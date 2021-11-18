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Лавров заявил о желании Великобритании "похорохориться" после Brexit
Лавров заявил о желании Великобритании "похорохориться" после Brexit - РИА Новости, 18.11.2021
Лавров заявил о желании Великобритании "похорохориться" после Brexit
Британии после Brexit хочется "похорохориться" на международной арене, поэтому Лондон делает громкие заявления по ситуации на Украине, заявил глава МИД РФ... РИА Новости, 18.11.2021
2021-11-18T18:02
2021-11-18T18:02
в мире
украина
великобритания
евросоюз
сергей лавров
борис джонсон
brexit
россия
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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Британии после Brexit хочется "похорохориться" на международной арене, поэтому Лондон делает громкие заявления по ситуации на Украине, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Англичанам сейчас вообще нужно похорохориться где-то на международной арене, потому что они из Евросоюза ушли, не могут освоиться с новым своим положением, и вот провозгласили свою концепцию "Глобальная Британия" - мы, дескать, Британия, будем теперь проецировать все свои способности глобально, но надо самоутверждаться, я понимаю", - сказал он журналистам в контексте высказываний Лондона по ситуации на Украине по итогам расширенного заседания коллегии Министерства иностранных дел России с участием президента РФ.Ранее британский премьер Борис Джонсон заявил, что Великобритания выступает в поддержку суверенитета Украины не потому, что хочет быть враждебной по отношению к России. По его словам, "концепция коалиций, объединяющихся вокруг науки, безопасности, ценностей, финансов, дипломатии и, прежде всего, людей, должна лежать в основе того, что делает Global Britain (Глобальная Британия, внешнеполитическая повестка страны)". Однако "некоторые страны" не собираются развиваться в направлении демократии свободного рынка, добавил он.
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в мире, украина, великобритания, евросоюз, сергей лавров, борис джонсон, brexit, россия
18:02 18.11.2021
 
Лавров заявил о желании Великобритании "похорохориться" после Brexit

Лавров: Лондон делает громкие заявления по Украине из желания похорохориться

© РИА Новости / Алекс Макнотон / Перейти в фотобанкВестминстерский мост через реку Темза в Лондоне
Вестминстерский мост через реку Темза в Лондоне - РИА Новости, 1920, 18.11.2021
© РИА Новости / Алекс Макнотон
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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Британии после Brexit хочется "похорохориться" на международной арене, поэтому Лондон делает громкие заявления по ситуации на Украине, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Англичанам сейчас вообще нужно похорохориться где-то на международной арене, потому что они из Евросоюза ушли, не могут освоиться с новым своим положением, и вот провозгласили свою концепцию "Глобальная Британия" - мы, дескать, Британия, будем теперь проецировать все свои способности глобально, но надо самоутверждаться, я понимаю", - сказал он журналистам в контексте высказываний Лондона по ситуации на Украине по итогам расширенного заседания коллегии Министерства иностранных дел России с участием президента РФ.
Ранее британский премьер Борис Джонсон заявил, что Великобритания выступает в поддержку суверенитета Украины не потому, что хочет быть враждебной по отношению к России. По его словам, "концепция коалиций, объединяющихся вокруг науки, безопасности, ценностей, финансов, дипломатии и, прежде всего, людей, должна лежать в основе того, что делает Global Britain (Глобальная Британия, внешнеполитическая повестка страны)". Однако "некоторые страны" не собираются развиваться в направлении демократии свободного рынка, добавил он.
Военнослужащий на палубе эсминца Duncan ВМФ Великобритании - РИА Новости, 1920, 18.11.2021
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В миреУкраинаВеликобританияЕвросоюзСергей ЛавровБорис ДжонсонBrexitРоссия
 
 
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