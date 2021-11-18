https://ria.ru/20211118/kovivak-1759597092.html

Глава центра Чумакова назвал "КовиВак" подходящим для ревакцинации

Глава центра Чумакова назвал "КовиВак" подходящим для ревакцинации - РИА Новости, 18.11.2021

Глава центра Чумакова назвал "КовиВак" подходящим для ревакцинации

Вакцина от коронавируса "КовиВак" пригодна для ревакцинации людей, ранее получивших другую вакцину, сообщил директор центра имени Чумакова РАН Айдар... РИА Новости, 18.11.2021

2021-11-18T11:33

2021-11-18T11:33

2021-11-18T12:36

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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Вакцина от коронавируса "КовиВак" пригодна для ревакцинации людей, ранее получивших другую вакцину, сообщил директор центра имени Чумакова РАН Айдар Ишмухаметов."Мы считаем, что в принципе для формирования иммунитета вполне возможна комбинация вакцин на разных платформах. И это на сегодняшний день подтверждается международными подходами", - ответил Ишмухаметов на соответствующий вопрос в четверг на онлайн-собрании совета РАН по наукам о жизни на площадке МИА "Россия сегодня".По его словам, "осложнений нет, это точно". "Я не вижу не только теоретических проблем в этом, ведь есть и зарубежные работы. Более того, сочетание инактивированных вакцин с вакцинами РНК тоже допустимо", - добавил Ишмухаметов.Вакцина "КовиВак", созданная в Центре Чумакова, – это так называемая цельновирионная вакцина. В ее основе используется вирус SARS-CoV-2, который специально обработан так, что лишился своих инфекционных свойств, но при этом сохраняет способность вызывать иммунную реакцию. Такие вакцины содержат весь набор белков вирусной частицы, и, соответственно, иммунный ответ, как ожидается, будет наиболее полным. В основу "КовиВака" лег коронавирус, взятый от одного из пациентов московской больницы в Коммунарке. Промышленное производство "КовиВака" официально началось 25 марта.

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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