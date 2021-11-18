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В Петербурге арестовали обвиняемого в убийстве и расчленении отца

В Петербурге арестовали обвиняемого в убийстве и расчленении отца - РИА Новости, 18.11.2021

В Петербурге арестовали обвиняемого в убийстве и расчленении отца

Василеостровский районный суд арестовал Алексея Генералова, обвиняемого в убийстве своего отца, останки тела которого были обнаружены в сумке на набережной,... РИА Новости, 18.11.2021

2021-11-18T15:15

2021-11-18T15:15

2021-11-18T15:16

происшествия

санкт-петербург

следственный комитет россии (ск рф)

арест

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 ноя - РИА Новости. Василеостровский районный суд арестовал Алексея Генералова, обвиняемого в убийстве своего отца, останки тела которого были обнаружены в сумке на набережной, сообщили в объединённой пресс-службе судов Санкт-Петербурга."Суд вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Алексея Генералова, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.105 (Убийство) УК РФ", - сообщили в объединённой пресс-службе судов.Отмечается, что ему было предъявлено обвинение, вину он признал полностью.Ранее СК завел дело по статье убийство по факту обнаружения 16 ноября в Василеостровском районе частей тела мужчины в сумке, которую нашел рабочий при ремонте моста на набережной реки Смоленка. В этот же день был задержан 35-летней житель района, который, как выяснилось, убил своего отца.По версии следствия, 13 ноября 2021 года в квартире, расположенной в одном из домов по Новосмоленской набережной, обвиняемый в ходе ссоры со своим 66-летним отцом, возникшей на почве личных неприязненных отношений, совершил его убийство, выстрелив в голову из охотничьего ружья. С целью сокрытия следов преступления, он приобрел в магазине 3 тележки и 3 хозяйственные сумки, в которые сложил расчлененные электролобзиком части тела отца и выбросил их в реку.

https://ria.ru/20211118/napadenie-1759620656.html

санкт-петербург

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, санкт-петербург, следственный комитет россии (ск рф), арест