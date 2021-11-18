https://ria.ru/20211118/deputat-1759583425.html

Подозреваемому в развращении ребенка депутату вызвали скорую в зал суда

Подозреваемому в развращении ребенка депутату вызвали скорую в зал суда - РИА Новости, 18.11.2021

Подозреваемому в развращении ребенка депутату вызвали скорую в зал суда

Подозреваемому в развращении ребенка приморскому депутату от КПРФ Артёму Самсонову вызвали "скорую" в зал суда, где ему избирают меру пресечения. РИА Новости, 18.11.2021

2021-11-18T10:32

2021-11-18T10:32

2021-11-18T10:39

происшествия

кпрф

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ВЛАДИВОСТОК, 18 ноя – РИА Новости. Подозреваемому в развращении ребенка приморскому депутату от КПРФ Артёму Самсонову вызвали "скорую" в зал суда, где ему избирают меру пресечения."Пятнадцать минут назад адвокат Самсонова Наталья Касилова прислала сообщение, что ему вызвали скорую, но конвой не разрешил ей передать ему таблетки, которые он по назначению врачей должен принимать регулярно. Даже следователь не возражал, чтобы передать ему лекарство", - сообщила журналистам депутат заксобрания Приморья Наталья Кочугова, читая сообщение от адвоката Самсонова журналистам.По данным адвоката, вчера у Самсонова было давление 100 на 190, что зафиксировано скорой. Как передает корреспондент РИА Новости, к зданию суда прибыла скорая, внутрь зашла бригада из двух медиков.В среду коллеги Самсонова сообщили РИА Новости о его задержании, а также об обысках у него в квартире. В СУСК информировали, что в отношении депутата возбуждено уголовное дело по пункту "б" части 4 статьи 132 УК РФ "Иные действия сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевшего, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста". По версии следствия, подозреваемый, находясь на территории базы отдыха во Владивостоке при общении с 11-летним ребенком "демонстрировал ему предмет интимного характера и доводил ему информацию о его предназначении". Подозреваемый задержан, в его квартире проводился обыск, допрашивались свидетели и потерпевший, отметили в следствии. Касилова сообщала РИА Новости, что Самсонову вменяют события 2018 года, в среду он начал голодовку, так как не согласен с тем, что ему вменяют, и считает, что его оклеветали.

https://ria.ru/20211118/deputat-1759583109.html

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