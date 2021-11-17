https://ria.ru/20211117/watson-1759499914.html

Эмма Уотсон разместила эмоциональный пост, посвященный "Гарри Поттеру"

Эмма Уотсон разместила эмоциональный пост, посвященный "Гарри Поттеру" - РИА Новости, 17.11.2021

Эмма Уотсон разместила эмоциональный пост, посвященный "Гарри Поттеру"

Актриса Эмма Уотсон, известная по роли волшебницы Гермионы Грейнджер в фильмах о "Гарри Поттере", разместила в Instgaram эмоциональный пост по случаю выхода... РИА Новости, 17.11.2021

2021-11-17T18:26

2021-11-17T18:26

2021-11-17T18:26

культура

эмма уотсон

гарри поттер

новости культуры

кино и сериалы

лондон

дэниел рэдклифф

hbo

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/0e/1570025527_0:0:2047:1152_1920x0_80_0_0_bc945e84f98e67b7ee32fb7217e56c37.jpg

МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Актриса Эмма Уотсон, известная по роли волшебницы Гермионы Грейнджер в фильмах о "Гарри Поттере", разместила в Instgaram эмоциональный пост по случаю выхода спецэпизода, посвященного 20-летию выхода первой части кинофраншизы. Актриса заявила, что гордится своими коллегами, с которыми они преодолели этот многолетний путь, взрослея вместе с франшизой. Не забыла актриса и про фанатов. Их она поблагодарила за поддержку, которую те оказывают фильмам даже после выхода последнего в 2011 году. "Без вас не было бы этого волшебного мира. Спасибо за то, что боретесь, чтобы он оставался таким инклюзивным и наполненным любовью", — обратилась к поклонникам Уотсон.В конце она поздравила всех поттероманов с 20-летней годовщиной фильма "Гарри Поттер и философский камень", положившего начало франшизе, и напомнила о выходе спецэпизода под названием "Гарри Поттер 20-ая годовщина: Возвращение в Хогвартс" 1 января 2022 года на HBO Max.За несколько часов публикации набрала почти шесть миллионов лайков и 54 тысяч комментариев. Пользователи были рады, что Эмма Уотсон так тепло высказалась о своей героине и фильмах. Ранее киностудия Warner Bros. анонсировала, что в программе "расскажут захватывающую историю создания самой любимой франшизы всех времен". А на экранах зрители снова увидят знаменитую троицу — Дэниела Рэдклиффа, Эмму Уотсон и Руперта Гринта, и других актеров, задействованных в фильмах.Съемки выпуска пройдут в Лондоне, где 20 лет назад снимали первого "Гарри Поттера".

https://ria.ru/20211117/potter-1759283979.html

https://ria.ru/20211104/potter-1757573549.html

лондон

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

эмма уотсон, гарри поттер, новости культуры, кино и сериалы, лондон, дэниел рэдклифф, hbo