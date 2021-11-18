https://ria.ru/20211118/kovivak-1759604635.html

Центр Чумакова будет выпускать "КовиВак" в многодозовых флаконах на экспорт

Центр Чумакова будет выпускать "КовиВак" в многодозовых флаконах на экспорт - РИА Новости, 18.11.2021

Центр Чумакова будет выпускать "КовиВак" в многодозовых флаконах на экспорт

Центр имени Чумакова РАН готовится освоить производство многодозовых флаконов с вакциной "КовиВак", сообщил сообщил директор центра РАН Айдар Ишмухаметов. РИА Новости, 18.11.2021

2021-11-18T12:10

2021-11-18T12:10

2021-11-18T12:10

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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Центр имени Чумакова РАН готовится освоить производство многодозовых флаконов с вакциной "КовиВак", сообщил сообщил директор центра РАН Айдар Ишмухаметов."Мы имеем ампулы однодозные и сейчас вносим (в производство) флаконы по пять доз. Полагаем, что это будет нужно в других странах, на экспорт, потому что ВОЗ очень любит работать с многодозовыми формами", - сказал Ишмухаметов в четверг на онлайн-собрании совета РАН по наукам о жизни на площадке МИА "Россия сегодня".

https://ria.ru/20210705/kovivak-1739624519.html

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2021

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