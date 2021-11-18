https://ria.ru/20211118/bennet-1759721304.html

Премьер Израиля провел первые за восемь лет переговоры с президентом Турции

Премьер Израиля провел первые за восемь лет переговоры с президентом Турции - РИА Новости, 18.11.2021

Премьер Израиля провел первые за восемь лет переговоры с президентом Турции

Премьер-министр Израиля Нафтали Беннет позвонил президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану и поблагодарил его за участие в возвращении арестованных в Турции за... РИА Новости, 18.11.2021

2021-11-18T22:25

2021-11-18T22:25

2021-11-18T22:31

в мире

израиль

реджеп тайип эрдоган

турция

нафтали беннет

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ТЕЛЬ-АВИВ, 18 ноя - РИА Новости. Премьер-министр Израиля Нафтали Беннет позвонил президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану и поблагодарил его за участие в возвращении арестованных в Турции за фотографию президентской виллы израильтян, сообщила канцелярия главы правительства.Израильские СМИ сообщили, что пара израильтян была задержана на этой неделе по подозрению в шпионаже за фотографию дворца Эрдогана, которую они отправили в семейный чат в WhatsApp с подписью "какой красивый дом". В четверг утром стало известно, что пара освобождена из тюрьмы и направляется домой в Израиль."Состоялся телефонный разговор премьер-министра Нафтали Беннета с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Премьер-министр Беннет поблагодарил президента Эрдогана за его личное участие в возвращении Натали и Морди Окнин в Израиль", - говорится в сообщении ведомства.Отмечается, что это первый контакт между премьером Израиля и президентом Турции за последние восемь лет. Премьер-министр также выразил признательность за действия турецкой стороны на всех уровнях, сказал, что речь шла о решении гуманитарного вопроса, и положительно оценил коммуникационные каналы между странами, которые эффективно и незаметно работали в кризисной ситуации, отмечается в сообщении.

https://ria.ru/20211022/putin-1755894807.html

израиль

турция

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в мире, израиль, реджеп тайип эрдоган, турция, нафтали беннет