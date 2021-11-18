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"Путин хочет взорвать Балканы" — Лондон ищет новую ловушку для Европы
"Путин хочет взорвать Балканы" — Лондон ищет новую ловушку для Европы - РИА Новости, 18.11.2021
"Путин хочет взорвать Балканы" — Лондон ищет новую ловушку для Европы
Сообщения о том, что Британия готова отправить на Украину около 600 военнослужащих, появились накануне визита министра обороны королевства в Киев. Нет, спецназ... РИА Новости, 18.11.2021
2021-11-18T08:00
2021-11-18T08:04
авторы
югославия
оон
косово
сербия
северная македония
великобритания
евросоюз
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Сообщения о том, что Британия готова отправить на Украину около 600 военнослужащих, появились накануне визита министра обороны королевства в Киев. Нет, спецназ и десантники не должны были сопровождать Бена Уоллеса: подготовка к переброске войск была предпринята на случай вторжения России на Украину. Ведь британская разведка говорит о "явной и реальной опасности" — надо же готовиться, чтобы коварный Путин не застал врасплох. То есть показать, что просто так Украину России Запад не отдаст, придется повоевать даже с британцами.То, что сама идея о переброске военных из страны НАТО является провокацией в отношении России — которая постоянно предупреждает о недопустимости атлантизации Незалежной, — Лондон совершенно не волнует: мы же отвечаем на российскую угрозу и защищаем демократию. На следующий день после публикации утечки про 600 спасателей Борис Джонсон выступал на банкете у лорда-мэра Сити (это не Лондон, а отдельное государство в государстве, мировой финансовый центр) и развил эту тему.Он, вообще-то, говорил о глобальной Британии, Global Britain, то есть о том самом англосаксонском проекте глобализации, который призван сохранить доминирование англосаксов под видом продвижения "демократии и свободного рынка":На следующий день эту же формулировку — что Великобритания (и Украина) не хотят быть враждебными, стратегически окружить или подорвать Россию, повторили в своем совместном заявлении английский и украинский министры обороны. Просто их беспокоит военная активность России на границе с Украиной.Да, совершенно непонятно, почему эти странные русские так нервничают из-за Украины? У нее есть стремление к свободе, у британцев есть десантники для ее защиты — а они твердят про какую-то НАТО у их границ, угрожают Западу. Да еще и европейцы ведут себя неправильно, их Джонсон тоже строго предупредил:То есть Британия, покинув ЕС, не просто не собирается убирать руку с пульса европейской политики — она рассчитывает и дальше играть определяющую роль в континентальных делах (вместе с американцами — но иногда, как водится, и подменяя, направляя их). Причем методы все те же: европейцы должны быть мобилизованы против русской угрозы. Русские угрожают Украине? Нет, они угрожают Западу как таковому, его интересам — никого в Лондоне не волнует, что вопрос о геополитической принадлежности Украины имеет для России даже большее значение, чем вопрос о независимости Шотландии для Британии.Шотландия, даже если (точнее, когда) ей удастся выйти из Соединенного Королевства, останется не только частью Британского Содружества (с королевой во главе), но и членом НАТО. Никаких российских военных баз на севере острова никогда не появится — а вот планы атлантизации Украины официально объявлены. То есть мало того, что для России в принципе неприемлем сам проект создания из Украины (то есть части исторической России) "анти-России", так нам предлагают еще и смириться с тем, что через пару десятилетий она станет частью атлантической военной организации. Нет, ну а что такого — уважайте демократию и свободу!Цинизм британцев неподражаем — представьте себе, что бы говорили про русских, если бы мы проделывали с Шотландией то, что сейчас Лондон творит на Украине? Если даже сейчас, когда Россия ничего не делает для шотландской независимости, нас обвиняют во вмешательстве, причем порой приводя потрясающие по абсурдности аргументы. Дескать, мы не знаем, на что делают ставку русские — на отделение Шотландии или сохранение ее в составе королевства, — но они точно это делают.Кроме Шотландии и Украины, где русские угрожают свободе передового мира, есть еще одно место на карте Европы, где им нужно дать отпор, причем срочно, не дожидаясь ужасных последствий. Если бы не британцы, европейцы снова бы все проспали — а ведь речь о таком взрывоопасном регионе, как Балканы.В набат бьет бывший министр иностранных дел Уильям Хейг — в опубликованной в The Times статье "Если мы сейчас проиграем Путину, Балканы снова взорвутся" он говорит о необходимости нанести ответный удар по коварным русским планам:Что же готовят эти русские? Развал нынешней федеративной Боснии и Герцоговины (БиГ) — этого искусственного детища Дейтонских соглашений, до сих пор находящегося под надзором ООН. Хорваты, босняки-мусульмане и сербы живут в ней каждый своим укладом — причем сербы совсем своим, не желая подчиняться чужим правилам. Федерация действительно все эти годы балансирует на грани развала — но Хейг, естественно, обвиняет во всем сербов:БиГ действительно может развалиться — просто потому, что это искусственное временное образование. Исторических перспектив у него нет — но сербы не форсируют процесс воссоединения Сербии и Республики Сербской, потому что тогда их обвинят в развале Дейтона со всеми вытекающими отсюда последствиями. Раньше Европа думала, что сумеет постепенно переварить Западные Балканы, но вступление стран региона в ЕС постоянно откладывается.Не столько из-за того, что у многих из шести стран региона (пять из которых являются осколками Югославии) есть споры между собой, а Сербия вообще не признает независимость Косово, а в первую очередь потому, что Европа не готова переварить еще несколько государств. Албания, Северная Македония, Босния и Герцеговина, Косово, Черногория, Сербия — принять их всех сразу? Принять по отдельности — начав с Северной Македонии и Албании? Проще вообще пока что не принимать, а подождать, держа балканцев на коротком поводке. Прошедший в начале октября саммит ЕС по Балканам, на котором председательствующая в Евросоюзе Словения предлагала принять все шесть стран до 2030 года, показал, что у Европы нет сил и единой стратегии по Балканам.Но зато она есть у англосаксов. Американцы и англичане предлагают ЕС принять всех — в том числе и для того, чтобы остановить русскую и китайскую экспансию в регион. Хейг прямо пишет:Опять эта русская угроза Западу — на Балканах в целом и в Боснии в частности:"Для Москвы это служит целям блокирования расширения евроатлантических институтов: Босния будет похожа на Украину, Грузию и Молдову, поскольку не может вступить в НАТО или когда-либо функционировать как нормальная страна".То есть что получается в сухом остатке? Россия просто не хочет расширения НАТО на Балканы — а ее обвиняют в экспансии. На Балканах, как и на Украине, Россия обороняется — а ее объявляют агрессором. Причина проста: Запад вторгся в сферу русских национальных интересов (Балканы) и собственно историческую Россию (Украина) и прикрывает собственную экспансию демагогией о "русском наступлении" и подрывной работе Москвы.Обычная тактика англосаксов? Конечно, и не надо ей удивляться и возмущаться. Надо просто жестко и последовательно отстаивать наши национальные интересы, обозначать "красные линии", играть на объективных противоречиях внутри Запада и делать ставку на ту часть элит в спорных государствах, которая нацелена на отстаивание национальных интересов и суверенитета своих стран. Тогда в определенный момент мы сможем перейти от обороны к наступлению. Не на поле боя — а в геополитическом пространстве. А стратегия возвращения России не имеет альтернативы — в первую очередь для нас самих. Она столь же естественна для нас, как и стратегия окружения и подрыва России для англосаксонских стратегов.
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авторы, югославия, оон, косово, сербия, северная македония, великобритания, евросоюз, нато, уильям хейг, борис джонсон, россия
08:00 18.11.2021 (обновлено: 08:04 18.11.2021)
 

"Путин хочет взорвать Балканы" — Лондон ищет новую ловушку для Европы

© РИА Новости / Игорь Маслов / Перейти в фотобанкВоеннослужащий на палубе эсминца Duncan ВМФ Великобритании
Военнослужащий на палубе эсминца Duncan ВМФ Великобритании - РИА Новости, 1920, 18.11.2021
© РИА Новости / Игорь Маслов
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Петр Акопов
Петр Акопов
Все материалы
Сообщения о том, что Британия готова отправить на Украину около 600 военнослужащих, появились накануне визита министра обороны королевства в Киев. Нет, спецназ и десантники не должны были сопровождать Бена Уоллеса: подготовка к переброске войск была предпринята на случай вторжения России на Украину. Ведь британская разведка говорит о "явной и реальной опасности" — надо же готовиться, чтобы коварный Путин не застал врасплох. То есть показать, что просто так Украину России Запад не отдаст, придется повоевать даже с британцами.
То, что сама идея о переброске военных из страны НАТО является провокацией в отношении России — которая постоянно предупреждает о недопустимости атлантизации Незалежной, — Лондон совершенно не волнует: мы же отвечаем на российскую угрозу и защищаем демократию. На следующий день после публикации утечки про 600 спасателей Борис Джонсон выступал на банкете у лорда-мэра Сити (это не Лондон, а отдельное государство в государстве, мировой финансовый центр) и развил эту тему.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве - РИА Новости, 1920, 17.11.2021
Вчера, 16:45
Захарова обвинила Великобританию в поощрении "реваншистских" планов Украины
Он, вообще-то, говорил о глобальной Британии, Global Britain, то есть о том самом англосаксонском проекте глобализации, который призван сохранить доминирование англосаксов под видом продвижения "демократии и свободного рынка":

"Следствием этого является то, что мы все теснее сотрудничаем с теми, кто разделяет наши ценности и побуждения. Поэтому когда мы говорим, что поддерживаем суверенитет и целостность Украины, — это не потому, что мы хотим быть враждебными по отношению к России или хотим каким-то стратегическим образом окружить или подорвать эту великую страну… Это потому, что у нас есть приверженность демократии и свободе, которую сейчас разделяют на огромной территории Европейского континента".

На следующий день эту же формулировку — что Великобритания (и Украина) не хотят быть враждебными, стратегически окружить или подорвать Россию, повторили в своем совместном заявлении английский и украинский министры обороны. Просто их беспокоит военная активность России на границе с Украиной.
Да, совершенно непонятно, почему эти странные русские так нервничают из-за Украины? У нее есть стремление к свободе, у британцев есть десантники для ее защиты — а они твердят про какую-то НАТО у их границ, угрожают Западу. Да еще и европейцы ведут себя неправильно, их Джонсон тоже строго предупредил:

"Мы надеемся, что наши друзья осознают, что выбор вскоре встанет между тем, подсесть ли еще больше на российские углеводороды, которые идут через гигантские новые трубопроводы, или вступиться за Украину и выступить в защиту дела мира и стабильности, если вы мне позволите так выразиться".

Вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба - РИА Новости, 1920, 17.11.2021
Вчера, 13:24
На Украине заявили о готовности Запада сдерживать Россию "от наступления"
То есть Британия, покинув ЕС, не просто не собирается убирать руку с пульса европейской политики — она рассчитывает и дальше играть определяющую роль в континентальных делах (вместе с американцами — но иногда, как водится, и подменяя, направляя их). Причем методы все те же: европейцы должны быть мобилизованы против русской угрозы. Русские угрожают Украине? Нет, они угрожают Западу как таковому, его интересам — никого в Лондоне не волнует, что вопрос о геополитической принадлежности Украины имеет для России даже большее значение, чем вопрос о независимости Шотландии для Британии.
Шотландия, даже если (точнее, когда) ей удастся выйти из Соединенного Королевства, останется не только частью Британского Содружества (с королевой во главе), но и членом НАТО. Никаких российских военных баз на севере острова никогда не появится — а вот планы атлантизации Украины официально объявлены. То есть мало того, что для России в принципе неприемлем сам проект создания из Украины (то есть части исторической России) "анти-России", так нам предлагают еще и смириться с тем, что через пару десятилетий она станет частью атлантической военной организации. Нет, ну а что такого — уважайте демократию и свободу!
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 17.11.2021
Вчера, 00:10
В Британии и на Украине заявили о нежелании враждовать с Россией
Цинизм британцев неподражаем — представьте себе, что бы говорили про русских, если бы мы проделывали с Шотландией то, что сейчас Лондон творит на Украине? Если даже сейчас, когда Россия ничего не делает для шотландской независимости, нас обвиняют во вмешательстве, причем порой приводя потрясающие по абсурдности аргументы. Дескать, мы не знаем, на что делают ставку русские — на отделение Шотландии или сохранение ее в составе королевства, — но они точно это делают.
Кроме Шотландии и Украины, где русские угрожают свободе передового мира, есть еще одно место на карте Европы, где им нужно дать отпор, причем срочно, не дожидаясь ужасных последствий. Если бы не британцы, европейцы снова бы все проспали — а ведь речь о таком взрывоопасном регионе, как Балканы.
В набат бьет бывший министр иностранных дел Уильям Хейг — в опубликованной в The Times статье "Если мы сейчас проиграем Путину, Балканы снова взорвутся" он говорит о необходимости нанести ответный удар по коварным русским планам:

"Иногда Запад должен выдерживать этот холодный взгляд Путина и иметь решимость отвергать его тактику и тактику его приспешников. И Балканы — важное место для начала этого процесса".

Вид на Белград - РИА Новости, 1920, 05.10.2021
5 октября, 02:47
Байден высказался в поддержку евроинтеграции стран Западных Балкан
Что же готовят эти русские? Развал нынешней федеративной Боснии и Герцоговины (БиГ) — этого искусственного детища Дейтонских соглашений, до сих пор находящегося под надзором ООН. Хорваты, босняки-мусульмане и сербы живут в ней каждый своим укладом — причем сербы совсем своим, не желая подчиняться чужим правилам. Федерация действительно все эти годы балансирует на грани развала — но Хейг, естественно, обвиняет во всем сербов:
"В течение многих лет лидер Республики Сербской, в которой преобладают сербы, Милорад Додик подрывает ситуацию в Боснии и Герцеговине при активной поддержке России и Сербии...

В последние недели ситуация обострилась. Додик близок к отделению Республики Сербской от Боснии, страны, в которой хорваты, боснийцы и сербы пока живут в хрупком балансе. Додик заявил, что снова поднимет армию боснийских сербов, ту самую силу, которая несет ответственность за геноцид в Сребренице. Он пытается извлечь выгоду из слабости и отвлечения внимания Запада, чтобы обострить кризис, который приведет к кардинальным переменам на политической карте Балкан, и та территория, которую он возглавляет, снова будет присоединена к Сербии".

БиГ действительно может развалиться — просто потому, что это искусственное временное образование. Исторических перспектив у него нет — но сербы не форсируют процесс воссоединения Сербии и Республики Сербской, потому что тогда их обвинят в развале Дейтона со всеми вытекающими отсюда последствиями. Раньше Европа думала, что сумеет постепенно переварить Западные Балканы, но вступление стран региона в ЕС постоянно откладывается.
Президент Сербии Слободан Милошевич, лидер боснийских мусульман Алия Изетбегович и президент Хорватии Франьо Туджман во время подписания соглашения о мире в Боснии и Герцеговине на военной базе США в Дейтоне - РИА Новости, 1920, 14.12.2020
14 декабря 2020, 21:21Сказано в эфире
"Приглушенные проблемы": Балканы через 25 лет после Дейтонских соглашений
Не столько из-за того, что у многих из шести стран региона (пять из которых являются осколками Югославии) есть споры между собой, а Сербия вообще не признает независимость Косово, а в первую очередь потому, что Европа не готова переварить еще несколько государств. Албания, Северная Македония, Босния и Герцеговина, Косово, Черногория, Сербия — принять их всех сразу? Принять по отдельности — начав с Северной Македонии и Албании? Проще вообще пока что не принимать, а подождать, держа балканцев на коротком поводке. Прошедший в начале октября саммит ЕС по Балканам, на котором председательствующая в Евросоюзе Словения предлагала принять все шесть стран до 2030 года, показал, что у Европы нет сил и единой стратегии по Балканам.
Но зато она есть у англосаксов. Американцы и англичане предлагают ЕС принять всех — в том числе и для того, чтобы остановить русскую и китайскую экспансию в регион. Хейг прямо пишет:

"Здесь Россия испробовала все, чтобы сорвать стремление миллионов людей жить в стабильных и ориентированных на Запад странах: попытку государственного переворота в Черногории, серьезное вмешательство в референдум в Македонии, ужесточение удушающей хватки над бизнесом и политической жизнью в Сербии. ЕС, как будто в завершение этой хаотичной картины, закрыл двери надежд на свое дальнейшее расширение, а Великобритания потеряла рычаги влияния на всю ситуацию из-за Брексита. В результате Балканский регион беспорядочно дрейфует по воле волн".

Опять эта русская угроза Западу — на Балканах в целом и в Боснии в частности:
Участник акции протеста в Цетине против интронизации митрополита Иоанникия - РИА Новости, 1920, 15.09.2021
15 сентября, 08:00Религия
"Президент мстит". От чего Балканы предостерегают всю Европу
"Для Москвы это служит целям блокирования расширения евроатлантических институтов: Босния будет похожа на Украину, Грузию и Молдову, поскольку не может вступить в НАТО или когда-либо функционировать как нормальная страна".
То есть что получается в сухом остатке? Россия просто не хочет расширения НАТО на Балканы — а ее обвиняют в экспансии. На Балканах, как и на Украине, Россия обороняется — а ее объявляют агрессором. Причина проста: Запад вторгся в сферу русских национальных интересов (Балканы) и собственно историческую Россию (Украина) и прикрывает собственную экспансию демагогией о "русском наступлении" и подрывной работе Москвы.
Обычная тактика англосаксов? Конечно, и не надо ей удивляться и возмущаться. Надо просто жестко и последовательно отстаивать наши национальные интересы, обозначать "красные линии", играть на объективных противоречиях внутри Запада и делать ставку на ту часть элит в спорных государствах, которая нацелена на отстаивание национальных интересов и суверенитета своих стран. Тогда в определенный момент мы сможем перейти от обороны к наступлению. Не на поле боя — а в геополитическом пространстве. А стратегия возвращения России не имеет альтернативы — в первую очередь для нас самих. Она столь же естественна для нас, как и стратегия окружения и подрыва России для англосаксонских стратегов.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 28.06.2021
28 июня, 12:42
Захарова заявила, что Запад стремится подчинить территории Балкан
 
АвторыЮгославияООНКосовоСербияСеверная МакедонияВеликобританияЕвросоюзНАТОУильям ХейгБорис ДжонсонРоссия
 
 
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