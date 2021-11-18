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В Петербурге арестовали обвиняемого в убийстве и расчленении отца
В Петербурге арестовали обвиняемого в убийстве и расчленении отца - РИА Новости, 18.11.2021
В Петербурге арестовали обвиняемого в убийстве и расчленении отца
Василеостровский районный суд арестовал Алексея Генералова, обвиняемого в убийстве своего отца, останки тела которого были обнаружены в сумке на набережной,... РИА Новости, 18.11.2021
2021-11-18T15:15
2021-11-18T15:15
2021-11-18T15:16
происшествия
санкт-петербург
следственный комитет россии (ск рф)
арест
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 ноя - РИА Новости. Василеостровский районный суд арестовал Алексея Генералова, обвиняемого в убийстве своего отца, останки тела которого были обнаружены в сумке на набережной, сообщили в объединённой пресс-службе судов Санкт-Петербурга."Суд вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Алексея Генералова, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.105 (Убийство) УК РФ", - сообщили в объединённой пресс-службе судов.Отмечается, что ему было предъявлено обвинение, вину он признал полностью.Ранее СК завел дело по статье убийство по факту обнаружения 16 ноября в Василеостровском районе частей тела мужчины в сумке, которую нашел рабочий при ремонте моста на набережной реки Смоленка. В этот же день был задержан 35-летней житель района, который, как выяснилось, убил своего отца.По версии следствия, 13 ноября 2021 года в квартире, расположенной в одном из домов по Новосмоленской набережной, обвиняемый в ходе ссоры со своим 66-летним отцом, возникшей на почве личных неприязненных отношений, совершил его убийство, выстрелив в голову из охотничьего ружья. С целью сокрытия следов преступления, он приобрел в магазине 3 тележки и 3 хозяйственные сумки, в которые сложил расчлененные электролобзиком части тела отца и выбросил их в реку.
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происшествия, санкт-петербург, следственный комитет россии (ск рф), арест
15:15 18.11.2021 (обновлено: 15:16 18.11.2021)
В Петербурге арестовали обвиняемого в убийстве и расчленении отца
Суд арестовал жителя Петербурга Генералова, обвиняемого в убийстве и расчленении отца
С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 ноя - РИА Новости
. Василеостровский районный суд арестовал Алексея Генералова, обвиняемого в убийстве своего отца, останки тела которого были обнаружены в сумке на набережной, сообщили в объединённой пресс-службе судов Санкт-Петербурга
.
"Суд вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Алексея Генералова, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.105 (Убийство) УК РФ", - сообщили в объединённой пресс-службе судов.
Отмечается, что ему было предъявлено обвинение, вину он признал полностью.
Ранее СК
завел дело по статье убийство по факту обнаружения 16 ноября в Василеостровском районе частей тела мужчины в сумке, которую нашел рабочий при ремонте моста на набережной реки Смоленка. В этот же день был задержан 35-летней житель района, который, как выяснилось, убил своего отца.
По версии следствия, 13 ноября 2021 года в квартире, расположенной в одном из домов по Новосмоленской набережной, обвиняемый в ходе ссоры со своим 66-летним отцом, возникшей на почве личных неприязненных отношений, совершил его убийство, выстрелив в голову из охотничьего ружья. С целью сокрытия следов преступления, он приобрел в магазине 3 тележки и 3 хозяйственные сумки, в которые сложил расчлененные электролобзиком части тела отца и выбросил их в реку.