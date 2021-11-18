Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211118/kasko-1759566315.html
Страховщики рассказали, как начинающим водителям сэкономить на каско
Страховщики рассказали, как начинающим водителям сэкономить на каско - РИА Новости, 18.11.2021
Страховщики рассказали, как начинающим водителям сэкономить на каско
Покупка страховки ощутимо отражается на стоимости владения машиной, но начинающим водителям можно не "перегружать" полис каско дополнительными опциями, сказала... РИА Новости, 18.11.2021
2021-11-18T06:43
2021-11-18T06:43
общество
москва
авто
россия
ольга асташкина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/1c/1752220677_0:269:3071:1996_1920x0_80_0_0_62a3dfd25e6ced5b96f6a6a334f0085a.jpg
МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Покупка страховки ощутимо отражается на стоимости владения машиной, но начинающим водителям можно не "перегружать" полис каско дополнительными опциями, сказала РИА Новости директор направления по управлению портфелем каско СК "Росгосстрах" Ольга Асташкина."Начинающим рекомендуется не "перегружать" полис дополнительными опциями и, если модель авто не относится к часто угоняемым, не страховать GAP", - добавляет эксперт. GAP (Guaranteed Asset Protection) - это защита от финансовых потерь при естественном уменьшении стоимости автомобиля в процессе эксплуатации.Также не стоит выбирать опцию "без ограничения лиц, допущенных к управлению" - даже если свое водительское удостоверение еще не получено, считает она. "Лучше вписать водителя, который будет забирать машину и управлять ею до получения владельцем прав. Конечно, потом потребуется подъехать в офис страховой компании, чтобы оформить дополнительное соглашение о включении нового водителя в число допущенных к управлению и доплатить за это. Но в сумме этот вариант все равно выйдет дешевле", - поясняет Асташкина.По ее словам, еще одним способом существенной экономии на каско может стать использование безусловной франшизы - то есть готовность автомобилиста разделить со страховщиком финансовую ответственность при наступлении страхового случая, оплатив часть ремонта на определенную сумму или получив возмещение, уменьшенное на эту сумму."В среднем франшиза в 30 тысяч рублей позволяет сэкономить 15% от стоимости страховки. Договор с франшизой экономит не только деньги, но и время. Опыт показывает, что начинающие автомобилисты с такими полисами не тратят его на оформление и ремонт мелких повреждений, практически неизбежных на первых порах и не мешающих совершенствовать водительские навыки", - говорит эксперт.
https://ria.ru/20211028/avtomobil-1756608697.html
https://ria.ru/20211024/vozhdenie-1755900114.html
москва
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/1c/1752220677_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_59c2bde864f597e602d9b8d1441da60b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
общество, москва, авто, россия, ольга асташкина
06:43 18.11.2021
 
Страховщики рассказали, как начинающим водителям сэкономить на каско

Директор СК "Росгосстрах" Асташкина: новичкам можно не "перегружать" каско допопциями

© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкЭлектронный страховой полис
Электронный страховой полис - РИА Новости, 1920, 18.11.2021
© РИА Новости / Нина Зотина
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Покупка страховки ощутимо отражается на стоимости владения машиной, но начинающим водителям можно не "перегружать" полис каско дополнительными опциями, сказала РИА Новости директор направления по управлению портфелем каско СК "Росгосстрах" Ольга Асташкина.
"Молодые люди без опыта вождения — высокорисковый сегмент, и покупка страховки для них ощутимо отражается на стоимости владения машиной. Но расходы на каско несопоставимы с потерями, которыми чревата серьезная авария или угон автомобиля", - говорит она.
"Начинающим рекомендуется не "перегружать" полис дополнительными опциями и, если модель авто не относится к часто угоняемым, не страховать GAP", - добавляет эксперт. GAP (Guaranteed Asset Protection) - это защита от финансовых потерь при естественном уменьшении стоимости автомобиля в процессе эксплуатации.
Также не стоит выбирать опцию "без ограничения лиц, допущенных к управлению" - даже если свое водительское удостоверение еще не получено, считает она. "Лучше вписать водителя, который будет забирать машину и управлять ею до получения владельцем прав. Конечно, потом потребуется подъехать в офис страховой компании, чтобы оформить дополнительное соглашение о включении нового водителя в число допущенных к управлению и доплатить за это. Но в сумме этот вариант все равно выйдет дешевле", - поясняет Асташкина.
Автомобили в автосалоне - РИА Новости, 1920, 28.10.2021
28 октября, 06:10
Россияне назвали идеальный автомобиль для начинающего водителя
По ее словам, еще одним способом существенной экономии на каско может стать использование безусловной франшизы - то есть готовность автомобилиста разделить со страховщиком финансовую ответственность при наступлении страхового случая, оплатив часть ремонта на определенную сумму или получив возмещение, уменьшенное на эту сумму.
"В среднем франшиза в 30 тысяч рублей позволяет сэкономить 15% от стоимости страховки. Договор с франшизой экономит не только деньги, но и время. Опыт показывает, что начинающие автомобилисты с такими полисами не тратят его на оформление и ремонт мелких повреждений, практически неизбежных на первых порах и не мешающих совершенствовать водительские навыки", - говорит эксперт.
Дорога - РИА Новости, 1920, 24.10.2021
24 октября, 02:15
Названы особенности вождения автомобиля в осенне-зимний период
 
ОбществоМоскваАвтоРоссияОльга Асташкина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
11:36Польша связала кризис на границе с подготовкой Россией атак против Киева
11:33Глава центра Чумакова назвал "КовиВак" подходящим для ревакцинации
11:33Приморского депутата Самсонова увезли из суда на скорой
11:31Ранее судимого калининградского подростка заподозрили в убийстве приятеля
11:30В Москве за сутки госпитализировали 937 пациентов с COVID-19
11:29Ученые доказали эффективность масок в борьбе с COVID-19
11:26Центр Чумакова запустил новые биореакторы для производства "КовиВака"
11:22В Кремле из-за COVID-19 отменили новогоднее представление
11:20Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19
11:18В России выявили 37 374 новых случая заражения коронавирусом
11:18Вернувшийся из Египта мужчина умер в Подмосковье от отравления газом
11:17Наибольшее число новых случаев COVID-19 выявили в Москве
11:17В России зафиксировали новый максимум смертей от COVID-19
11:17В России за сутки выписали 36 414 человек после COVID-19
11:14Премьер Польши предупредил Европу о наплыве миллионов мигрантов
11:13Рашкин заявил о готовности дать показания по инциденту с лосем
11:12СМИ: Украина впервые начала импортировать огурцы из России
11:11Роскомнадзор составил административные протоколы на Верзилова* и Баданина*
11:09В нескольких российских регионах заметили падение светящегося объекта
11:07Правительство одобрило субсидии производителям медицинского кислорода
Лента новостейМолния
Польша связала кризис на границе с подготовкой Россией атак против КиеваГлава центра Чумакова назвал "КовиВак" подходящим для ревакцинацииПриморского депутата Самсонова увезли из суда на скоройРанее судимого калининградского подростка заподозрили в убийстве приятеляВ Москве за сутки госпитализировали 937 пациентов с COVID-19Ученые доказали эффективность масок в борьбе с COVID-19Центр Чумакова запустил новые биореакторы для производства "КовиВака"В Кремле из-за COVID-19 отменили новогоднее представлениеОперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19В России выявили 37 374 новых случая заражения коронавирусомВернувшийся из Египта мужчина умер в Подмосковье от отравления газомНаибольшее число новых случаев COVID-19 выявили в Москве В России зафиксировали новый максимум смертей от COVID-19В России за сутки выписали 36 414 человек после COVID-19Премьер Польши предупредил Европу о наплыве миллионов мигрантовРашкин заявил о готовности дать показания по инциденту с лосемСМИ: Украина впервые начала импортировать огурцы из РоссииРоскомнадзор составил административные протоколы на Верзилова* и Баданина*В нескольких российских регионах заметили падение светящегося объектаПравительство одобрило субсидии производителям медицинского кислорода