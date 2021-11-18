https://ria.ru/20211118/migranty-1759572168.html

Врачи госпитализировали двух мигрантов с польско-белорусской границы

Врачи госпитализировали двух мигрантов с польско-белорусской границы - РИА Новости, 18.11.2021

Врачи госпитализировали двух мигрантов с польско-белорусской границы

Нескольким мигрантам с белорусско-польской границы понадобилась помощь медиков, сообщил Минздрав Белоруссии. РИА Новости, 18.11.2021

2021-11-18T09:10

2021-11-18T09:10

2021-11-18T10:28

в мире

польша

telegram (приложение)

министерство здравоохранения белоруссии

ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии

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МИНСК, 18 ноя — РИА Новости. Нескольким мигрантам с белорусско-польской границы понадобилась помощь медиков, сообщил Минздрав Белоруссии.Еще 28 человек подходили за консультацией к дежурной бригаде. Среди них была беременная женщина, ее направили на осмотр в перинатальный центр Гродно, после чего она вернулась к семье.Кроме того, в министерстве рассказали, что белорусские врачи спасли жизнь беженцу из Ирака. Двадцатипятилетнего мужчину доставили в приемное отделение больницы, где провели экстренное обследование. "Пациент из приемного отделения сразу же был направлен в операционную. Здесь было проведено эндоскопическое стентирование правой почки под УЗИ-контролем. Оперативное вмешательство было проведено вовремя, и сейчас жизни пациента ничего не угрожает", — говорится в сообщении. Состояние беженца удовлетворительное, он находится в отделении урологии.Миграционный кризисЛетом на границе Белоруссии с Польшей и Прибалтийскими странами увеличился поток пытающихся проникнуть в Западную Европу беженцев из государств Ближнего Востока и Африки.Ситуация обострилась 8 ноября, когда у заграждений собрались более двух тысяч человек. Они предприняли несколько попыток прорыва, но поляки применили слезоточивый газ. После этого мигранты разбили стихийный лагерь недалеко от пункта пропуска Брузги в Гродненской области.В понедельник около 3,5 тысячи человек перебрались из лагеря к КПП и расположились "прямо на линии границы". На следующий день начались стычки с польскими силовиками. Мигранты бросали в них камни и палки, те в ответ применяли слезоточивый газ, шумовые гранаты и водометы.В среду часть беженцев перебралась в транспортно-логистический центр, где белорусы организовали им ночлег, часть вернулась в лес.Запад возлагает ответственность за происходящее на Минск, но там все обвинения отвергают. Белорусский лидер Александр Лукашенко объяснил, что страна больше не будет сдерживать поток нелегалов: из-за санкций на это нет "ни денег, ни сил".

https://ria.ru/20211118/zapad-1759563838.html

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Откуда приехали и куда направляются «белорусские» мигранты В Восточной Европе продолжает развиваться миграционный кризис — Польша, Литва и Латвия заявляют о резком росте числа нелегальных мигрантов, которые пытаются проникнуть на их территорию со стороны Белоруссии. 8 ноября к белорусско-польской границе подошла колонна из нескольких тысяч беженцев, приехавших с Ближнего Востока. Смотрите в видеоинфографике Ria.ru, кто эти люди и что является их конечной целью. 2021-11-18T09:10 true PT0M56S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, польша, telegram (приложение), министерство здравоохранения белоруссии, ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии