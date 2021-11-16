https://ria.ru/20211116/pfizer-1759230596.html

Pfizer проведет в России испытания нового препарата от COVID-19

Pfizer проведет в России испытания нового препарата от COVID-19 - РИА Новости, 16.11.2021

Pfizer проведет в России испытания нового препарата от COVID-19

Американская фармацевтическая компания Pfizer получила разрешение Росздравнадзора на проведение клинических испытаний эффективности нового препарата для... РИА Новости, 16.11.2021

2021-11-16T09:34

2021-11-16T09:34

2021-11-16T10:19

распространение коронавируса

общество

барнаул

московская область (подмосковье)

pfizer, inc.

федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор)

здоровье - общество

коронавирусы

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МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Американская фармацевтическая компания Pfizer получила разрешение Росздравнадзора на проведение клинических испытаний эффективности нового препарата для профилактики COVID-19, пишет газета "Ведомости"."Ингибитор протеазы+ритонавир — это препарат Paxlovid, разработанный американской компанией как для профилактики коронавирусной инфекции, так и для непосредственно лечения пациентов с высоким и средним риском тяжелого течения болезни. Его испытания Pfizer проводит на глобальном уровне", — говорится в статье.Новое лекарство будут исследовать среди взрослых россиян, контактировавших в домашних условиях с заразившимися коронавирусом. Испытания пройдут в государственных и частных клиниках в Подмосковье, Санкт-Петербурге, Смоленске, Барнауле и других городах. Планируется, что в них будут участвовать 90 человек.Представитель Pfizer пояснил изданию, что по всему миру в исследованиях участвуют семь тысяч человек. Если национальные регуляторы одобрят препарат, компания намерена обеспечить его доступ на рынках всех этих стран.Pfizer объявила о новом лекарстве в начале ноября. Как заявили в компании на основании промежуточного анализа, Paxlovid снижает риск госпитализации или смерти от COVID-19 на 89 процентов. В исследовании участвовали 1219 человек, среди тех, кто получил препарат, на 28-й день не было ни одного случая смерти, тогда как в групе плацебо насчитывалось 10 летальных исходов.

https://ria.ru/20211110/vaktsinatsiya-1758333788.html

https://ria.ru/20211013/kombinatsiya-1754439790.html

барнаул

московская область (подмосковье)

россия

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, барнаул, московская область (подмосковье), pfizer, inc., федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор), здоровье - общество, коронавирусы, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, вакцина pfizer/biontech