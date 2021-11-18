https://ria.ru/20211118/kosmos-1759606099.html

США планируют усилить космические системы после российских испытаний

США планируют усилить космические системы после российских испытаний - РИА Новости, 18.11.2021

США планируют усилить космические системы после российских испытаний

Соединенные Штаты должны усилить свои космические системы после проведенного Россией испытания, в результате которого был поражен российский спутник, заявила... РИА Новости, 18.11.2021

2021-11-18T12:14

2021-11-18T12:14

2021-11-18T12:14

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сергей шойгу

роскосмос

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россия

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ВАШИНГТОН, 18 ноя - РИА Новости. Соединенные Штаты должны усилить свои космические системы после проведенного Россией испытания, в результате которого был поражен российский спутник, заявила генерал-лейтенант Космических сил США Нина Армагно.В Минобороны РФ ранее сообщили, что Россия 15 ноября успешно провела испытания, в результате которых поражен недействующий российский космический аппарат "Целина-Д". Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что никакой угрозы для космической деятельности образовавшиеся при испытании противоспутниковой системы фрагменты старого спутника не представляют. Он подтвердил успешное испытание противоспутниковой системы.В Белом доме обвинили РФ в "пренебрежении безопасностью", пообещали искать с союзниками ответ на испытания противоспутниковой системы. В МИД РФ заявили, что Москва сожалеет о реакции США, тем более что Вашингтон сам создает риски в космосе.Она добавила, что Космические силы США должны будут найти способы, как затруднить "обнаружение" космических систем и сделать их менее "заманчивыми" для других.Она "гарантировала", что США "не идут ни на какие уступки Китаю или России".Ранее заместитель командующего Космическим командованием США Джон Шоу заявил, что американские военные ожидают, что космического мусора после недавнего испытания РФ, со временем станет больше, это превратится в угрозу."Роскосмос" ранее сообщал, что космический мусор в понедельник несколько раз пролетел мимо МКС с интервалами в полтора часа. Космонавты и астронавты прятались в пристыкованных к станции кораблях "Союз МС-19" и Crew Dragon.

https://ria.ru/20211118/mid-1759577299.html

https://ria.ru/20211116/strategiya-1759310016.html

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сша, москва, сергей шойгу, роскосмос, космос - риа наука, международная космическая станция (мкс), россия, джон шоу