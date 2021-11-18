https://ria.ru/20211118/brezhneva-1759598076.html

"Нормальная семья": Брежнева рассказала о жизни с Меладзе

"Нормальная семья": Брежнева рассказала о жизни с Меладзе - РИА Новости, 18.11.2021

"Нормальная семья": Брежнева рассказала о жизни с Меладзе

Вера Брежнева рассказала о совместной жизни с Константином Меладзе. По ее словам, они не всегда могут открыто проявлять чувства на публике. РИА Новости, 18.11.2021

2021-11-18T11:56

2021-11-18T11:56

2021-11-18T11:56

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константин меладзе

вера брежнева

шоу-бизнес

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МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Вера Брежнева рассказала о совместной жизни с Константином Меладзе. По ее словам, они не всегда могут открыто проявлять чувства на публике.По словам звезды на YouTube-канале "ЖВЛ", у них с Константином есть два обязательных совместных отдыха – зимний и летний. При этом она считает, что в отношениях важно сохранять романтику.Брежнева отметила, что во время карантина у нее появилось свободное время.Ранее артистка рассказывала и о трудностях в отношениях с композитором, которые появились во время "притирки". Она отмечала, что "с гениями сложно".

https://ria.ru/20210512/brezhneva-1731936557.html

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знаменитости, константин меладзе, вера брежнева, шоу-бизнес