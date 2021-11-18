"Нормальная семья": Брежнева рассказала о жизни с Меладзе
Брежнева рассказала о жизни с Меладзе и о сохранении романтики в отношениях
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкПевица и актриса Вера Брежнева на открытии 5-го международного музыкального фестиваля "Жара" в Crocus City Hall в Москве
МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Вера Брежнева рассказала о совместной жизни с Константином Меладзе. По ее словам, они не всегда могут открыто проявлять чувства на публике.
"Мы нормальные люди, нормальная семья. Мы живем – ходим за продуктами, ходим в кафе, рестораны, ездим отдыхать. Иногда мы не можем себе позволить открытое проявление чувств на публике", – рассказала Вера.
По словам звезды на YouTube-канале "ЖВЛ", у них с Константином есть два обязательных совместных отдыха – зимний и летний. При этом она считает, что в отношениях важно сохранять романтику.
"Задача двоих людей – сохранить флер конфетно-букетно-цветочного периода на всю длительность отношений, тогда эти отношения "с ветром", с привкусом сладости", – отметила Вера.
Брежнева отметила, что во время карантина у нее появилось свободное время.
"Я вернула все свои навыки – готовки и всего остального – и я так себя хорошо почувствовала, поняла, что мне этого не хватало", – призналась Брежнева.
Ранее артистка рассказывала и о трудностях в отношениях с композитором, которые появились во время "притирки". Она отмечала, что "с гениями сложно".