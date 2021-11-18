https://ria.ru/20211118/izrail-1759677818.html

Израильский министр назвал динамику отношений с Россией позитивной

Израильский министр назвал динамику отношений с Россией позитивной - РИА Новости, 18.11.2021

Израильский министр назвал динамику отношений с Россией позитивной

Динамика отношений с Россией очень позитивная, сказал министр строительства Израиля Зеев Элькин, отметив, что на повестке дня также есть серьезные задачи. РИА Новости, 18.11.2021

2021-11-18T17:20

2021-11-18T17:20

2021-11-18T17:20

израиль

владимир путин

российская академия наук

зеев элькин

анатолий викторов

россия

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БЕЭР-ШЕВА, 18 ноя - РИА Новости. Динамика отношений с Россией очень позитивная, сказал министр строительства Израиля Зеев Элькин, отметив, что на повестке дня также есть серьезные задачи."Тридцать лет это, с одной стороны, мало, а с другой - это уже серьезный срок. Динамика отношений с Россией очень позитивная, как и экономическая, так и в вопросе взаимоотношений лидеров стран, культурное, академическое сотрудничество", - сказал Элькин российским журналистам. При этом он отметил, что "на повестке дня также есть серьезные задачи", в частности, работа над договором о Зоне свободной торговли, а также возобновление туризма.Элькин также отметил, что встреча премьер-министра Израиля Нафтали Беннета и президента РФ Владимира Путина в Сочи "закрепила преемственность между Россией и Израилем в рамках политики нового правительства Израиля", разговор между лидерами двух стран был "тёплый и глубокий". Кроме того, по его словам, сохраняются "все механизмы диалога, предупреждения, сохраняются все договорённости предыдущего правительства" в вопросах координации действий в небе над Сирией.Посол РФ в Израиле Анатолий Викторов сказал российским журналистам, что "тридцать лет назад была открыта новая глава в отношениях между странами, за тридцать лет отношения выдержали испытания временем". Викторов отметил, что "отношения динамичные" и в независимости от внутриполитических изменений в Израиле "не происходит никаких нежелательных изменений в отношениях между станами, а, наоборот, встреча на высшем уровнем между Путиным и Беннетом в Сочи подтвердила преемственность".В университете имени Бен-Гуриона в Негеве, город Беэр-Шева, 18 ноября состоялся торжественный прием по случаю 30-летия восстановления дипломатических отношений между Россией и Израилем, на котором были представлены два доклада по результатам совместных российско-израильских научных исследований - о влиянии пандемии COVID-19 на студентов и совместные исследования в области биотехнологий.Ректор Первого СП(б) государственного медицинского университета, академик РАН Сергей Багненко также сообщил, что был подписан меморандум между главами университетов имени Бен-Гуриона и Первого СП(б) государственного медицинского университета, и это "свидетельство глубоких академических связей".Президент Евро-Азиатского еврейского конгресса Михаил Мирилашвили отметил, что "важный шаг в развитии дипломатических отношений между нашими странами – это совместное изучение истории". Мирилашвили напомнил, что в 2015 году правительства России и Израиля подписали декларацию о публикации второго тома советско-израильских документов с 1954 по 1967 годы. По его словам, эти материалы "открывают возможность для осмысления крайне напряженного периода в отношениях между Советским союзом и Государством Израиль; эта инициатива – важная часть развития современных партнерских связей".

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израиль, владимир путин, российская академия наук, зеев элькин, анатолий викторов, россия