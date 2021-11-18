США планируют усилить космические системы после российских испытаний
США заявили о необходимости усилить системы в космосе после испытаний России
В Минобороны РФ ранее сообщили, что Россия 15 ноября успешно провела испытания, в результате которых поражен недействующий российский космический аппарат "Целина-Д". Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что никакой угрозы для космической деятельности образовавшиеся при испытании противоспутниковой системы фрагменты старого спутника не представляют. Он подтвердил успешное испытание противоспутниковой системы.
"То, что мы видим, является демонстрацией Россией оружия. Если они могут уничтожить российский спутник, то могут уничтожить и американский", - сказала Армагно, выступая на американской конференции Ascend по тематике космоса. Ее слова приводит издание Defense One.
Она добавила, что Космические силы США должны будут найти способы, как затруднить "обнаружение" космических систем и сделать их менее "заманчивыми" для других.
"Нам нужно применить системы оповещения о ракетном нападении, добавить слои орбит, гибридные возможности, более мелкие спутники и коммерческие возможности. Все это усложнит выбор Россией в качестве цели наших основных средств предупреждения о ракетном нападении", - отметила Армагно.
Она "гарантировала", что США "не идут ни на какие уступки Китаю или России".
Ранее заместитель командующего Космическим командованием США Джон Шоу заявил, что американские военные ожидают, что космического мусора после недавнего испытания РФ, со временем станет больше, это превратится в угрозу.
"Роскосмос" ранее сообщал, что космический мусор в понедельник несколько раз пролетел мимо МКС с интервалами в полтора часа. Космонавты и астронавты прятались в пристыкованных к станции кораблях "Союз МС-19" и Crew Dragon.