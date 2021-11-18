https://ria.ru/20211118/delta-1759588319.html

"Русский" вариант штамма дельта получил официальное название

"Русский" вариант штамма дельта получил официальное название - РИА Новости, 18.11.2021

"Русский" вариант штамма дельта получил официальное название

Доминирующая в России и соседних странах разновидность штамма дельта вируса SARS-CoV-2, которую уже успели окрестить "русской", получила официальное... РИА Новости, 18.11.2021

2021-11-18T11:02

2021-11-18T11:02

2021-11-18T11:28

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МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Доминирующая в России и соседних странах разновидность штамма дельта вируса SARS-CoV-2, которую уже успели окрестить "русской", получила официальное наименование. Под именем AY.122 она внесена в реестр номенклатуры коронавируса Pangolin.Впервые новую ветвь выявили в Словакии в январе этого года. В конце мая — начале июня она появилась в нашей стране. К осени доля AY.122 составляла уже более 80 процентов от загруженных в публичную базу GISAID геномов из российских образцов. Кроме того, AY.122 распространился в Казахстане, на Украине, в Турции и Финляндии, а также в Израиле, где из нее выделилась самостоятельная подлиния AY.122.1."Главным камнем преткновения на пути классификации этого подтипа дельты было ненадежное поведение одной из двух характерных для него мутаций — Orf7a:P45L. В конце концов решено было использовать для идентификации новой ветви ее вторую, более надежную мутацию NSP2_K81N (она же Orf1a:K261N)", — отмечает на своей странице в Фейсбуке Дмитрий Прусс, ученый-генетик из Солт-Лейк-Сити.Выделение характерной именно для этой разновидности мутации и стало определяющим фактором для присвоения ей собственного имени. Биоинформатики подали заявку в систему, дальнейшее — дело техники. Геномные данные пропустили через комплекс программ, которые определили, к какой линии она относится.Мутация эта расположена в неструктурных генах, а не в спайковом белке вируса, на который нацелены большинство вакцин. Поэтому, по мнению специалистов, она не повлияет на устойчивость "русского" вируса к антителам. Что касается имени, то обозначение AY принято для всех разновидностей варианта дельта, а 122 — это порядковый номер ветви.

https://ria.ru/20211116/immunitet-1759163812.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

здоровье, биология, коронавирус covid-19