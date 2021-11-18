Власти Кубани запланировали построить 16 детских садов
Власти Краснодарского края запланировали построить 16 детских садов в 2022 году
© Фото : пресс-служба правительства Московской области Детский сад
© Фото : пресс-служба правительства Московской области
КРАСНОДАР, 18 ноя – РИА Новости. Власти Краснодарского края планируют построить 16 детских садов в следующем году, сообщает администрация региона.
"Потребность в детских садах в Краснодаре остается острой, и на то есть объективные причины. Результаты переписи, которые мы увидим, многое объяснят. Краснодарский край испытывает серьезную миграционную нагрузку. Нам нужно успевать за растущими потребностями. С 2015 по 2020 год мы построили 125 детских садов и корпусов к ним. Около 100 объектов реконструировали и капитально отремонтировали. В этом году будет завершено строительство 13 детских садов, в том числе шести в Краснодаре. В планах на следующий год 16 детских садов", – заявила вице-губернатор Анна Минькова, чьи слова приводятся в сообщении.
Так, готовность детского сада на ул. Ботанической в поселке Водники Краснодара на 190 мест составляет 97%. "Здесь завершаются работы по устройству фасада, идет монтаж оборудования, подключение электросетей на постоянной основе", - пояснили в администрации. Детсад в краснодарском микрорайоне Гидростроителей по улице Автолюбителей на 80 мест готов на 65%. По данным главы департамента строительства края Максима Мысакова, объекты планируют сдать в срок, до конца 2021 года, несмотря на трудности, возникшие из-за удорожания стройматериалов.
В обоих детсадах предусмотрены ясельные места. По словам вице-губернатора, микрорайон Гидростроителей серьезно вырос и нуждается как минимум в 10 новых детских садах. Минькова поручила создавать дошкольные места максимально оперативно с привлечением краевых и федеральных средств при участии министерства образования Кубани.