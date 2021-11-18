https://ria.ru/20211118/lekarstva-1759616734.html

В Кремле ответили на вопрос об испытаниях иностранных препаратов в России

В Кремле ответили на вопрос об испытаниях иностранных препаратов в России - РИА Новости, 18.11.2021

В Кремле ответили на вопрос об испытаниях иностранных препаратов в России

В Кремле посоветовали обратиться в Минздрав по поводу тестирования лекарственных препаратов от коронавируса иностранных фармкомпаний в России, заявил... РИА Новости, 18.11.2021

2021-11-18T13:02

2021-11-18T13:02

2021-11-18T13:02

распространение коронавируса

общество

дмитрий песков

министерство здравоохранения рф (минздрав россии)

федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор)

здоровье - общество

россия

коронавирус covid-19

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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. В Кремле посоветовали обратиться в Минздрав по поводу тестирования лекарственных препаратов от коронавируса иностранных фармкомпаний в России, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Это в Минздрав вопрос, это не к администрации президента. Мы не занимаемся (тестированием) и сертификацией лекарственных препаратов", - сказал Песков, отвечая на вопрос, почему иностранные фармкомпании проводят тестирование препаратов от коронавируса в России.Ранее газета "Ведомости" сообщила, что Американская фармкомпания Pfizer получила разрешение Росздравнадзора на проведение в России клинических испытаний эффективности нового препарата для профилактики COVID-19.

https://ria.ru/20211110/protivovirusnye-1758294439.html

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2021

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общество, дмитрий песков, министерство здравоохранения рф (минздрав россии), федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор), здоровье - общество, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии