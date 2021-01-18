https://ria.ru/20210118/brezhneva-1593493074.html

Вера Брежнева рассказала о сложности жизни с Меладзе

Вера Брежнева рассказала о сложности жизни с Меладзе

Певица Вера Брежнева в беседе с бывшим генеральным директором телеканала Муз-ТВ Арманом Давлетяровом раскрыла некоторые секреты семейной жизни с композитором и... РИА Новости, 18.01.2021

2021-01-18T16:37

2021-01-18T16:37

2021-01-18T19:41

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МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Певица Вера Брежнева в беседе с бывшим генеральным директором телеканала Муз-ТВ Арманом Давлетяровом раскрыла некоторые секреты семейной жизни с композитором и продюсером Константином Меладзе. "Как ты поняла, что Константин — именно тот человек, с которым ты хотела бы связать всю свою жизнь?" — спросил Давлетяров. Однако, отметила певица, если люди хотят быть вместе, то идут навстречу друг другу и на компромиссы. "Могу сказать, что сейчас у нас с мужем есть и взаимопонимание, и доверие", — добавила она.По словам Веры, им с Константином Меладзе позволяет сохранить свежесть в отношениях работа, связанная с гастролями и концертами. "Чем дольше разлука, тем радостнее встреча", — считает певица. Вера подчеркнула, что конфликтные ситуации они с супругом тоже решают с помощью разговоров.

https://ria.ru/20210104/galkin-1591973216.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

знаменитости, звезды, вера брежнева, константин меладзе