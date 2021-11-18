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Центр Чумакова будет выпускать "КовиВак" в многодозовых флаконах на экспорт
Центр Чумакова будет выпускать "КовиВак" в многодозовых флаконах на экспорт - РИА Новости, 18.11.2021
Центр Чумакова будет выпускать "КовиВак" в многодозовых флаконах на экспорт
Центр имени Чумакова РАН готовится освоить производство многодозовых флаконов с вакциной "КовиВак", сообщил сообщил директор центра РАН Айдар Ишмухаметов. РИА Новости, 18.11.2021
2021-11-18T12:10
2021-11-18T12:10
2021-11-18T12:10
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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Центр имени Чумакова РАН готовится освоить производство многодозовых флаконов с вакциной "КовиВак", сообщил сообщил директор центра РАН Айдар Ишмухаметов."Мы имеем ампулы однодозные и сейчас вносим (в производство) флаконы по пять доз. Полагаем, что это будет нужно в других странах, на экспорт, потому что ВОЗ очень любит работать с многодозовыми формами", - сказал Ишмухаметов в четверг на онлайн-собрании совета РАН по наукам о жизни на площадке МИА "Россия сегодня".
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Центр Чумакова будет выпускать "КовиВак" в многодозовых флаконах на экспорт
Центр Чумакова будет выпускать на экспорт многодозовые флаконы с вакциной "КовиВак"