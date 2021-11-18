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В Петербурге депутаты подготовили поправки в закон о СМИ-иноагентах
В Петербурге депутаты подготовили поправки в закон о СМИ-иноагентах - РИА Новости, 18.11.2021
В Петербурге депутаты подготовили поправки в закон о СМИ-иноагентах
Рабочая группа законодательного собрания Санкт-Петербурга подготовила проект постановления городского парламента, предполагающий внесение поправок в... РИА Новости, 18.11.2021
2021-11-18T20:49
2021-11-18T20:49
политика
санкт-петербург
россия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 ноя – РИА Новости. Рабочая группа законодательного собрания Санкт-Петербурга подготовила проект постановления городского парламента, предполагающий внесение поправок в законодательство о СМИ-иноагентах, в частости речь идет о том, что статус иноагента может быть присвоен СМИ только на основании решения суда, а СМИ должна быть предоставлена возможность досудебного опровержения данных об иностранном финансировании, сообщает пресс-служба заксобрания."Рабочая группа законодательного собрания Санкт-Петербурга по разработке поправок в законодательство об иностранных агентах-СМИ… подготовила проект постановления… "О законодательной инициативе о принятии Федерального закона "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (в части совершенствования правового регулирования деятельности лиц, выполняющих функции иностранного агента)", - говорится в сообщении.Как уточняют в городском парламенте, законодательная инициатива предполагает внесение в правовое регулирование изменений, которые согласуются с позицией Конституционного суда России и способствуют "более точному достижению целей законодательства", которое определяет правовой статус лиц, выполняющих функции иноагентов, "в части установления взаимосвязи между получением средств из иностранных источников и деятельностью, связанной с политической сферой или распространением сообщений и материалов".Так, законопроектом устанавливается, что статус иноагента может быть присвоен СМИ только на основании решения суда по административному иску Минюста РФ после предварительного уведомления. При этом СМИ должна быть предоставлена возможность досудебного опровержения данных о финансировании из иностранных источников."Бремя доказывания того, что СМИ исполняет функции иностранного агента, должно быть возложено на министерство юстиции", - отмечается в пресс-релизе.Также законодательная инициатива предполагает, что решение об исключении СМИ из реестра иностранных агентов может быть принято, если оно в течение года не получало вознаграждения из иностранных источников. Бремя доказывания обратного также возлагается на Минюст.Законопроектом устанавливается и лимит доходов из иностранных источников в размере 30 тысяч рублей, который не может считаться основанием для включения в реестр иностранных агентов. Инициатива включает также перечень видов дохода, которые не могут считаться иностранным финансированием политической деятельности (в том числе профессиональные премии журналистов или СМИ)."Проект закона планируется доработать в ближайшее время и вынести на рассмотрение законодательного собрания 1 декабря 2021 года", - заключает пресс-служба парламента Петербурга.
https://ria.ru/20211110/inoagenty-1758407082.html
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политика, санкт-петербург, россия
20:49 18.11.2021
 
В Петербурге депутаты подготовили поправки в закон о СМИ-иноагентах

В Петербурге депутаты подготовили поправки в законодательство о СМИ-иноагентах

© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкВид на зимний Санкт-Петербург
Вид на зимний Санкт-Петербург - РИА Новости, 1920, 18.11.2021
© РИА Новости / Алексей Даничев
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 ноя – РИА Новости. Рабочая группа законодательного собрания Санкт-Петербурга подготовила проект постановления городского парламента, предполагающий внесение поправок в законодательство о СМИ-иноагентах, в частости речь идет о том, что статус иноагента может быть присвоен СМИ только на основании решения суда, а СМИ должна быть предоставлена возможность досудебного опровержения данных об иностранном финансировании, сообщает пресс-служба заксобрания.
"Рабочая группа законодательного собрания Санкт-Петербурга по разработке поправок в законодательство об иностранных агентах-СМИ… подготовила проект постановления… "О законодательной инициативе о принятии Федерального закона "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (в части совершенствования правового регулирования деятельности лиц, выполняющих функции иностранного агента)", - говорится в сообщении.
Председатель комитета Совета Федерации РФ по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас на пленарном заседании Совета Федерации РФ в Москве
10 ноября, 14:55
Клишас прокомментировал доработку закона о СМИ-иноагентах
Как уточняют в городском парламенте, законодательная инициатива предполагает внесение в правовое регулирование изменений, которые согласуются с позицией Конституционного суда России и способствуют "более точному достижению целей законодательства", которое определяет правовой статус лиц, выполняющих функции иноагентов, "в части установления взаимосвязи между получением средств из иностранных источников и деятельностью, связанной с политической сферой или распространением сообщений и материалов".
Так, законопроектом устанавливается, что статус иноагента может быть присвоен СМИ только на основании решения суда по административному иску Минюста РФ после предварительного уведомления. При этом СМИ должна быть предоставлена возможность досудебного опровержения данных о финансировании из иностранных источников.
"Бремя доказывания того, что СМИ исполняет функции иностранного агента, должно быть возложено на министерство юстиции", - отмечается в пресс-релизе.
Также законодательная инициатива предполагает, что решение об исключении СМИ из реестра иностранных агентов может быть принято, если оно в течение года не получало вознаграждения из иностранных источников. Бремя доказывания обратного также возлагается на Минюст.
Заместитель председателя ЦК КПРФ Юрий Афонин - РИА Новости, 1920, 10.11.2021
10 ноября, 14:37
В КПРФ назвали логичными поправки в закон о статусе СМИ-иноагентов
Законопроектом устанавливается и лимит доходов из иностранных источников в размере 30 тысяч рублей, который не может считаться основанием для включения в реестр иностранных агентов. Инициатива включает также перечень видов дохода, которые не могут считаться иностранным финансированием политической деятельности (в том числе профессиональные премии журналистов или СМИ).
"Проект закона планируется доработать в ближайшее время и вынести на рассмотрение законодательного собрания 1 декабря 2021 года", - заключает пресс-служба парламента Петербурга.
 
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