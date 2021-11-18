https://ria.ru/20211118/briks-1759662991.html
Путин призвал к расширению роли БРИКС
Путин призвал к расширению роли БРИКС - РИА Новости, 18.11.2021
Путин призвал к расширению роли БРИКС
Роль БРИКС должна быть более весомой и отвечать потенциалу ее участников, считает президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 18.11.2021
2021-11-18T16:29
2021-11-18T16:29
2021-11-18T16:43
брикс
в мире
индия
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юар
китай
владимир путин
россия
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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Роль БРИКС должна быть более весомой и отвечать потенциалу ее участников, считает президент РФ Владимир Путин.БРИКС – экономический блок, основанный в 2006 году. В него входят Россия, Китай, Бразилия, Индия и ЮАР."Конечно, в таком же ключе будем развивать сотрудничество в рамках БРИКС. Объединение, которое охватывает свыше 40% населения мира и более четверти сухопутной территории планеты. Роль БРИКС в международных делах должна быть более весомой и отличать возрастающему потенциалу стран-участников", - сказал Путин на расширенном заседании коллегии МИД РФ.
https://ria.ru/20210909/briks-1749371299.html
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брикс, в мире, индия, бразилия, юар, китай, владимир путин, россия
16:29 18.11.2021 (обновлено: 16:43 18.11.2021)
Путин призвал к расширению роли БРИКС
Путин: роль БРИКС должна быть более весомой и отвечать потенциалу ее участников