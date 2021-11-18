08:00 18.11.2021 (обновлено: 08:08 18.11.2021)
Елена Лядова: мечтаю сыграть в картине, похожей на фильм "Дюна"
МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости, Анна Нехаева. В прокате фильм-призер "Кинотавра" — "Молоко птицы" Евгения Марьяна. Главный герой, подросток, мечтающий бросить все и уехать в Италию, пытается разобраться в отношениях с одноклассниками и матерью, которую сыграла Елена Лядова.
К выходу картины актриса дала интервью РИА Новости и рассказала, почему съемки напоминают приезд цирка шапито, чем этот фильм похож на работы Звягинцева, в каком фантастическом проекте хотела бы сняться и как относится к критике.
— У вас не было сомнений: не раздумывали, сниматься ли у режиссера-дебютанта?
— Какие сомнения? Тарантино когда-то тоже был дебютантом. Наоборот, свежий взгляд, мысли по поводу киноязыка — это всегда любопытно. Дебютант — это плюс.
К тому же в данном случае — не просто приглашенный режиссер, а еще и автор сценария, идеи.
© Capella FilmКадр со съемок фильма "Молоко птицы"
© Capella Film
Кадр со съемок фильма "Молоко птицы"
Мне нравится тема, которую подняли в картине: сложная связь между матерью и сыном. Думаю, это совсем не бытовая история с архетипичными образами. В ней есть глубина.
— "Молоко птицы" снимали в Приднестровье. Как проходил процесс?
— Оборудование все, конечно, завезли — как я понимаю, там киноиндустрия пока в зачатке. Полагаю, наши съемки пойдут на пользу региону. Плюс я видела, как реагировали местные жители, служащие гостиницы, водители — все, кто работал на площадке, — с воодушевлением. Они не избалованы такими событиями. Это как цирк шапито или ярмарку привезти в тихий городок.
© Capella FilmНа съемках фильма "Молоко птицы"
© Capella Film
На съемках фильма "Молоко птицы"
Но это не значит, что там нет профессионалов или люди не смотрят кино, просто индустрия еще не развита. А регион к этому располагает: невероятно красивые места.
— Фильм по эстетике похож на работы Звягинцева. Вам так не показалось?
— Если сравнивать глубину мысли, то, наверное, да. Это фильмы с философскими вопросами, а не развлекательные истории, не мейнстрим. Картины-размышления.
© РИА Новости / Пресс-служба "Нон-Стоп Продакшн" / Перейти в фотобанкЛядова на съемках фильма режиссера Андрея Звягинцева "Левиафан"
Лядова на съемках фильма режиссера Андрея Звягинцева "Левиафан"
— Жизнь героев напоминает замкнутый круг. Это приговор для людей из регионов?
— Это приговор для всего мира, колесо Сансары, из которого мы все должны выбраться. Это модель любого общества, тут регион не имеет значения.
© Capella FilmКадр из фильма "Молоко птицы"
© Capella Film
Кадр из фильма "Молоко птицы"
— Ваша героиня Виорика немногословная, терпеливая и скупая на эмоции. Как вы для себя объясняли мотивы ее действий и образ жизни?
— В этом образе суеты не должно быть: тут это было бы не к месту. Скромный, тихий характер. Мать, которая знает, что будет в конце. Поэтому она терпелива, рядом с сыном и принимает его путь. Она знает чуть больше, как мне кажется.
© Capella FilmЛядова на съемках фильма "Молоко птицы"
© Capella Film
Лядова на съемках фильма "Молоко птицы"
Это как с песней, которая тебе нравится: ты не можешь объяснить почему, но поешь ее в душе. Я восприняла материал как важный, интересный, необычный, щемящий и тонкий. Он мне сразу был понятен.
— Виорика набожная, но наверняка догадывается, что ее сын занимается незаконными вещами. Согласны вы с ее позицией? Не считаете, что иногда молчание и бездействие хуже вмешательства?
— Нет, не думаю. В нашей истории ровно так и должно было быть. Здесь герою предлагается самостоятельно пройти свой путь. Остальные — только наблюдатели.
© Capella FilmКадр из фильма "Молоко птицы"
© Capella Film
Кадр из фильма "Молоко птицы"
Это как ангелам запрещено вмешиваться в людские дела. Можно только быть рядом, поддержать.
— Недавно вы снова снимались у Алексея Германа — младшего в фильме "Воздух".
— Да, с Алексеем мы уже работали на картине "Довлатов", и как-то плавно я перетекла в "Воздух". Нужна была режиссеру и пришла.
Играю командира летного женского отряда. Причем Алексей не использует графику в этой картине, ничего не рисует: все самолеты нашли в Европе, восстановили, летают самостоятельно. Никакого зеленого фона.
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАлексей Герман — младший и Елена Лядова на фотосессии фильма "Довлатов" на 68-м Берлинском международном кинофестивале
Алексей Герман — младший и Елена Лядова на фотосессии фильма "Довлатов" на 68-м Берлинском международном кинофестивале
Мы погрузились в атмосферу холода 1942 года — удивительно, как нас не затопило в Финском заливе по-настоящему, как мы не околели.
Вообще, я реагирую на зов автора. Когда режиссер авторского кино приглашает к себе, часто надо бросить все и хотя бы прочитать. Просто так не зовут. Авторские фильмы — редкость в наше время.
© SAGAКадр из фильма "Довлатов"
© SAGA
Кадр из фильма "Довлатов"
— "Довлатов" — фестивальное кино. Вы много снимаетесь в подобных проектах. А было желание поработать с зарубежными режиссерами?
— Мне ближе свое, родное, я себя здесь комфортно чувствую. Нравится думать и работать на русском языке, общаться с русскими людьми, именно в профессии.
Хотя хотела бы с Линчем поработать, хороший режиссер.
— Вы как-то сказали, что у вас в России есть свой зритель. А кто он? У вас ведь очень разноплановые проекты.
— Женщины старше среднего возраста, может быть, те, у кого печали в жизни случались, кто смог с моими героинями свои личные истории проассоциировать. Темы у меня в основном про непростую женскую судьбу.
Елена Лядова гримируется перед интервью
Отчасти, наверное, из-за этого у нас на ТВ такое огромное количество передач про личную жизнь. Зрителю интересны взаимоотношения, истории женщин, которые преодолевают трудности, тащат на себе все, любят детей, жертвуют собой. Это популярные в России героини.
— В театр не было мысли вернуться?
— Я долгое время проработала в Театре юного зрителя, у очень хороших режиссеров выпустила несколько спектаклей.
Но кино мне ближе. И я сама, как зритель, больше люблю кино. Мне нравятся крупные планы, инструменты, которыми можно работать в индустрии: музыка, свет, атмосфера.
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкЕлена Лядова, получившая приз в номинации "Лучшая актриса" за фильм "Левиафан" на церемонии премии "Ника"
Елена Лядова, получившая приз в номинации "Лучшая актриса" за фильм "Левиафан" на церемонии премии "Ника"
— Какое кино вам сейчас ближе — авторское, продюсерское?
— Всякое, главное, чтобы тема была интересной и над проектом работали талантливые люди. Меня интересует фантастика: мечтаю сыграть в картине, похожей на фильм "Дюна". Выдуманный, невероятно красивый мир с небытовым существованием. Про спасение человечества, глобальные темы. Сейчас это мне ближе, чем кино социальное.
При этом я не фанат фильмов по комиксам, как Marvel: там на первом плане изображение и монтаж, а не история. Так что это не мой аттракцион.
Актриса Елена Лядова
— Вы говорили, что актеры во многом зависимы от зрителя. Как реагируете, когда вас обсуждают, в том числе в соцсетях?
— Это профессия такая — мы на виду, на нас смотрят. Ради этого все и затевалось.
Хорошо отношусь к конструктивной критике, но только если это не просто Вася написал на заборе и убежал. На профессиональную обращаю внимание, это полезно. А высказывания блогеров-непрофессионалов меня вообще не интересуют.