигранты у пункта пропуска Брузги - Кузница на белорусско-польской границе
Мигранты у пункта пропуска Брузги - Кузница на белорусско-польской границе - РИА Новости, 1920, 18.11.2021
© REUTERS / BelTA
Читать ria.ru в
МИНСК, 18 ноя — РИА Новости. Нескольким мигрантам с белорусско-польской границы понадобилась помощь медиков, сообщил Минздрав Белоруссии.
"Всего за прошедшие сутки к дежурным на белорусско-польской границе специалистам скорой помощи обратились девять пациентов. Из них госпитализированы двое", — говорится в публикации ведомства в Telegram.
Еще 28 человек подходили за консультацией к дежурной бригаде. Среди них была беременная женщина, ее направили на осмотр в перинатальный центр Гродно, после чего она вернулась к семье.
Кроме того, в министерстве рассказали, что белорусские врачи спасли жизнь беженцу из Ирака. Двадцатипятилетнего мужчину доставили в приемное отделение больницы, где провели экстренное обследование.
"Пациент из приемного отделения сразу же был направлен в операционную. Здесь было проведено эндоскопическое стентирование правой почки под УЗИ-контролем. Оперативное вмешательство было проведено вовремя, и сейчас жизни пациента ничего не угрожает", — говорится в сообщении. Состояние беженца удовлетворительное, он находится в отделении урологии.
Владимир Огрызко - РИА Новости, 1920, 18.11.2021
02:44
На Украине разочаровались в Западе из-за кризиса с мигрантами

Миграционный кризис

Летом на границе Белоруссии с Польшей и Прибалтийскими странами увеличился поток пытающихся проникнуть в Западную Европу беженцев из государств Ближнего Востока и Африки.
Ситуация обострилась 8 ноября, когда у заграждений собрались более двух тысяч человек. Они предприняли несколько попыток прорыва, но поляки применили слезоточивый газ. После этого мигранты разбили стихийный лагерь недалеко от пункта пропуска Брузги в Гродненской области.
В понедельник около 3,5 тысячи человек перебрались из лагеря к КПП и расположились "прямо на линии границы". На следующий день начались стычки с польскими силовиками. Мигранты бросали в них камни и палки, те в ответ применяли слезоточивый газ, шумовые гранаты и водометы.
В среду часть беженцев перебралась в транспортно-логистический центр, где белорусы организовали им ночлег, часть вернулась в лес.
Запад возлагает ответственность за происходящее на Минск, но там все обвинения отвергают. Белорусский лидер Александр Лукашенко объяснил, что страна больше не будет сдерживать поток нелегалов: из-за санкций на это нет "ни денег, ни сил".
Беженцы, силовики и водомет: ситуация на границе Белоруссии и Польши
© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанк

Мигранты из стран Востока и Африки, покинувшие стихийный лагерь, дошли до КПП на границе Белоруссии и Польши.

Беженцы с Ближнего Востока у пункта пропуска Брузги на белорусско-польской границе
1 из 13

Мигранты из стран Востока и Африки, покинувшие стихийный лагерь, дошли до КПП на границе Белоруссии и Польши.

© Sputnik / Виктор Толочко
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© REUTERS / BelTA/Oksana Manchuk

На закрытом пункте пропуска в Кузнице собралось около трех с половиной тысяч человек.

Мигранты на белорусско-польской границе в районе пограничного перехода Брузги - Кузница
2 из 13

На закрытом пункте пропуска в Кузнице собралось около трех с половиной тысяч человек.

© REUTERS / BelTA/Oksana Manchuk
© Sputnik / Виктор Толочко

Мигранты находятся прямо на линии границы.

Мигранты на белорусско-польской границе в районе пограничного перехода Кузница
3 из 13

Мигранты находятся прямо на линии границы.

© Sputnik / Виктор Толочко
© Sputnik / Виктор Толочко

Люди ждут возможности перейти через границу в Польшу.

Мигранты на белорусско-польской границе в районе пограничного перехода Кузница
4 из 13

Люди ждут возможности перейти через границу в Польшу.

© Sputnik / Виктор Толочко
© REUTERS / Kacper Pempel

Польша не пропускает беженцев на свою территорию.

Польский военнослужащий на бронетранспортере. 15 ноября 2021 года
5 из 13

Польша не пропускает беженцев на свою территорию.

© REUTERS / Kacper Pempel
© Sputnik / Виктор Толочко

На линии границы натянули колючую проволоку. В небе для наблюдения за ситуацией находится вертолет.

Польские военнослужащие на белорусско-польской границе в районе пограничного перехода Кузница
6 из 13

На линии границы натянули колючую проволоку. В небе для наблюдения за ситуацией находится вертолет.

© Sputnik / Виктор Толочко
© Sputnik / Виктор Толочко

Силовики выстроились в цепочку, за их спинами стоит водомет.

Польские военнослужащие на белорусско-польской границе в районе пограничного перехода Кузница
7 из 13

Силовики выстроились в цепочку, за их спинами стоит водомет.

© Sputnik / Виктор Толочко
© Sputnik / Виктор Толочко

Силовики включили звуковые обращения к беженцам и предостерегают от попыток войти в Польшу, называя их незаконными.

Мигранты на белорусско-польской границе в районе пограничного перехода Кузница
8 из 13

Силовики включили звуковые обращения к беженцам и предостерегают от попыток войти в Польшу, называя их незаконными.

© Sputnik / Виктор Толочко
© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанк

Беженцы агрессии не проявляют и надеются на мирное разрешение ситуации.

Беженцы с Ближнего Востока у пункта пропуска Брузги на белорусско-польской границе
9 из 13

Беженцы агрессии не проявляют и надеются на мирное разрешение ситуации.

© Sputnik / Виктор Толочко
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© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанк

Попыток прорваться через ограждения не зафиксировано.

Сотрудники польских правоохранительных органов у пункта пропуска Кузница – Брузги на польско-белорусской границе, где со стороны Белоруссии собрались беженцы с Ближнего Востока с целью пересечь границу
10 из 13

Попыток прорваться через ограждения не зафиксировано.

© Sputnik / Виктор Толочко
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© Sputnik / Виктор Толочко

Нелегальные мигранты начали разбивать на КПП с белорусской стороны палатки.

Мигранты на белорусско-польской границе в районе пограничного перехода Кузница
11 из 13

Нелегальные мигранты начали разбивать на КПП с белорусской стороны палатки.

© Sputnik / Виктор Толочко
© REUTERS / BelTA/Oksana Manchuk

Люди говорят, что им очень холодно, многие сидят прямо на асфальте.

Мигранты на белорусско-польской границе в районе пограничного перехода Кузница
12 из 13

Люди говорят, что им очень холодно, многие сидят прямо на асфальте.

© REUTERS / BelTA/Oksana Manchuk
© REUTERS / BelTA/Oksana Manchuk

Мигранты на белорусско-польской границе.

Мигранты на белорусско-польской границе в районе пограничного перехода Кузница
13 из 13

Мигранты на белорусско-польской границе.

© REUTERS / BelTA/Oksana Manchuk
1 из 13

Мигранты из стран Востока и Африки, покинувшие стихийный лагерь, дошли до КПП на границе Белоруссии и Польши.

© Sputnik / Виктор Толочко
Перейти в фотобанк
2 из 13

На закрытом пункте пропуска в Кузнице собралось около трех с половиной тысяч человек.

© REUTERS / BelTA/Oksana Manchuk
3 из 13

Мигранты находятся прямо на линии границы.

© Sputnik / Виктор Толочко
4 из 13

Люди ждут возможности перейти через границу в Польшу.

© Sputnik / Виктор Толочко
5 из 13

Польша не пропускает беженцев на свою территорию.

© REUTERS / Kacper Pempel
6 из 13

На линии границы натянули колючую проволоку. В небе для наблюдения за ситуацией находится вертолет.

© Sputnik / Виктор Толочко
7 из 13

Силовики выстроились в цепочку, за их спинами стоит водомет.

© Sputnik / Виктор Толочко
8 из 13

Силовики включили звуковые обращения к беженцам и предостерегают от попыток войти в Польшу, называя их незаконными.

© Sputnik / Виктор Толочко
9 из 13

Беженцы агрессии не проявляют и надеются на мирное разрешение ситуации.

© Sputnik / Виктор Толочко
Перейти в фотобанк
10 из 13

Попыток прорваться через ограждения не зафиксировано.

© Sputnik / Виктор Толочко
Перейти в фотобанк
11 из 13

Нелегальные мигранты начали разбивать на КПП с белорусской стороны палатки.

© Sputnik / Виктор Толочко
12 из 13

Люди говорят, что им очень холодно, многие сидят прямо на асфальте.

© REUTERS / BelTA/Oksana Manchuk
13 из 13

Мигранты на белорусско-польской границе.

© REUTERS / BelTA/Oksana Manchuk
 
В миреПольшаTelegram (приложение)Министерство здравоохранения БелоруссииСитуация с мигрантами на границе Польши и Белоруссии
 
 
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