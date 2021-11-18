Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Супертег Наука 2021январь - РИА Новости, 1920, 14.10.2019
Наука
https://ria.ru/20211118/delta-1759588319.html
"Русский" вариант штамма дельта получил официальное название
"Русский" вариант штамма дельта получил официальное название - РИА Новости, 18.11.2021
"Русский" вариант штамма дельта получил официальное название
Доминирующая в России и соседних странах разновидность штамма дельта вируса SARS-CoV-2, которую уже успели окрестить "русской", получила официальное... РИА Новости, 18.11.2021
2021-11-18T11:02
2021-11-18T11:28
наука
здоровье
биология
коронавирус covid-19
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/05/06/1571037864_0:183:2993:1866_1920x0_80_0_0_daf7c79236132463bb408f543b25b081.jpg
МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Доминирующая в России и соседних странах разновидность штамма дельта вируса SARS-CoV-2, которую уже успели окрестить "русской", получила официальное наименование. Под именем AY.122 она внесена в реестр номенклатуры коронавируса Pangolin.Впервые новую ветвь выявили в Словакии в январе этого года. В конце мая — начале июня она появилась в нашей стране. К осени доля AY.122 составляла уже более 80 процентов от загруженных в публичную базу GISAID геномов из российских образцов. Кроме того, AY.122 распространился в Казахстане, на Украине, в Турции и Финляндии, а также в Израиле, где из нее выделилась самостоятельная подлиния AY.122.1."Главным камнем преткновения на пути классификации этого подтипа дельты было ненадежное поведение одной из двух характерных для него мутаций — Orf7a:P45L. В конце концов решено было использовать для идентификации новой ветви ее вторую, более надежную мутацию NSP2_K81N (она же Orf1a:K261N)", — отмечает на своей странице в Фейсбуке Дмитрий Прусс, ученый-генетик из Солт-Лейк-Сити.Выделение характерной именно для этой разновидности мутации и стало определяющим фактором для присвоения ей собственного имени. Биоинформатики подали заявку в систему, дальнейшее — дело техники. Геномные данные пропустили через комплекс программ, которые определили, к какой линии она относится.Мутация эта расположена в неструктурных генах, а не в спайковом белке вируса, на который нацелены большинство вакцин. Поэтому, по мнению специалистов, она не повлияет на устойчивость "русского" вируса к антителам. Что касается имени, то обозначение AY принято для всех разновидностей варианта дельта, а 122 — это порядковый номер ветви.
https://ria.ru/20211116/immunitet-1759163812.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/05/06/1571037864_131:0:2860:2047_1920x0_80_0_0_f6d9a50d9bcbcd781f2b0780333928ac.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
здоровье, биология, коронавирус covid-19
11:02 18.11.2021 (обновлено: 11:28 18.11.2021)
 

"Русский" вариант штамма дельта получил официальное название

© Depositphotos / ralwelКоронавирус
Коронавирус - РИА Новости, 1920, 18.11.2021
© Depositphotos / ralwel
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Доминирующая в России и соседних странах разновидность штамма дельта вируса SARS-CoV-2, которую уже успели окрестить "русской", получила официальное наименование. Под именем AY.122 она внесена в реестр номенклатуры коронавируса Pangolin.
Впервые новую ветвь выявили в Словакии в январе этого года. В конце мая — начале июня она появилась в нашей стране. К осени доля AY.122 составляла уже более 80 процентов от загруженных в публичную базу GISAID геномов из российских образцов. Кроме того, AY.122 распространился в Казахстане, на Украине, в Турции и Финляндии, а также в Израиле, где из нее выделилась самостоятельная подлиния AY.122.1.
"Главным камнем преткновения на пути классификации этого подтипа дельты было ненадежное поведение одной из двух характерных для него мутаций — Orf7a:P45L. В конце концов решено было использовать для идентификации новой ветви ее вторую, более надежную мутацию NSP2_K81N (она же Orf1a:K261N)", — отмечает на своей странице в Фейсбуке Дмитрий Прусс, ученый-генетик из Солт-Лейк-Сити.
Выделение характерной именно для этой разновидности мутации и стало определяющим фактором для присвоения ей собственного имени. Биоинформатики подали заявку в систему, дальнейшее — дело техники. Геномные данные пропустили через комплекс программ, которые определили, к какой линии она относится.
Мутация эта расположена в неструктурных генах, а не в спайковом белке вируса, на который нацелены большинство вакцин. Поэтому, по мнению специалистов, она не повлияет на устойчивость "русского" вируса к антителам. Что касается имени, то обозначение AY принято для всех разновидностей варианта дельта, а 122 — это порядковый номер ветви.
Московский клинический центр инфекционных болезней Вороновское - РИА Новости, 1920, 16.11.2021
16 ноября, 08:00Наука
Мощь гибридного иммунитета. Когда возникает суперзащита от COVID-19
 
НаукаЗдоровьебиологияКоронавирус COVID-19
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
11:33Глава центра Чумакова назвал "КовиВак" подходящим для ревакцинации
11:33Приморского депутата Самсонова увезли из суда на скорой
11:31Ранее судимого калининградского подростка заподозрили в убийстве приятеля
11:30В Москве за сутки госпитализировали 937 пациентов с COVID-19
11:29Ученые доказали эффективность масок в борьбе с COVID-19
11:26Центр Чумакова запустил новые биореакторы для производства "КовиВака"
11:22В Кремле из-за COVID-19 отменили новогоднее представление
11:20Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19
11:18В России выявили 37 374 новых случая заражения коронавирусом
11:18Вернувшийся из Египта мужчина умер в Подмосковье от отравления газом
11:17Наибольшее число новых случаев COVID-19 выявили в Москве
11:17В России зафиксировали новый максимум смертей от COVID-19
11:17В России за сутки выписали 36 414 человек после COVID-19
11:14Премьер Польши предупредил Европу о наплыве миллионов мигрантов
11:13Рашкин заявил о готовности дать показания по инциденту с лосем
11:12СМИ: Украина впервые начала импортировать огурцы из России
11:11Роскомнадзор составил административные протоколы на Верзилова* и Баданина*
11:09В нескольких российских регионах заметили падение светящегося объекта
11:07Правительство одобрило субсидии производителям медицинского кислорода
11:05Из Багдада вылетел самолет для эвакуации иракских мигрантов из Белоруссии
Лента новостейМолния
Глава центра Чумакова назвал "КовиВак" подходящим для ревакцинацииПриморского депутата Самсонова увезли из суда на скоройРанее судимого калининградского подростка заподозрили в убийстве приятеляВ Москве за сутки госпитализировали 937 пациентов с COVID-19Ученые доказали эффективность масок в борьбе с COVID-19Центр Чумакова запустил новые биореакторы для производства "КовиВака"В Кремле из-за COVID-19 отменили новогоднее представлениеОперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19В России выявили 37 374 новых случая заражения коронавирусомВернувшийся из Египта мужчина умер в Подмосковье от отравления газомНаибольшее число новых случаев COVID-19 выявили в Москве В России зафиксировали новый максимум смертей от COVID-19В России за сутки выписали 36 414 человек после COVID-19Премьер Польши предупредил Европу о наплыве миллионов мигрантовРашкин заявил о готовности дать показания по инциденту с лосемСМИ: Украина впервые начала импортировать огурцы из РоссииРоскомнадзор составил административные протоколы на Верзилова* и Баданина*В нескольких российских регионах заметили падение светящегося объектаПравительство одобрило субсидии производителям медицинского кислородаИз Багдада вылетел самолет для эвакуации иракских мигрантов из Белоруссии