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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211116/pfizer-1759230596.html
Pfizer проведет в России испытания нового препарата от COVID-19
Pfizer проведет в России испытания нового препарата от COVID-19 - РИА Новости, 16.11.2021
Pfizer проведет в России испытания нового препарата от COVID-19
Американская фармацевтическая компания Pfizer получила разрешение Росздравнадзора на проведение клинических испытаний эффективности нового препарата для... РИА Новости, 16.11.2021
2021-11-16T09:34
2021-11-16T10:19
распространение коронавируса
общество
барнаул
московская область (подмосковье)
pfizer, inc.
федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор)
здоровье - общество
коронавирусы
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МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Американская фармацевтическая компания Pfizer получила разрешение Росздравнадзора на проведение клинических испытаний эффективности нового препарата для профилактики COVID-19, пишет газета "Ведомости"."Ингибитор протеазы+ритонавир — это препарат Paxlovid, разработанный американской компанией как для профилактики коронавирусной инфекции, так и для непосредственно лечения пациентов с высоким и средним риском тяжелого течения болезни. Его испытания Pfizer проводит на глобальном уровне", — говорится в статье.Новое лекарство будут исследовать среди взрослых россиян, контактировавших в домашних условиях с заразившимися коронавирусом. Испытания пройдут в государственных и частных клиниках в Подмосковье, Санкт-Петербурге, Смоленске, Барнауле и других городах. Планируется, что в них будут участвовать 90 человек.Представитель Pfizer пояснил изданию, что по всему миру в исследованиях участвуют семь тысяч человек. Если национальные регуляторы одобрят препарат, компания намерена обеспечить его доступ на рынках всех этих стран.Pfizer объявила о новом лекарстве в начале ноября. Как заявили в компании на основании промежуточного анализа, Paxlovid снижает риск госпитализации или смерти от COVID-19 на 89 процентов. В исследовании участвовали 1219 человек, среди тех, кто получил препарат, на 28-й день не было ни одного случая смерти, тогда как в групе плацебо насчитывалось 10 летальных исходов.
https://ria.ru/20211110/vaktsinatsiya-1758333788.html
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общество, барнаул, московская область (подмосковье), pfizer, inc., федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор), здоровье - общество, коронавирусы, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, вакцина pfizer/biontech
09:34 16.11.2021 (обновлено: 10:19 16.11.2021)
 
Pfizer проведет в России испытания нового препарата от COVID-19

Американская фармкомпания Pfizer проведет в России испытания нового препарата от COVID-19

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкШприц на фоне логотипа Pfizer
Шприц на фоне логотипа Pfizer - РИА Новости, 1920, 16.11.2021
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Американская фармацевтическая компания Pfizer получила разрешение Росздравнадзора на проведение клинических испытаний эффективности нового препарата для профилактики COVID-19, пишет газета "Ведомости".
"Ингибитор протеазы+ритонавир — это препарат Paxlovid, разработанный американской компанией как для профилактики коронавирусной инфекции, так и для непосредственно лечения пациентов с высоким и средним риском тяжелого течения болезни. Его испытания Pfizer проводит на глобальном уровне", — говорится в статье.
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Новое лекарство будут исследовать среди взрослых россиян, контактировавших в домашних условиях с заразившимися коронавирусом. Испытания пройдут в государственных и частных клиниках в Подмосковье, Санкт-Петербурге, Смоленске, Барнауле и других городах. Планируется, что в них будут участвовать 90 человек.
Представитель Pfizer пояснил изданию, что по всему миру в исследованиях участвуют семь тысяч человек. Если национальные регуляторы одобрят препарат, компания намерена обеспечить его доступ на рынках всех этих стран.
Pfizer объявила о новом лекарстве в начале ноября. Как заявили в компании на основании промежуточного анализа, Paxlovid снижает риск госпитализации или смерти от COVID-19 на 89 процентов. В исследовании участвовали 1219 человек, среди тех, кто получил препарат, на 28-й день не было ни одного случая смерти, тогда как в групе плацебо насчитывалось 10 летальных исходов.
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Распространение коронавирусаОбществоБарнаулМосковская область (Подмосковье)Pfizer, Inc.Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор)Здоровье - ОбществоКоронавирусыРоссияКоронавирус COVID-19Коронавирус в РоссииВакцина Pfizer/BioNTech
 
 
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