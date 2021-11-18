https://ria.ru/20211118/briks-1759662991.html

Путин призвал к расширению роли БРИКС

Путин призвал к расширению роли БРИКС - РИА Новости, 18.11.2021

Путин призвал к расширению роли БРИКС

Роль БРИКС должна быть более весомой и отвечать потенциалу ее участников, считает президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 18.11.2021

2021-11-18T16:29

2021-11-18T16:29

2021-11-18T16:43

брикс

в мире

индия

бразилия

юар

китай

владимир путин

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/09/1749381890_136:0:3040:1634_1920x0_80_0_0_599168db339e49ab2b301cba4c649210.jpg

МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Роль БРИКС должна быть более весомой и отвечать потенциалу ее участников, считает президент РФ Владимир Путин.БРИКС – экономический блок, основанный в 2006 году. В него входят Россия, Китай, Бразилия, Индия и ЮАР."Конечно, в таком же ключе будем развивать сотрудничество в рамках БРИКС. Объединение, которое охватывает свыше 40% населения мира и более четверти сухопутной территории планеты. Роль БРИКС в международных делах должна быть более весомой и отличать возрастающему потенциалу стран-участников", - сказал Путин на расширенном заседании коллегии МИД РФ.

https://ria.ru/20210909/briks-1749371299.html

индия

бразилия

юар

китай

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

брикс, в мире, индия, бразилия, юар, китай, владимир путин, россия