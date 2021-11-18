https://ria.ru/20211118/kasko-1759566315.html

Страховщики рассказали, как начинающим водителям сэкономить на каско

Страховщики рассказали, как начинающим водителям сэкономить на каско - РИА Новости, 18.11.2021

Страховщики рассказали, как начинающим водителям сэкономить на каско

Покупка страховки ощутимо отражается на стоимости владения машиной, но начинающим водителям можно не "перегружать" полис каско дополнительными опциями, сказала... РИА Новости, 18.11.2021

2021-11-18T06:43

2021-11-18T06:43

2021-11-18T06:43

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ольга асташкина

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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Покупка страховки ощутимо отражается на стоимости владения машиной, но начинающим водителям можно не "перегружать" полис каско дополнительными опциями, сказала РИА Новости директор направления по управлению портфелем каско СК "Росгосстрах" Ольга Асташкина."Начинающим рекомендуется не "перегружать" полис дополнительными опциями и, если модель авто не относится к часто угоняемым, не страховать GAP", - добавляет эксперт. GAP (Guaranteed Asset Protection) - это защита от финансовых потерь при естественном уменьшении стоимости автомобиля в процессе эксплуатации.Также не стоит выбирать опцию "без ограничения лиц, допущенных к управлению" - даже если свое водительское удостоверение еще не получено, считает она. "Лучше вписать водителя, который будет забирать машину и управлять ею до получения владельцем прав. Конечно, потом потребуется подъехать в офис страховой компании, чтобы оформить дополнительное соглашение о включении нового водителя в число допущенных к управлению и доплатить за это. Но в сумме этот вариант все равно выйдет дешевле", - поясняет Асташкина.По ее словам, еще одним способом существенной экономии на каско может стать использование безусловной франшизы - то есть готовность автомобилиста разделить со страховщиком финансовую ответственность при наступлении страхового случая, оплатив часть ремонта на определенную сумму или получив возмещение, уменьшенное на эту сумму."В среднем франшиза в 30 тысяч рублей позволяет сэкономить 15% от стоимости страховки. Договор с франшизой экономит не только деньги, но и время. Опыт показывает, что начинающие автомобилисты с такими полисами не тратят его на оформление и ремонт мелких повреждений, практически неизбежных на первых порах и не мешающих совершенствовать водительские навыки", - говорит эксперт.

https://ria.ru/20211028/avtomobil-1756608697.html

https://ria.ru/20211024/vozhdenie-1755900114.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, москва, авто, россия, ольга асташкина