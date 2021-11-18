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Власти Кабула поблагодарили Россию за гуманитарную помощь

Власти Кабула поблагодарили Россию за гуманитарную помощь - РИА Новости, 18.11.2021

Власти Кабула поблагодарили Россию за гуманитарную помощь

Глава управления по чрезвычайным ситуациям Кабула Мирвайс Ватанмаль поблагодарил президента России Владимира Путина, а также Минобороны РФ и его главу генерала... РИА Новости, 18.11.2021

2021-11-18T14:13

2021-11-18T14:13

2021-11-18T14:13

в мире

гуманитарная помощь

кабул (город)

афганистан

сергей шойгу

владимир путин

министерство обороны рф (минобороны рф)

россия

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КАБУЛ, 18 ноя - РИА Новости. Глава управления по чрезвычайным ситуациям Кабула Мирвайс Ватанмаль поблагодарил президента России Владимира Путина, а также Минобороны РФ и его главу генерала армии Сергея Шойгу за доставленную гуманитарную помощь, рассказав также журналистам, как она будет распределена.Он уточнил, что население Кабула составляет 6-7 миллионов человек и многим его жителям понадобится помощь. Если говорить не только про Кабул, добавил он, то в регионах Афганистана у людей будут проблемы зимой из-за наступающих холодов, также жители страны нуждаются в продуктах и лекарствах. Оставшаяся гуманитарная помощь будет распределена среди бедных семей, всего муку и подсолнечное масло распределят среди наиболее нуждающихся."Мы очень рады и с нетерпением ждём новой помощи, поскольку я разговаривал с заместителем посла России в Кабуле, новой помощи от дружественной страны России", - также добавил Ватанмаль.

https://ria.ru/20211118/evakuatsiya-1759613262.html

кабул (город)

афганистан

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, гуманитарная помощь, кабул (город), афганистан, сергей шойгу, владимир путин, министерство обороны рф (минобороны рф), россия