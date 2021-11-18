https://ria.ru/20211118/lekarstva-1759616734.html
В Кремле ответили на вопрос об испытаниях иностранных препаратов в России
В Кремле ответили на вопрос об испытаниях иностранных препаратов в России - РИА Новости, 18.11.2021
В Кремле ответили на вопрос об испытаниях иностранных препаратов в России
В Кремле посоветовали обратиться в Минздрав по поводу тестирования лекарственных препаратов от коронавируса иностранных фармкомпаний в России, заявил... РИА Новости, 18.11.2021
2021-11-18T13:02
2021-11-18T13:02
2021-11-18T13:02
распространение коронавируса
общество
дмитрий песков
министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор)
здоровье - общество
россия
коронавирус covid-19
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154808/40/1548084063_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_1fb46d60919b77e88d95a7eb0dfcfbf0.jpg
МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. В Кремле посоветовали обратиться в Минздрав по поводу тестирования лекарственных препаратов от коронавируса иностранных фармкомпаний в России, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Это в Минздрав вопрос, это не к администрации президента. Мы не занимаемся (тестированием) и сертификацией лекарственных препаратов", - сказал Песков, отвечая на вопрос, почему иностранные фармкомпании проводят тестирование препаратов от коронавируса в России.Ранее газета "Ведомости" сообщила, что Американская фармкомпания Pfizer получила разрешение Росздравнадзора на проведение в России клинических испытаний эффективности нового препарата для профилактики COVID-19.
https://ria.ru/20211110/protivovirusnye-1758294439.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154808/40/1548084063_174:0:2905:2048_1920x0_80_0_0_b1904ae3bcbb8eebe736e13b6e313fb4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, дмитрий песков, министерство здравоохранения рф (минздрав россии), федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор), здоровье - общество, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
В Кремле ответили на вопрос об испытаниях иностранных препаратов в России
В Кремле переадресовали в Минздрав вопрос о тестировании в России иностранных препаратов