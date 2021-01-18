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Вера Брежнева рассказала о сложности жизни с Меладзе
Вера Брежнева рассказала о сложности жизни с Меладзе
Певица Вера Брежнева в беседе с бывшим генеральным директором телеканала Муз-ТВ Арманом Давлетяровом раскрыла некоторые секреты семейной жизни с композитором и... РИА Новости, 18.01.2021
2021-01-18T16:37
2021-01-18T19:41
шоубиз
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звезды
вера брежнева
константин меладзе
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МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Певица Вера Брежнева в беседе с бывшим генеральным директором телеканала Муз-ТВ Арманом Давлетяровом раскрыла некоторые секреты семейной жизни с композитором и продюсером Константином Меладзе. "Как ты поняла, что Константин — именно тот человек, с которым ты хотела бы связать всю свою жизнь?" — спросил Давлетяров. Однако, отметила певица, если люди хотят быть вместе, то идут навстречу друг другу и на компромиссы. "Могу сказать, что сейчас у нас с мужем есть и взаимопонимание, и доверие", — добавила она.По словам Веры, им с Константином Меладзе позволяет сохранить свежесть в отношениях работа, связанная с гастролями и концертами. "Чем дольше разлука, тем радостнее встреча", — считает певица. Вера подчеркнула, что конфликтные ситуации они с супругом тоже решают с помощью разговоров.
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знаменитости, звезды, вера брежнева, константин меладзе

Вера Брежнева рассказала о сложности жизни с Меладзе

16:37 18.01.2021 (обновлено: 19:41 18.01.2021)
 
© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкПевица Вера Брежнева
Певица Вера Брежнева - РИА Новости, 1920, 18.01.2021
© РИА Новости / Нина Зотина
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МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Певица Вера Брежнева в беседе с бывшим генеральным директором телеканала Муз-ТВ Арманом Давлетяровом раскрыла некоторые секреты семейной жизни с композитором и продюсером Константином Меладзе.
"Как ты поняла, что Константин — именно тот человек, с которым ты хотела бы связать всю свою жизнь?" — спросил Давлетяров.

"Это я поняла только после притирки. Во время притирки у меня не было такой мысли, — ответила Брежнева со смехом. — С гениями сложно. И в принципе — с любыми властными людьми и с теми, кто уже чего-то добился".

Однако, отметила певица, если люди хотят быть вместе, то идут навстречу друг другу и на компромиссы. "Могу сказать, что сейчас у нас с мужем есть и взаимопонимание, и доверие", — добавила она.
По словам Веры, им с Константином Меладзе позволяет сохранить свежесть в отношениях работа, связанная с гастролями и концертами. "Чем дольше разлука, тем радостнее встреча", — считает певица.

"Из-за того, что мы редко видимся, каждая встреча для нас — долгожданная. Нам всегда есть о чем поговорить, есть, что рассказать друг другу", — добавила Брежнева.

Вера подчеркнула, что конфликтные ситуации они с супругом тоже решают с помощью разговоров.
Скриншот видео интервью Максима Галкина - РИА Новости, 1920, 04.01.2021
4 января, 20:00Шоубиз
Галкин поделился секретом семейного счастья с Пугачевой
 
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