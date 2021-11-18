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"Попытка давления": Захарова о реакции США на испытания России в космосе

"Попытка давления": Захарова о реакции США на испытания России в космосе - РИА Новости, 18.11.2021

"Попытка давления": Захарова о реакции США на испытания России в космосе

Москва сожалеет о реакции США на испытание Россией противоспутниковый системы, тем более, что Вашингтон сам создаёт риски в космосе, заявила официальный... РИА Новости, 18.11.2021

2021-11-18T09:58

2021-11-18T09:58

2021-11-18T09:58

сша

москва

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

космос - риа наука

россия

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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Москва сожалеет о реакции США на испытание Россией противоспутниковый системы, тем более, что Вашингтон сам создаёт риски в космосе, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.Она отметила, что Россия провела испытания и успешно уничтожила недействующий спутник "Целина-Д" в соответствии со своими международными обязательствами, в частности по Договору о космосе 1967 года. Захарова добавила, что действия России "не были направлены против кого-либо и с учётом времени испытания и параметров орбиты образовавшиеся фрагменты не представляли и не создавали ни для кого никаких угроз"."Мы с сожалением наблюдали за всем тем, что происходило в США, и напоминали нашим американским партнёрам, что именно Вашингтон - и не сейчас, а ещё с 1950-х годов - проводит чёткий курс на использование космического пространства для проведения боевых действий", - сказала Захарова в эфире YouTube-канала "Соловьев Live"."Очередные обвинения, видимо, сделаны для сохранения возможности давления на нашу страну, будем их дезавуировать. Нам не привыкать",- добавила она.В Минобороны РФ ранее сообщили, что Россия 15 ноября успешно провела испытания, в результате которого поражен недействующий российский космический аппарат "Целина-Д". Министр обороны РФ Сергей Шойгу во вторник заявил, что никакой угрозы для космической деятельности образовавшиеся при испытании противоспутниковой системы фрагменты старого спутника не представляют. Он подтвердил успешное испытание противоспутниковой системы."Роскосмос" ранее сообщал, что космический мусор в понедельник несколько раз пролетел мимо МКС с интервалами в полтора часа. Космонавты и астронавты прятались в пристыкованных к станции кораблях "Союз МС-19" и Crew Dragon. Госсекретарь США Энтони Блинкен после этого заявил, что облако из полутора тысяч обломков появилось якобы в результате испытания Россией противоспутниковых систем. Космическое командование США утверждает, что была испытана противоспутниковая ракета прямого восхождения, которая поразила спутник "Космос-1408".

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МКС ничего не угрожает: Минобороны предоставило видео о ситуации на орбите МО РФ продемонстрировало видео, доказывающее, что МКС находится ниже фрагментов спутника "Целина-Д" на 40-60 км, станции ничего не угрожает. Заявления о якобы существовавших «рисках» для МКС не соответствуют действительности. 2021-11-18T09:58 true PT1M47S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сша, москва, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), космос - риа наука, россия, видео