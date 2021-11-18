09:06 18.11.2021 (обновлено: 10:02 18.11.2021)
Правительство выделило средства на центр селекции винограда в Крыму
Правительство выделило более 1,6 миллиарда рублей на центр селекции винограда в Крыму
МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. На строительство научного центра селекции винограда в Крыму дополнительно выделили более 1,6 миллиарда рублей, сообщила пресс-служба правительства.
Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин.
"Дополнительное финансирование потребовалось в связи с корректировкой проектной документации. Из-за стесненных условий строительства, горного рельефа и сложных грунтов появилась необходимость в возведении свайных фундаментов, подпорных стенок и удерживающих сооружений, что повлияло на стоимость работ. Кроме того, в проекте увеличилась протяженность инженерных сетей, которые будут обеспечивать здание водой, газом и электричеством", — поясняется в сообщении.
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Центр создается в Ялте на базе Всероссийского национального научно-исследовательского института виноградарства и виноделия "Магарач". Общая площадь корпуса составит более 18 тысяч квадратных метров, на территории будут распложены научные лаборатории, специальные помещения для выращивания саженцев, дегустационные залы и многое другое. Открытие запланировано на 2025 год.
В целом на строительство центра потратят более 3,2 миллиарда рублей.
Институт виноградарства и виноделия "Магарач" — один из старейших научных центров Российской академии наук. Был основан указом императора Николая I в 1828 году для развития садоводства и виноделия. С тех пор "Магарач" обеспечивает все аспекты отрасли — от выращивания винограда до производства вина, а также ведет образовательную деятельность.