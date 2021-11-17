Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20211117/watson-1759499914.html
Эмма Уотсон разместила эмоциональный пост, посвященный "Гарри Поттеру"
Эмма Уотсон разместила эмоциональный пост, посвященный "Гарри Поттеру" - РИА Новости, 17.11.2021
Эмма Уотсон разместила эмоциональный пост, посвященный "Гарри Поттеру"
Актриса Эмма Уотсон, известная по роли волшебницы Гермионы Грейнджер в фильмах о "Гарри Поттере", разместила в Instgaram эмоциональный пост по случаю выхода... РИА Новости, 17.11.2021
2021-11-17T18:26
2021-11-17T18:26
культура
эмма уотсон
гарри поттер
новости культуры
кино и сериалы
лондон
дэниел рэдклифф
hbo
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/0e/1570025527_0:0:2047:1152_1920x0_80_0_0_bc945e84f98e67b7ee32fb7217e56c37.jpg
МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Актриса Эмма Уотсон, известная по роли волшебницы Гермионы Грейнджер в фильмах о "Гарри Поттере", разместила в Instgaram эмоциональный пост по случаю выхода спецэпизода, посвященного 20-летию выхода первой части кинофраншизы. Актриса заявила, что гордится своими коллегами, с которыми они преодолели этот многолетний путь, взрослея вместе с франшизой. Не забыла актриса и про фанатов. Их она поблагодарила за поддержку, которую те оказывают фильмам даже после выхода последнего в 2011 году. "Без вас не было бы этого волшебного мира. Спасибо за то, что боретесь, чтобы он оставался таким инклюзивным и наполненным любовью", — обратилась к поклонникам Уотсон.В конце она поздравила всех поттероманов с 20-летней годовщиной фильма "Гарри Поттер и философский камень", положившего начало франшизе, и напомнила о выходе спецэпизода под названием "Гарри Поттер 20-ая годовщина: Возвращение в Хогвартс" 1 января 2022 года на HBO Max.За несколько часов публикации набрала почти шесть миллионов лайков и 54 тысяч комментариев. Пользователи были рады, что Эмма Уотсон так тепло высказалась о своей героине и фильмах. Ранее киностудия Warner Bros. анонсировала, что в программе "расскажут захватывающую историю создания самой любимой франшизы всех времен". А на экранах зрители снова увидят знаменитую троицу — Дэниела Рэдклиффа, Эмму Уотсон и Руперта Гринта, и других актеров, задействованных в фильмах.Съемки выпуска пройдут в Лондоне, где 20 лет назад снимали первого "Гарри Поттера".
https://ria.ru/20211117/potter-1759283979.html
https://ria.ru/20211104/potter-1757573549.html
лондон
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/0e/1570025527_0:0:2047:1536_1920x0_80_0_0_f7665576c1a1183c89f9058b6c6c7215.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
эмма уотсон, гарри поттер, новости культуры, кино и сериалы, лондон, дэниел рэдклифф, hbo
18:26 17.11.2021
 
Эмма Уотсон разместила эмоциональный пост, посвященный "Гарри Поттеру"

Эмма Уотсон разместила пост по случаю выхода спецэпизода о первом фильме о "Гарри Поттере"

© AP Photo / Evan AgostiniЭмма Уотсон на обеде Ассоциации корреспондентов Белого дома в отеле Washington Hilton
Эмма Уотсон на обеде Ассоциации корреспондентов Белого дома в отеле Washington Hilton - РИА Новости, 1920, 17.11.2021
© AP Photo / Evan Agostini
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Актриса Эмма Уотсон, известная по роли волшебницы Гермионы Грейнджер в фильмах о "Гарри Поттере", разместила в Instgaram эмоциональный пост по случаю выхода спецэпизода, посвященного 20-летию выхода первой части кинофраншизы.
"Гарри Поттер был моим домом, семьей, миром, а Гермиона (по-прежнему) — самый любимый вымышленный персонаж. — написала она. — Как-то в интервью один журналист сказал мне, что его раздражает, что я постоянно говорю о том, как мне повезло (имея в виду съемки в фильмах. — Прим. ред.). Но, черт возьми, это действительно было так. И я до сих пор в этом уверена".
Актриса заявила, что гордится своими коллегами, с которыми они преодолели этот многолетний путь, взрослея вместе с франшизой.

"Сейчас я смотрю на своих коллег и очень горжусь тем, кем они все стали. Я рада, что мы были добры друг к другу и поддерживали, а также, что стали частью чего-то значимого", — продолжила Эмма Уотсон.

Не забыла актриса и про фанатов. Их она поблагодарила за поддержку, которую те оказывают фильмам даже после выхода последнего в 2011 году. "Без вас не было бы этого волшебного мира. Спасибо за то, что боретесь, чтобы он оставался таким инклюзивным и наполненным любовью", — обратилась к поклонникам Уотсон.
Кадр из фильма Гарри Поттер и философский камень
Вчера, 05:25Культура
Режиссер первого фильма о "Гарри Поттере" хочет выпустить его полную версию
В конце она поздравила всех поттероманов с 20-летней годовщиной фильма "Гарри Поттер и философский камень", положившего начало франшизе, и напомнила о выходе спецэпизода под названием "Гарри Поттер 20-ая годовщина: Возвращение в Хогвартс" 1 января 2022 года на HBO Max.

"Надеемся, что вам понравится этот фильм", — отметила актриса.

За несколько часов публикации набрала почти шесть миллионов лайков и 54 тысяч комментариев. Пользователи были рады, что Эмма Уотсон так тепло высказалась о своей героине и фильмах.
Ранее киностудия Warner Bros. анонсировала, что в программе "расскажут захватывающую историю создания самой любимой франшизы всех времен". А на экранах зрители снова увидят знаменитую троицу — Дэниела Рэдклиффа, Эмму Уотсон и Руперта Гринта, и других актеров, задействованных в фильмах.
Съемки выпуска пройдут в Лондоне, где 20 лет назад снимали первого "Гарри Поттера".
Кадр из фильма Гарри Поттер и философский камень
4 ноября, 08:00Культура
Тролль, брекеты, подставной питон. Как снимали первый фильм о Гарри Поттере
 
КультураЭмма УотсонГарри ПоттерНовости культурыКино и сериалыЛондонДэниел РэдклиффHBO
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:15"Может быть фатально". Врач назвала крайне опасную форму постковида
04:00В Раде рассказали, ради чего Украина отдала Крым России
03:56"Это ужасно": подруга звезды "Танцев со звездами" раскрыла детали ее смерти
03:37Источник рассказал о спросе на вооруженные "Вихрями" дроны "Орион"
03:35Врач объяснила, к чему приведет полный отказ от сахара
03:33Курильщики тяжелее переносят COVID-19, рассказали в Роспотребнадзоре
03:15Финансист назвал время года для максимально выгодной сделки с жильем
03:00Юристы рассказали, что может грозить руферам
02:44"Это позор": на Украине разочаровались в Западе из-за кризиса на границе ЕС
02:34В Белом доме оценили переговоры Патрушева и Салливана
02:25Диетолог раскрыла простые способы избавления от целлюлита
02:15Врач объяснила, как вернуть обоняние после COVID-19
02:15Эксперт объяснил, как снизить риск обмана в ЖКХ
02:02В США рассказали, при каком условии Украина сможет отобрать Крым у России
01:46В Польше подсказали способ обойти ограничения для "Северного потока — 2"
01:24Небензя рассказал о новых вызовах в Афганистане
01:15Аналитик рассказал, что придет на смену гегемонии доллара
00:42Небензя заявил о риске перелива терроризма из Афганистана в соседние страны
00:39Небензя: Россия выступает за созыв донорской конференции по Афганистану
00:37Вильфанд рассказал о "нерадостной" погоде в Европейской России
Лента новостейМолния
"Может быть фатально". Врач назвала крайне опасную форму постковидаВ Раде рассказали, ради чего Украина отдала Крым России"Это ужасно": подруга звезды "Танцев со звездами" раскрыла детали ее смертиИсточник рассказал о спросе на вооруженные "Вихрями" дроны "Орион"Врач объяснила, к чему приведет полный отказ от сахараКурильщики тяжелее переносят COVID-19, рассказали в РоспотребнадзореФинансист назвал время года для максимально выгодной сделки с жильемЮристы рассказали, что может грозить руферам"Это позор": на Украине разочаровались в Западе из-за кризиса на границе ЕСВ Белом доме оценили переговоры Патрушева и СалливанаДиетолог раскрыла простые способы избавления от целлюлитаВрач объяснила, как вернуть обоняние после COVID-19Эксперт объяснил, как снизить риск обмана в ЖКХВ США рассказали, при каком условии Украина сможет отобрать Крым у РоссииВ Польше подсказали способ обойти ограничения для "Северного потока — 2"Небензя рассказал о новых вызовах в АфганистанеАналитик рассказал, что придет на смену гегемонии доллараНебензя заявил о риске перелива терроризма из Афганистана в соседние страныНебензя: Россия выступает за созыв донорской конференции по АфганистануВильфанд рассказал о "нерадостной" погоде в Европейской России