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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20211118/kino-1759345581.html
Елена Лядова: мечтаю сыграть в картине, похожей на фильм "Дюна"
Елена Лядова: мечтаю сыграть в картине, похожей на фильм "Дюна" - РИА Новости, 18.11.2021
Елена Лядова: мечтаю сыграть в картине, похожей на фильм "Дюна"
В прокате фильм-призер "Кинотавра" — "Молоко птицы" Евгения Марьяна. Главный герой, подросток, мечтающий бросить все и уехать в Италию, пытается разобраться в... РИА Новости, 18.11.2021
2021-11-18T08:00
2021-11-18T08:08
елена лядова
алексей герман-младший
андрей звягинцев
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МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости, Анна Нехаева. В прокате фильм-призер "Кинотавра" — "Молоко птицы" Евгения Марьяна. Главный герой, подросток, мечтающий бросить все и уехать в Италию, пытается разобраться в отношениях с одноклассниками и матерью, которую сыграла Елена Лядова.К выходу картины актриса дала интервью РИА Новости и рассказала, почему съемки напоминают приезд цирка шапито, чем этот фильм похож на работы Звягинцева, в каком фантастическом проекте хотела бы сняться и как относится к критике.— У вас не было сомнений: не раздумывали, сниматься ли у режиссера-дебютанта?— Какие сомнения? Тарантино когда-то тоже был дебютантом. Наоборот, свежий взгляд, мысли по поводу киноязыка — это всегда любопытно. Дебютант — это плюс.К тому же в данном случае — не просто приглашенный режиссер, а еще и автор сценария, идеи.Мне нравится тема, которую подняли в картине: сложная связь между матерью и сыном. Думаю, это совсем не бытовая история с архетипичными образами. В ней есть глубина.— "Молоко птицы" снимали в Приднестровье. Как проходил процесс?— Оборудование все, конечно, завезли — как я понимаю, там киноиндустрия пока в зачатке. Полагаю, наши съемки пойдут на пользу региону. Плюс я видела, как реагировали местные жители, служащие гостиницы, водители — все, кто работал на площадке, — с воодушевлением. Они не избалованы такими событиями. Это как цирк шапито или ярмарку привезти в тихий городок.Но это не значит, что там нет профессионалов или люди не смотрят кино, просто индустрия еще не развита. А регион к этому располагает: невероятно красивые места.— Фильм по эстетике похож на работы Звягинцева. Вам так не показалось?— Если сравнивать глубину мысли, то, наверное, да. Это фильмы с философскими вопросами, а не развлекательные истории, не мейнстрим. Картины-размышления.— Жизнь героев напоминает замкнутый круг. Это приговор для людей из регионов?— Это приговор для всего мира, колесо Сансары, из которого мы все должны выбраться. Это модель любого общества, тут регион не имеет значения.— Ваша героиня Виорика немногословная, терпеливая и скупая на эмоции. Как вы для себя объясняли мотивы ее действий и образ жизни?— В этом образе суеты не должно быть: тут это было бы не к месту. Скромный, тихий характер. Мать, которая знает, что будет в конце. Поэтому она терпелива, рядом с сыном и принимает его путь. Она знает чуть больше, как мне кажется.Это как с песней, которая тебе нравится: ты не можешь объяснить почему, но поешь ее в душе. Я восприняла материал как важный, интересный, необычный, щемящий и тонкий. Он мне сразу был понятен.— Виорика набожная, но наверняка догадывается, что ее сын занимается незаконными вещами. Согласны вы с ее позицией? Не считаете, что иногда молчание и бездействие хуже вмешательства?— Нет, не думаю. В нашей истории ровно так и должно было быть. Здесь герою предлагается самостоятельно пройти свой путь. Остальные — только наблюдатели.Это как ангелам запрещено вмешиваться в людские дела. Можно только быть рядом, поддержать.— Недавно вы снова снимались у Алексея Германа — младшего в фильме "Воздух".— Да, с Алексеем мы уже работали на картине "Довлатов", и как-то плавно я перетекла в "Воздух". Нужна была режиссеру и пришла.Играю командира летного женского отряда. Причем Алексей не использует графику в этой картине, ничего не рисует: все самолеты нашли в Европе, восстановили, летают самостоятельно. Никакого зеленого фона.Мы погрузились в атмосферу холода 1942 года — удивительно, как нас не затопило в Финском заливе по-настоящему, как мы не околели.Вообще, я реагирую на зов автора. Когда режиссер авторского кино приглашает к себе, часто надо бросить все и хотя бы прочитать. Просто так не зовут. Авторские фильмы — редкость в наше время.— "Довлатов" — фестивальное кино. Вы много снимаетесь в подобных проектах. А было желание поработать с зарубежными режиссерами?— Мне ближе свое, родное, я себя здесь комфортно чувствую. Нравится думать и работать на русском языке, общаться с русскими людьми, именно в профессии.Хотя хотела бы с Линчем поработать, хороший режиссер.— Вы как-то сказали, что у вас в России есть свой зритель. А кто он? У вас ведь очень разноплановые проекты.— Женщины старше среднего возраста, может быть, те, у кого печали в жизни случались, кто смог с моими героинями свои личные истории проассоциировать. Темы у меня в основном про непростую женскую судьбу.Отчасти, наверное, из-за этого у нас на ТВ такое огромное количество передач про личную жизнь. Зрителю интересны взаимоотношения, истории женщин, которые преодолевают трудности, тащат на себе все, любят детей, жертвуют собой. Это популярные в России героини.— В театр не было мысли вернуться?— Я долгое время проработала в Театре юного зрителя, у очень хороших режиссеров выпустила несколько спектаклей.Но кино мне ближе. И я сама, как зритель, больше люблю кино. Мне нравятся крупные планы, инструменты, которыми можно работать в индустрии: музыка, свет, атмосфера.— Какое кино вам сейчас ближе — авторское, продюсерское?— Всякое, главное, чтобы тема была интересной и над проектом работали талантливые люди. Меня интересует фантастика: мечтаю сыграть в картине, похожей на фильм "Дюна". Выдуманный, невероятно красивый мир с небытовым существованием. Про спасение человечества, глобальные темы. Сейчас это мне ближе, чем кино социальное.При этом я не фанат фильмов по комиксам, как Marvel: там на первом плане изображение и монтаж, а не история. Так что это не мой аттракцион.— Вы говорили, что актеры во многом зависимы от зрителя. Как реагируете, когда вас обсуждают, в том числе в соцсетях?— Это профессия такая — мы на виду, на нас смотрят. Ради этого все и затевалось. Хорошо отношусь к конструктивной критике, но только если это не просто Вася написал на заборе и убежал. На профессиональную обращаю внимание, это полезно. А высказывания блогеров-непрофессионалов меня вообще не интересуют.
https://ria.ru/20211102/kino-1757235169.html
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елена лядова, алексей герман-младший, андрей звягинцев, россия, знаменитости, кино и сериалы, что посмотреть
08:00 18.11.2021 (обновлено: 08:08 18.11.2021)
 

Елена Лядова: мечтаю сыграть в картине, похожей на фильм "Дюна"

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкПремьера фильма "Тварь"
Премьера фильма Тварь - РИА Новости, 1920, 18.11.2021
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости, Анна Нехаева. В прокате фильм-призер "Кинотавра" — "Молоко птицы" Евгения Марьяна. Главный герой, подросток, мечтающий бросить все и уехать в Италию, пытается разобраться в отношениях с одноклассниками и матерью, которую сыграла Елена Лядова.
К выходу картины актриса дала интервью РИА Новости и рассказала, почему съемки напоминают приезд цирка шапито, чем этот фильм похож на работы Звягинцева, в каком фантастическом проекте хотела бы сняться и как относится к критике.
— У вас не было сомнений: не раздумывали, сниматься ли у режиссера-дебютанта?
— Какие сомнения? Тарантино когда-то тоже был дебютантом. Наоборот, свежий взгляд, мысли по поводу киноязыка — это всегда любопытно. Дебютант — это плюс.
К тому же в данном случае — не просто приглашенный режиссер, а еще и автор сценария, идеи.
© Capella FilmКадр со съемок фильма "Молоко птицы"
Кадр со съемок фильма Молоко птицы
© Capella Film
Кадр со съемок фильма "Молоко птицы"
Мне нравится тема, которую подняли в картине: сложная связь между матерью и сыном. Думаю, это совсем не бытовая история с архетипичными образами. В ней есть глубина.
— "Молоко птицы" снимали в Приднестровье. Как проходил процесс?
— Оборудование все, конечно, завезли — как я понимаю, там киноиндустрия пока в зачатке. Полагаю, наши съемки пойдут на пользу региону. Плюс я видела, как реагировали местные жители, служащие гостиницы, водители — все, кто работал на площадке, — с воодушевлением. Они не избалованы такими событиями. Это как цирк шапито или ярмарку привезти в тихий городок.
© Capella FilmНа съемках фильма "Молоко птицы"
Кадр со съемок фильма Молоко птицы
© Capella Film
На съемках фильма "Молоко птицы"
Но это не значит, что там нет профессионалов или люди не смотрят кино, просто индустрия еще не развита. А регион к этому располагает: невероятно красивые места.
— Фильм по эстетике похож на работы Звягинцева. Вам так не показалось?
— Если сравнивать глубину мысли, то, наверное, да. Это фильмы с философскими вопросами, а не развлекательные истории, не мейнстрим. Картины-размышления.
© РИА Новости / Пресс-служба "Нон-Стоп Продакшн" / Перейти в фотобанкЛядова на съемках фильма режиссера Андрея Звягинцева "Левиафан"
Актриса Елена Лядова на съёмках фильма режиссера Андрея Звягинцева Левиафан - РИА Новости, 1920, 16.11.2021
© РИА Новости / Пресс-служба "Нон-Стоп Продакшн"
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Лядова на съемках фильма режиссера Андрея Звягинцева "Левиафан"
— Жизнь героев напоминает замкнутый круг. Это приговор для людей из регионов?
— Это приговор для всего мира, колесо Сансары, из которого мы все должны выбраться. Это модель любого общества, тут регион не имеет значения.
© Capella FilmКадр из фильма "Молоко птицы"
Кадр из фильма Молоко птицы
© Capella Film
Кадр из фильма "Молоко птицы"
— Ваша героиня Виорика немногословная, терпеливая и скупая на эмоции. Как вы для себя объясняли мотивы ее действий и образ жизни?
— В этом образе суеты не должно быть: тут это было бы не к месту. Скромный, тихий характер. Мать, которая знает, что будет в конце. Поэтому она терпелива, рядом с сыном и принимает его путь. Она знает чуть больше, как мне кажется.
© Capella FilmЛядова на съемках фильма "Молоко птицы"
Кадр со съемок фильма Молоко птицы
© Capella Film
Лядова на съемках фильма "Молоко птицы"
Это как с песней, которая тебе нравится: ты не можешь объяснить почему, но поешь ее в душе. Я восприняла материал как важный, интересный, необычный, щемящий и тонкий. Он мне сразу был понятен.
— Виорика набожная, но наверняка догадывается, что ее сын занимается незаконными вещами. Согласны вы с ее позицией? Не считаете, что иногда молчание и бездействие хуже вмешательства?
— Нет, не думаю. В нашей истории ровно так и должно было быть. Здесь герою предлагается самостоятельно пройти свой путь. Остальные — только наблюдатели.
© Capella FilmКадр из фильма "Молоко птицы"
Кадр из фильма Молоко птицы
© Capella Film
Кадр из фильма "Молоко птицы"
Это как ангелам запрещено вмешиваться в людские дела. Можно только быть рядом, поддержать.
— Недавно вы снова снимались у Алексея Германа — младшего в фильме "Воздух".
— Да, с Алексеем мы уже работали на картине "Довлатов", и как-то плавно я перетекла в "Воздух". Нужна была режиссеру и пришла.
Играю командира летного женского отряда. Причем Алексей не использует графику в этой картине, ничего не рисует: все самолеты нашли в Европе, восстановили, летают самостоятельно. Никакого зеленого фона.
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАлексей Герман — младший и Елена Лядова на фотосессии фильма "Довлатов" на 68-м Берлинском международном кинофестивале
Российские режиссер Алексей Герман-младший и актриса Елена Лядова на фотосессии фильма Довлатов на 68-м Берлинском международном кинофестивале - РИА Новости, 1920, 16.11.2021
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Алексей Герман — младший и Елена Лядова на фотосессии фильма "Довлатов" на 68-м Берлинском международном кинофестивале
Мы погрузились в атмосферу холода 1942 года — удивительно, как нас не затопило в Финском заливе по-настоящему, как мы не околели.
Вообще, я реагирую на зов автора. Когда режиссер авторского кино приглашает к себе, часто надо бросить все и хотя бы прочитать. Просто так не зовут. Авторские фильмы — редкость в наше время.
© SAGAКадр из фильма "Довлатов"
Кадр из фильма Довлатов
© SAGA
Кадр из фильма "Довлатов"
— "Довлатов" — фестивальное кино. Вы много снимаетесь в подобных проектах. А было желание поработать с зарубежными режиссерами?
— Мне ближе свое, родное, я себя здесь комфортно чувствую. Нравится думать и работать на русском языке, общаться с русскими людьми, именно в профессии.
Хотя хотела бы с Линчем поработать, хороший режиссер.
— Вы как-то сказали, что у вас в России есть свой зритель. А кто он? У вас ведь очень разноплановые проекты.
— Женщины старше среднего возраста, может быть, те, у кого печали в жизни случались, кто смог с моими героинями свои личные истории проассоциировать. Темы у меня в основном про непростую женскую судьбу.
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкЕлена Лядова гримируется перед интервью
Актриса Елена Лядова гримируется перед интервью - РИА Новости, 1920, 16.11.2021
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Елена Лядова гримируется перед интервью
Отчасти, наверное, из-за этого у нас на ТВ такое огромное количество передач про личную жизнь. Зрителю интересны взаимоотношения, истории женщин, которые преодолевают трудности, тащат на себе все, любят детей, жертвуют собой. Это популярные в России героини.
— В театр не было мысли вернуться?
— Я долгое время проработала в Театре юного зрителя, у очень хороших режиссеров выпустила несколько спектаклей.
Но кино мне ближе. И я сама, как зритель, больше люблю кино. Мне нравятся крупные планы, инструменты, которыми можно работать в индустрии: музыка, свет, атмосфера.
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкЕлена Лядова, получившая приз в номинации "Лучшая актриса" за фильм "Левиафан" на церемонии премии "Ника"
Актриса Елена Лядова, получившая приз в номинации Лучшая актриса за фильм Левиафан на церемонии вручения Национальной кинематографической премии НИКА - РИА Новости, 1920, 16.11.2021
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Елена Лядова, получившая приз в номинации "Лучшая актриса" за фильм "Левиафан" на церемонии премии "Ника"
— Какое кино вам сейчас ближе — авторское, продюсерское?
— Всякое, главное, чтобы тема была интересной и над проектом работали талантливые люди. Меня интересует фантастика: мечтаю сыграть в картине, похожей на фильм "Дюна". Выдуманный, невероятно красивый мир с небытовым существованием. Про спасение человечества, глобальные темы. Сейчас это мне ближе, чем кино социальное.
При этом я не фанат фильмов по комиксам, как Marvel: там на первом плане изображение и монтаж, а не история. Так что это не мой аттракцион.
© РИА Новости / Евгения Новоженина / Перейти в фотобанкАктриса Елена Лядова
Актриса Елена Лядова - РИА Новости, 1920, 16.11.2021
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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Актриса Елена Лядова
— Вы говорили, что актеры во многом зависимы от зрителя. Как реагируете, когда вас обсуждают, в том числе в соцсетях?
— Это профессия такая — мы на виду, на нас смотрят. Ради этого все и затевалось.
Хорошо отношусь к конструктивной критике, но только если это не просто Вася написал на заборе и убежал. На профессиональную обращаю внимание, это полезно. А высказывания блогеров-непрофессионалов меня вообще не интересуют.
Актриса Светлана Немоляева во время сбора труппы Московского академического театра имени Вл. Маяковского - РИА Новости, 1920, 02.11.2021
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