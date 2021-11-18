https://ria.ru/20211118/los-1759566673.html

Депутат Госдумы Рашкин признался в убийстве лося

Депутат Госдумы Рашкин признался в убийстве лося - РИА Новости, 18.11.2021

Депутат Госдумы Рашкин признался в убийстве лося

Подозреваемый в незаконной охоте депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин признался в убийстве лося. РИА Новости, 18.11.2021

2021-11-18T06:53

2021-11-18T06:53

2021-11-18T11:23

происшествия

валерий рашкин

дело о незаконной охоте с участием рашкина

саратовская область

вячеслав володин

генеральная прокуратура рф

госдума рф

кпрф

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МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Подозреваемый в незаконной охоте депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин признался в убийстве лося.Парламентарий опубликовал видео, в котором рассказал, что тогда был в гостях у друзей, к которым приехал "порыбачить, ну и если удастся, то и поохотиться"."В отдалении от домика фермерского хозяйства я, выезжая из какой-то лесной просеки, увидел расположенную посреди леса между ее опушками поляну, покрытую кочками, ну и высокой сухой травой. Оставил машину, взял бинокль и решил выйти на край этой поляны и посмотреть, есть ли что-нибудь вокруг", — сказал он.По словам депутата, он "увидел в бинокль силуэт какого-то животного"."Достал из машины треногу, расчехлил карабин, зарядил и всмотрелся в прицел. Из-за плохой видимости через тепловизор прицела я увидел на расстоянии, ну, около 250 метров силуэт парнокопытного, внешне похожего на крупного кабана. Я произвел два выстрела в сторону силуэта животного, и спустя некоторое время силуэт упал", – рассказал Рашкин.Далее он заявил, что оставил оружие и треногу и подошел к месту падения животного."Дойдя до места, я обнаружил: на поляне посреди кочек и высокой сухой травы лежит тело лося. Я вернулся к машине, убрал в чехол карабин и треногу и поехал к убитому лосю. В машине были ножи и топор, ящик и кастрюля, которые были приготовлены для использования, ну, на рыбалке и охоте. Какое-то время ушло на разделку туши на месте", — добавил парламентарий.Он рассказал, что добрался до домика в фермерском хозяйстве, чтобы попросить помочь погрузить тушу лося в машину, и с ним поехал Александр Гношев. Вскоре автомобиль на поляне заглох. В это время к ним подъехала группа машин с включенными фарами, камерами. Рашкин заявил, что не знал, кто эти люди, но подчинился их требованиям. Увидев тушу лося, они сообщили, что охота в этом месте незаконна."Я понял, что стал жертвой стечения обстоятельств. Когда приехал по приглашению друзей на рыбалку и возможную охоту, я оказался введенным в заблуждение информацией о наличии законных и оформленных документов на охоту. В результате этим воспользовались неизвестные мне люди, которые, судя по всему, участвовали в провокации против меня. Исходя из этих соображений, ну, вот в том состоянии, в котором я находился, опасаясь за своего друга Александра, и чтобы ненароком случайно никого не подставить, я не нашел ничего лучше и выпалил, ну, что нашел тушу этого лося", — заключил он.По данным комитета охотничьего хозяйства и рыболовства Саратовской области, 29 октября Рашкина поймали с тушей убитого лося в машине. Как утверждал сам депутат, зверя он нашел, пока гулял в лесу, и решил взять с собой домой. Однако недалеко от машины инспекторы нашли также шкуру и другие части животного. Против парламентария возбудили уголовное дело о незаконной охоте. Спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что в палату поступило представление Генпрокуратуры о лишении Рашкина депутатской неприкосновенности.

https://ria.ru/20211117/gosduma-1759504745.html

https://ria.ru/20211117/rashkin-1759555079.html

саратовская область

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