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Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
https://ria.ru/20211118/brezhneva-1759598076.html
"Нормальная семья": Брежнева рассказала о жизни с Меладзе
"Нормальная семья": Брежнева рассказала о жизни с Меладзе - РИА Новости, 18.11.2021
"Нормальная семья": Брежнева рассказала о жизни с Меладзе
Вера Брежнева рассказала о совместной жизни с Константином Меладзе. По ее словам, они не всегда могут открыто проявлять чувства на публике. РИА Новости, 18.11.2021
2021-11-18T11:56
2021-11-18T11:56
шоубиз
знаменитости
константин меладзе
вера брежнева
шоу-бизнес
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МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Вера Брежнева рассказала о совместной жизни с Константином Меладзе. По ее словам, они не всегда могут открыто проявлять чувства на публике.По словам звезды на YouTube-канале "ЖВЛ", у них с Константином есть два обязательных совместных отдыха – зимний и летний. При этом она считает, что в отношениях важно сохранять романтику.Брежнева отметила, что во время карантина у нее появилось свободное время.Ранее артистка рассказывала и о трудностях в отношениях с композитором, которые появились во время "притирки". Она отмечала, что "с гениями сложно".
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знаменитости, константин меладзе, вера брежнева, шоу-бизнес
11:56 18.11.2021
 
"Нормальная семья": Брежнева рассказала о жизни с Меладзе

Брежнева рассказала о жизни с Меладзе и о сохранении романтики в отношениях

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкПевица и актриса Вера Брежнева на открытии 5-го международного музыкального фестиваля "Жара" в Crocus City Hall в Москве
Певица и актриса Вера Брежнева на открытии 5-го международного музыкального фестиваля Жара в Crocus City Hall в Москве - РИА Новости, 1920, 18.11.2021
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Вера Брежнева рассказала о совместной жизни с Константином Меладзе. По ее словам, они не всегда могут открыто проявлять чувства на публике.

"Мы нормальные люди, нормальная семья. Мы живем – ходим за продуктами, ходим в кафе, рестораны, ездим отдыхать. Иногда мы не можем себе позволить открытое проявление чувств на публике", – рассказала Вера.

По словам звезды на YouTube-канале "ЖВЛ", у них с Константином есть два обязательных совместных отдыха – зимний и летний. При этом она считает, что в отношениях важно сохранять романтику.

"Задача двоих людей – сохранить флер конфетно-букетно-цветочного периода на всю длительность отношений, тогда эти отношения "с ветром", с привкусом сладости", – отметила Вера.

Брежнева отметила, что во время карантина у нее появилось свободное время.

"Я вернула все свои навыки – готовки и всего остального – и я так себя хорошо почувствовала, поняла, что мне этого не хватало", – призналась Брежнева.

Ранее артистка рассказывала и о трудностях в отношениях с композитором, которые появились во время "притирки". Она отмечала, что "с гениями сложно".
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