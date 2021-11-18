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Суд продлил домашний арест двум бывшим членам правительства Крыма

Суд продлил домашний арест двум бывшим членам правительства Крыма - РИА Новости, 18.11.2021

Суд продлил домашний арест двум бывшим членам правительства Крыма

Киевский районный суд Симферополя продлил домашний арест бывшему вице-премьеру Евгению Кабанову и экс-министру строительства Крыма Михаилу Храмову до 22... РИА Новости, 18.11.2021

2021-11-18T16:06

2021-11-18T16:06

2021-11-18T16:19

республика крым

происшествия

симферополь

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

россия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 ноя – РИА Новости. Киевский районный суд Симферополя продлил домашний арест бывшему вице-премьеру Евгению Кабанову и экс-министру строительства Крыма Михаилу Храмову до 22 февраля, сообщили РИА Новости в пресс-службе крымского управления ФСБ РФ.Кабанов и Храмов были задержаны и арестованы в конце сентября. Оба бывших чиновника обвиняются в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере), за совершение которого уголовным законом предусмотрено до десяти лет лишения свободы."Мера пресечения в отношении обвиняемых продлена в виде срока содержания под домашним арестом до 22 февраля 2022 года", - сообщили в пресс-службе. Решение принял в четверг Киевский районный суд Симферополя на основании ходатайства следователей по особо важным делам следственного отдела УФСБ региона.

https://ria.ru/20211102/krym-1757446043.html

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симферополь

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республика крым, происшествия, симферополь, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), россия