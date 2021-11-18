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США объявили награду за информацию об иранских хакерах

США объявили награду за информацию об иранских хакерах - РИА Новости, 18.11.2021

США объявили награду за информацию об иранских хакерах

США объявили награду до 10 миллионов долларов за информацию о "работающих на правительство иранских хакерах", которые пытались повлиять на выборы президента в... РИА Новости, 18.11.2021

2021-11-18T21:55

2021-11-18T21:55

2021-11-18T21:55

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ВАШИНГТОН, 18 ноя - РИА Новости. США объявили награду до 10 миллионов долларов за информацию о "работающих на правительство иранских хакерах", которые пытались повлиять на выборы президента в 2020 году, сообщает госдеп."Награда до 10 миллионов долларов. Эти хакеры работали на иранское правительство, чтобы повлиять на выборы в США в 2020 году", - говорится в Twitter программы госдепа по вознаграждению за помощь правосудию.К публикации прикреплены фотографии двух молодых людей, информацию ждут о Сайеде Хосейне Каземи и Саххаде Кашиане."Каземи и Кашиан были вовлечены в зловредные иранские кибероперации, нацеленные на президентские выборы в 2020 году", - говорится в сообщении.По данным властей, указанные лица пытались скомпрометировать серверы и аккаунты электронной почты, чтобы повлиять на кампанию и запугать избирателей.Ранее сообщалось, что минфин США ввел санкции против шести сотрудников иранской компании Emennet Pasargad - от руководителей до рядовых работников - и самой фирмы.

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в мире, технологии, twitter, сша, министерство финансов сша