22:25 18.11.2021 (обновлено: 22:31 18.11.2021)
Премьер Израиля провел первые за восемь лет переговоры с президентом Турции
Премьер Израиля Беннет поблагодарил Эрдогана за освобождение из тюрьмы израильской пары
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкПремьер-министр Израиля Нафтали Беннет во время встречи в Сочи с президентом РФ Владимиром Путиным
ТЕЛЬ-АВИВ, 18 ноя - РИА Новости. Премьер-министр Израиля Нафтали Беннет позвонил президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану и поблагодарил его за участие в возвращении арестованных в Турции за фотографию президентской виллы израильтян, сообщила канцелярия главы правительства.
Израильские СМИ сообщили, что пара израильтян была задержана на этой неделе по подозрению в шпионаже за фотографию дворца Эрдогана, которую они отправили в семейный чат в WhatsApp с подписью "какой красивый дом". В четверг утром стало известно, что пара освобождена из тюрьмы и направляется домой в Израиль.
"Состоялся телефонный разговор премьер-министра Нафтали Беннета с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Премьер-министр Беннет поблагодарил президента Эрдогана за его личное участие в возвращении Натали и Морди Окнин в Израиль", - говорится в сообщении ведомства.
Отмечается, что это первый контакт между премьером Израиля и президентом Турции за последние восемь лет. Премьер-министр также выразил признательность за действия турецкой стороны на всех уровнях, сказал, что речь шла о решении гуманитарного вопроса, и положительно оценил коммуникационные каналы между странами, которые эффективно и незаметно работали в кризисной ситуации, отмечается в сообщении.
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