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Правительство выделило средства на центр селекции винограда в Крыму
Правительство выделило средства на центр селекции винограда в Крыму - РИА Новости, 18.11.2021
Правительство выделило средства на центр селекции винограда в Крыму
На строительство научного центра селекции винограда в Крыму дополнительно выделили более 1,6 миллиарда рублей, сообщила пресс-служба правительства. РИА Новости, 18.11.2021
2021-11-18T09:06
2021-11-18T10:02
экономика
республика крым
ялта
российская академия наук
михаил мишустин
россия
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МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. На строительство научного центра селекции винограда в Крыму дополнительно выделили более 1,6 миллиарда рублей, сообщила пресс-служба правительства.Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин."Дополнительное финансирование потребовалось в связи с корректировкой проектной документации. Из-за стесненных условий строительства, горного рельефа и сложных грунтов появилась необходимость в возведении свайных фундаментов, подпорных стенок и удерживающих сооружений, что повлияло на стоимость работ. Кроме того, в проекте увеличилась протяженность инженерных сетей, которые будут обеспечивать здание водой, газом и электричеством", — поясняется в сообщении.Центр создается в Ялте на базе Всероссийского национального научно-исследовательского института виноградарства и виноделия "Магарач". Общая площадь корпуса составит более 18 тысяч квадратных метров, на территории будут распложены научные лаборатории, специальные помещения для выращивания саженцев, дегустационные залы и многое другое. Открытие запланировано на 2025 год.В целом на строительство центра потратят более 3,2 миллиарда рублей.Институт виноградарства и виноделия "Магарач" — один из старейших научных центров Российской академии наук. Был основан указом императора Николая I в 1828 году для развития садоводства и виноделия. С тех пор "Магарач" обеспечивает все аспекты отрасли — от выращивания винограда до производства вина, а также ведет образовательную деятельность.
https://ria.ru/20210225/izyum-1598892738.html
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экономика, республика крым, ялта, российская академия наук, михаил мишустин, россия
09:06 18.11.2021 (обновлено: 10:02 18.11.2021)
 
Правительство выделило средства на центр селекции винограда в Крыму

Правительство выделило более 1,6 миллиарда рублей на центр селекции винограда в Крыму

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкСбор урожая на виноградниках в Крыму
Сбор урожая на виноградниках в Крыму - РИА Новости, 1920, 18.11.2021
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. На строительство научного центра селекции винограда в Крыму дополнительно выделили более 1,6 миллиарда рублей, сообщила пресс-служба правительства.
Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин.
"Дополнительное финансирование потребовалось в связи с корректировкой проектной документации. Из-за стесненных условий строительства, горного рельефа и сложных грунтов появилась необходимость в возведении свайных фундаментов, подпорных стенок и удерживающих сооружений, что повлияло на стоимость работ. Кроме того, в проекте увеличилась протяженность инженерных сетей, которые будут обеспечивать здание водой, газом и электричеством", — поясняется в сообщении.
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В целом на строительство центра потратят более 3,2 миллиарда рублей.
Институт виноградарства и виноделия "Магарач" — один из старейших научных центров Российской академии наук. Был основан указом императора Николая I в 1828 году для развития садоводства и виноделия. С тех пор "Магарач" обеспечивает все аспекты отрасли — от выращивания винограда до производства вина, а также ведет образовательную деятельность.
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ЭкономикаРеспублика КрымЯлтаРоссийская академия наукМихаил МишустинРоссия
 
 
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