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Власти Кабула поблагодарили Россию за гуманитарную помощь
Власти Кабула поблагодарили Россию за гуманитарную помощь - РИА Новости, 18.11.2021
Власти Кабула поблагодарили Россию за гуманитарную помощь
Глава управления по чрезвычайным ситуациям Кабула Мирвайс Ватанмаль поблагодарил президента России Владимира Путина, а также Минобороны РФ и его главу генерала... РИА Новости, 18.11.2021
2021-11-18T14:13
2021-11-18T14:13
в мире
гуманитарная помощь
кабул (город)
афганистан
сергей шойгу
владимир путин
министерство обороны рф (минобороны рф)
россия
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КАБУЛ, 18 ноя - РИА Новости. Глава управления по чрезвычайным ситуациям Кабула Мирвайс Ватанмаль поблагодарил президента России Владимира Путина, а также Минобороны РФ и его главу генерала армии Сергея Шойгу за доставленную гуманитарную помощь, рассказав также журналистам, как она будет распределена.Он уточнил, что население Кабула составляет 6-7 миллионов человек и многим его жителям понадобится помощь. Если говорить не только про Кабул, добавил он, то в регионах Афганистана у людей будут проблемы зимой из-за наступающих холодов, также жители страны нуждаются в продуктах и лекарствах. Оставшаяся гуманитарная помощь будет распределена среди бедных семей, всего муку и подсолнечное масло распределят среди наиболее нуждающихся."Мы очень рады и с нетерпением ждём новой помощи, поскольку я разговаривал с заместителем посла России в Кабуле, новой помощи от дружественной страны России", - также добавил Ватанмаль.
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кабул (город)
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в мире, гуманитарная помощь, кабул (город), афганистан, сергей шойгу, владимир путин, министерство обороны рф (минобороны рф), россия
14:13 18.11.2021
 
Власти Кабула поблагодарили Россию за гуманитарную помощь

Глава управления по ЧС Кабула Ватанмаль поблагодарил Путина и Шойгу за гуманитарную помощь

© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкВид на город Кабул в Афганистане
Вид на город Кабул в Афганистане - РИА Новости, 1920, 18.11.2021
© РИА Новости / Валерий Мельников
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КАБУЛ, 18 ноя - РИА Новости. Глава управления по чрезвычайным ситуациям Кабула Мирвайс Ватанмаль поблагодарил президента России Владимира Путина, а также Минобороны РФ и его главу генерала армии Сергея Шойгу за доставленную гуманитарную помощь, рассказав также журналистам, как она будет распределена.
"Большое спасибо президенту России Владимиру Путину, министерству обороны и лично министру обороны Сергею Шойгу. <...> В предстоящие дни мы собираемся помочь людям, которые нуждаются. У нас очень тяжёлая ситуация в городе, в провинциях. Вероятно, мы будем распределять эту помощь среди нуждающихся в Кабуле, потому что если мы отправим эту помощь в другие провинции, стоимость её будет намного выше", - сказал Ватанмаль.
Он уточнил, что население Кабула составляет 6-7 миллионов человек и многим его жителям понадобится помощь. Если говорить не только про Кабул, добавил он, то в регионах Афганистана у людей будут проблемы зимой из-за наступающих холодов, также жители страны нуждаются в продуктах и лекарствах. Оставшаяся гуманитарная помощь будет распределена среди бедных семей, всего муку и подсолнечное масло распределят среди наиболее нуждающихся.
"Мы очень рады и с нетерпением ждём новой помощи, поскольку я разговаривал с заместителем посла России в Кабуле, новой помощи от дружественной страны России", - также добавил Ватанмаль.
Вид на Красную площадь и Кремль в Москве - РИА Новости, 1920, 18.11.2021
12:48
В Кремле рассказали об эвакуации россиян из Афганистана
 
В миреГуманитарная помощьКабул (город)АфганистанСергей ШойгуВладимир ПутинМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Россия
 
 
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