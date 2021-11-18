https://ria.ru/20211118/lavrov-1759688911.html

Лавров заявил о желании Великобритании "похорохориться" после Brexit

Лавров заявил о желании Великобритании "похорохориться" после Brexit - РИА Новости, 18.11.2021

Лавров заявил о желании Великобритании "похорохориться" после Brexit

Британии после Brexit хочется "похорохориться" на международной арене, поэтому Лондон делает громкие заявления по ситуации на Украине, заявил глава МИД РФ... РИА Новости, 18.11.2021

2021-11-18T18:02

2021-11-18T18:02

2021-11-18T18:02

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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Британии после Brexit хочется "похорохориться" на международной арене, поэтому Лондон делает громкие заявления по ситуации на Украине, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Англичанам сейчас вообще нужно похорохориться где-то на международной арене, потому что они из Евросоюза ушли, не могут освоиться с новым своим положением, и вот провозгласили свою концепцию "Глобальная Британия" - мы, дескать, Британия, будем теперь проецировать все свои способности глобально, но надо самоутверждаться, я понимаю", - сказал он журналистам в контексте высказываний Лондона по ситуации на Украине по итогам расширенного заседания коллегии Министерства иностранных дел России с участием президента РФ.Ранее британский премьер Борис Джонсон заявил, что Великобритания выступает в поддержку суверенитета Украины не потому, что хочет быть враждебной по отношению к России. По его словам, "концепция коалиций, объединяющихся вокруг науки, безопасности, ценностей, финансов, дипломатии и, прежде всего, людей, должна лежать в основе того, что делает Global Britain (Глобальная Британия, внешнеполитическая повестка страны)". Однако "некоторые страны" не собираются развиваться в направлении демократии свободного рынка, добавил он.

https://ria.ru/20211118/london-1759545126.html

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в мире, украина, великобритания, евросоюз, сергей лавров, борис джонсон, brexit, россия