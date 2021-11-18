Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211118/kosmos-1759606099.html
США планируют усилить космические системы после российских испытаний
США планируют усилить космические системы после российских испытаний - РИА Новости, 18.11.2021
США планируют усилить космические системы после российских испытаний
Соединенные Штаты должны усилить свои космические системы после проведенного Россией испытания, в результате которого был поражен российский спутник, заявила... РИА Новости, 18.11.2021
2021-11-18T12:14
2021-11-18T12:14
сша
москва
сергей шойгу
роскосмос
космос - риа наука
международная космическая станция (мкс)
россия
джон шоу
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/0c/1754174803_0:128:1080:736_1920x0_80_0_0_31918ddf48bb1e3a872f84c4b1b5e382.jpg
ВАШИНГТОН, 18 ноя - РИА Новости. Соединенные Штаты должны усилить свои космические системы после проведенного Россией испытания, в результате которого был поражен российский спутник, заявила генерал-лейтенант Космических сил США Нина Армагно.В Минобороны РФ ранее сообщили, что Россия 15 ноября успешно провела испытания, в результате которых поражен недействующий российский космический аппарат "Целина-Д". Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что никакой угрозы для космической деятельности образовавшиеся при испытании противоспутниковой системы фрагменты старого спутника не представляют. Он подтвердил успешное испытание противоспутниковой системы.В Белом доме обвинили РФ в "пренебрежении безопасностью", пообещали искать с союзниками ответ на испытания противоспутниковой системы. В МИД РФ заявили, что Москва сожалеет о реакции США, тем более что Вашингтон сам создает риски в космосе.Она добавила, что Космические силы США должны будут найти способы, как затруднить "обнаружение" космических систем и сделать их менее "заманчивыми" для других.Она "гарантировала", что США "не идут ни на какие уступки Китаю или России".Ранее заместитель командующего Космическим командованием США Джон Шоу заявил, что американские военные ожидают, что космического мусора после недавнего испытания РФ, со временем станет больше, это превратится в угрозу."Роскосмос" ранее сообщал, что космический мусор в понедельник несколько раз пролетел мимо МКС с интервалами в полтора часа. Космонавты и астронавты прятались в пристыкованных к станции кораблях "Союз МС-19" и Crew Dragon.
https://ria.ru/20211118/mid-1759577299.html
https://ria.ru/20211116/strategiya-1759310016.html
сша
москва
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/0c/1754174803_0:0:1080:810_1920x0_80_0_0_b48d7d900815ea656f9a07868941f4d2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
сша, москва, сергей шойгу, роскосмос, космос - риа наука, международная космическая станция (мкс), россия, джон шоу
12:14 18.11.2021
 
США планируют усилить космические системы после российских испытаний

США заявили о необходимости усилить системы в космосе после испытаний России

© Фото : Роскосмос/Олег АртемьевВид на Землю с борта МКС
Вид на Землю с борта МКС - РИА Новости, 1920, 18.11.2021
© Фото : Роскосмос/Олег Артемьев
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 18 ноя - РИА Новости. Соединенные Штаты должны усилить свои космические системы после проведенного Россией испытания, в результате которого был поражен российский спутник, заявила генерал-лейтенант Космических сил США Нина Армагно.
В Минобороны РФ ранее сообщили, что Россия 15 ноября успешно провела испытания, в результате которых поражен недействующий российский космический аппарат "Целина-Д". Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что никакой угрозы для космической деятельности образовавшиеся при испытании противоспутниковой системы фрагменты старого спутника не представляют. Он подтвердил успешное испытание противоспутниковой системы.
В Белом доме обвинили РФ в "пренебрежении безопасностью", пообещали искать с союзниками ответ на испытания противоспутниковой системы. В МИД РФ заявили, что Москва сожалеет о реакции США, тем более что Вашингтон сам создает риски в космосе.
"То, что мы видим, является демонстрацией Россией оружия. Если они могут уничтожить российский спутник, то могут уничтожить и американский", - сказала Армагно, выступая на американской конференции Ascend по тематике космоса. Ее слова приводит издание Defense One.
Она добавила, что Космические силы США должны будут найти способы, как затруднить "обнаружение" космических систем и сделать их менее "заманчивыми" для других.
Спутник Метеор-М
Вчера, 09:58
"Попытка давления": Захарова о реакции США на испытания России в космосе
"Нам нужно применить системы оповещения о ракетном нападении, добавить слои орбит, гибридные возможности, более мелкие спутники и коммерческие возможности. Все это усложнит выбор Россией в качестве цели наших основных средств предупреждения о ракетном нападении", - отметила Армагно.
Она "гарантировала", что США "не идут ни на какие уступки Китаю или России".
Ранее заместитель командующего Космическим командованием США Джон Шоу заявил, что американские военные ожидают, что космического мусора после недавнего испытания РФ, со временем станет больше, это превратится в угрозу.
"Роскосмос" ранее сообщал, что космический мусор в понедельник несколько раз пролетел мимо МКС с интервалами в полтора часа. Космонавты и астронавты прятались в пристыкованных к станции кораблях "Союз МС-19" и Crew Dragon.
Старт ракеты SpaceX Falcon 9 с капсулой Crew Dragon с четырьмя астронавтами на борту с мыса Канаверал - РИА Новости, 1920, 16.11.2021
16 ноября, 15:55
В США приняли стратегию по созданию "военного преимущества в космосе"
 
СШАМоскваСергей ШойгуРоскосмосКосмос - РИА НаукаМеждународная космическая станция (МКС)РоссияДжон Шоу
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:30В России создадут "суперреактор" для атомной энергетики будущего
03:20Северокавказские ученые разработали робота-"черепаху" для разгона толпы
03:15IT-специалист рассказал, куда бежать, если вы потеряли телефон
03:13Неонатолог рассказал о симптомах, приводящих к преждевременным родам
02:50На Украине назвали условие, при котором Турция попытается подчинить Крым
02:38Адвокат правнука Сталина попросил об эксгумации останков генсека
02:35Россиянам посоветовали самую полезную рыбу
02:20В Киеве хотят не допустить запуска "Северного потока — 2" на всю мощность
02:16Опубликовано видео жесткого задержания школьницы полицейскими в Петербурге
02:15В винной школе объяснили, как выбрать шампанское перед Новым годом
02:15Эксперт объяснил, почему нельзя долго хранить воду в пластиковой бутылке
02:10В Раде рассказали, как украинский посол "плюнул в лицо" Германии
01:56Институт философии РАН опубликовал новые факты об Ильине и Шпильрейн
01:45Врач рассказала, как избежать тромбоза после коронавируса
01:40СМИ: сухопутным войскам США запретили повышать не привитых военных
01:39"Большой удар": в Польше предрекли Украине новые территориальные потери
01:28Госдеп призвал власти Грузии обращаться с Саакашвили "справедливо"
01:15Аналитик назвал "золотое время" для покупки валюты
00:43Адель представила еще одну песню из нового альбома
00:33Макрон призвал продолжать давление на Лукашенко из-за кризиса на границе
Лента новостейМолния
В России создадут "суперреактор" для атомной энергетики будущегоСеверокавказские ученые разработали робота-"черепаху" для разгона толпыIT-специалист рассказал, куда бежать, если вы потеряли телефонНеонатолог рассказал о симптомах, приводящих к преждевременным родамНа Украине назвали условие, при котором Турция попытается подчинить КрымАдвокат правнука Сталина попросил об эксгумации останков генсекаРоссиянам посоветовали самую полезную рыбуВ Киеве хотят не допустить запуска "Северного потока — 2" на всю мощностьОпубликовано видео жесткого задержания школьницы полицейскими в ПетербургеВ винной школе объяснили, как выбрать шампанское перед Новым годомЭксперт объяснил, почему нельзя долго хранить воду в пластиковой бутылкеВ Раде рассказали, как украинский посол "плюнул в лицо" ГерманииИнститут философии РАН опубликовал новые факты об Ильине и ШпильрейнВрач рассказала, как избежать тромбоза после коронавирусаСМИ: сухопутным войскам США запретили повышать не привитых военных"Большой удар": в Польше предрекли Украине новые территориальные потериГосдеп призвал власти Грузии обращаться с Саакашвили "справедливо"Аналитик назвал "золотое время" для покупки валютыАдель представила еще одну песню из нового альбомаМакрон призвал продолжать давление на Лукашенко из-за кризиса на границе