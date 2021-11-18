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Премьер Израиля провел первые за восемь лет переговоры с президентом Турции
Премьер Израиля провел первые за восемь лет переговоры с президентом Турции - РИА Новости, 18.11.2021
Премьер Израиля провел первые за восемь лет переговоры с президентом Турции
Премьер-министр Израиля Нафтали Беннет позвонил президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану и поблагодарил его за участие в возвращении арестованных в Турции за... РИА Новости, 18.11.2021
2021-11-18T22:25
2021-11-18T22:31
в мире
израиль
реджеп тайип эрдоган
турция
нафтали беннет
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ТЕЛЬ-АВИВ, 18 ноя - РИА Новости. Премьер-министр Израиля Нафтали Беннет позвонил президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану и поблагодарил его за участие в возвращении арестованных в Турции за фотографию президентской виллы израильтян, сообщила канцелярия главы правительства.Израильские СМИ сообщили, что пара израильтян была задержана на этой неделе по подозрению в шпионаже за фотографию дворца Эрдогана, которую они отправили в семейный чат в WhatsApp с подписью "какой красивый дом". В четверг утром стало известно, что пара освобождена из тюрьмы и направляется домой в Израиль."Состоялся телефонный разговор премьер-министра Нафтали Беннета с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Премьер-министр Беннет поблагодарил президента Эрдогана за его личное участие в возвращении Натали и Морди Окнин в Израиль", - говорится в сообщении ведомства.Отмечается, что это первый контакт между премьером Израиля и президентом Турции за последние восемь лет. Премьер-министр также выразил признательность за действия турецкой стороны на всех уровнях, сказал, что речь шла о решении гуманитарного вопроса, и положительно оценил коммуникационные каналы между странами, которые эффективно и незаметно работали в кризисной ситуации, отмечается в сообщении.
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в мире, израиль, реджеп тайип эрдоган, турция, нафтали беннет
22:25 18.11.2021 (обновлено: 22:31 18.11.2021)
 
Премьер Израиля провел первые за восемь лет переговоры с президентом Турции

Премьер Израиля Беннет поблагодарил Эрдогана за освобождение из тюрьмы израильской пары

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкПремьер-министр Израиля Нафтали Беннет во время встречи в Сочи с президентом РФ Владимиром Путиным
Премьер-министр Израиля Нафтали Беннет во время встречи в Сочи с президентом РФ Владимиром Путиным - РИА Новости, 1920, 18.11.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
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ТЕЛЬ-АВИВ, 18 ноя - РИА Новости. Премьер-министр Израиля Нафтали Беннет позвонил президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану и поблагодарил его за участие в возвращении арестованных в Турции за фотографию президентской виллы израильтян, сообщила канцелярия главы правительства.
Израильские СМИ сообщили, что пара израильтян была задержана на этой неделе по подозрению в шпионаже за фотографию дворца Эрдогана, которую они отправили в семейный чат в WhatsApp с подписью "какой красивый дом". В четверг утром стало известно, что пара освобождена из тюрьмы и направляется домой в Израиль.
"Состоялся телефонный разговор премьер-министра Нафтали Беннета с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Премьер-министр Беннет поблагодарил президента Эрдогана за его личное участие в возвращении Натали и Морди Окнин в Израиль", - говорится в сообщении ведомства.
Отмечается, что это первый контакт между премьером Израиля и президентом Турции за последние восемь лет. Премьер-министр также выразил признательность за действия турецкой стороны на всех уровнях, сказал, что речь шла о решении гуманитарного вопроса, и положительно оценил коммуникационные каналы между странами, которые эффективно и незаметно работали в кризисной ситуации, отмечается в сообщении.
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Израиля Нафтали Беннет во время встречи в Сочи - РИА Новости, 1920, 22.10.2021
22 октября, 23:18
Стали известны детали переговоров Путина и Беннета
 
В миреИзраильРеджеп Тайип ЭрдоганТурцияНафтали Беннет
 
 
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