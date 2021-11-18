https://ria.ru/20211118/krym-1759571583.html

Правительство выделило средства на центр селекции винограда в Крыму

Правительство выделило средства на центр селекции винограда в Крыму - РИА Новости, 18.11.2021

Правительство выделило средства на центр селекции винограда в Крыму

На строительство научного центра селекции винограда в Крыму дополнительно выделили более 1,6 миллиарда рублей, сообщила пресс-служба правительства. РИА Новости, 18.11.2021

2021-11-18T09:06

2021-11-18T09:06

2021-11-18T10:02

экономика

республика крым

ялта

российская академия наук

михаил мишустин

россия

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МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. На строительство научного центра селекции винограда в Крыму дополнительно выделили более 1,6 миллиарда рублей, сообщила пресс-служба правительства.Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин."Дополнительное финансирование потребовалось в связи с корректировкой проектной документации. Из-за стесненных условий строительства, горного рельефа и сложных грунтов появилась необходимость в возведении свайных фундаментов, подпорных стенок и удерживающих сооружений, что повлияло на стоимость работ. Кроме того, в проекте увеличилась протяженность инженерных сетей, которые будут обеспечивать здание водой, газом и электричеством", — поясняется в сообщении.Центр создается в Ялте на базе Всероссийского национального научно-исследовательского института виноградарства и виноделия "Магарач". Общая площадь корпуса составит более 18 тысяч квадратных метров, на территории будут распложены научные лаборатории, специальные помещения для выращивания саженцев, дегустационные залы и многое другое. Открытие запланировано на 2025 год.В целом на строительство центра потратят более 3,2 миллиарда рублей.Институт виноградарства и виноделия "Магарач" — один из старейших научных центров Российской академии наук. Был основан указом императора Николая I в 1828 году для развития садоводства и виноделия. С тех пор "Магарач" обеспечивает все аспекты отрасли — от выращивания винограда до производства вина, а также ведет образовательную деятельность.

https://ria.ru/20210225/izyum-1598892738.html

https://ria.ru/20210628/vinograd-1738915425.html

республика крым

ялта

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

экономика, республика крым, ялта, российская академия наук, михаил мишустин, россия