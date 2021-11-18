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Суд продлил домашний арест двум бывшим членам правительства Крыма
Суд продлил домашний арест двум бывшим членам правительства Крыма - РИА Новости, 18.11.2021
Суд продлил домашний арест двум бывшим членам правительства Крыма
Киевский районный суд Симферополя продлил домашний арест бывшему вице-премьеру Евгению Кабанову и экс-министру строительства Крыма Михаилу Храмову до 22... РИА Новости, 18.11.2021
2021-11-18T16:06
2021-11-18T16:06
2021-11-18T16:19
республика крым
происшествия
симферополь
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 ноя – РИА Новости. Киевский районный суд Симферополя продлил домашний арест бывшему вице-премьеру Евгению Кабанову и экс-министру строительства Крыма Михаилу Храмову до 22 февраля, сообщили РИА Новости в пресс-службе крымского управления ФСБ РФ.Кабанов и Храмов были задержаны и арестованы в конце сентября. Оба бывших чиновника обвиняются в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере), за совершение которого уголовным законом предусмотрено до десяти лет лишения свободы."Мера пресечения в отношении обвиняемых продлена в виде срока содержания под домашним арестом до 22 февраля 2022 года", - сообщили в пресс-службе. Решение принял в четверг Киевский районный суд Симферополя на основании ходатайства следователей по особо важным делам следственного отдела УФСБ региона.
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республика крым, происшествия, симферополь, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), россия
16:06 18.11.2021 (обновлено: 16:19 18.11.2021)
Суд продлил домашний арест двум бывшим членам правительства Крыма
Суд продлил домашний арест бывшему вице-премьеру Крыма Кабанову и экс-министру Храмову