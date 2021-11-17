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Эмма Уотсон разместила эмоциональный пост, посвященный "Гарри Поттеру"
Эмма Уотсон разместила эмоциональный пост, посвященный "Гарри Поттеру" - РИА Новости, 17.11.2021
Эмма Уотсон разместила эмоциональный пост, посвященный "Гарри Поттеру"
Актриса Эмма Уотсон, известная по роли волшебницы Гермионы Грейнджер в фильмах о "Гарри Поттере", разместила в Instgaram эмоциональный пост по случаю выхода... РИА Новости, 17.11.2021
2021-11-17T18:26
2021-11-17T18:26
2021-11-17T18:26
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МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Актриса Эмма Уотсон, известная по роли волшебницы Гермионы Грейнджер в фильмах о "Гарри Поттере", разместила в Instgaram эмоциональный пост по случаю выхода спецэпизода, посвященного 20-летию выхода первой части кинофраншизы. Актриса заявила, что гордится своими коллегами, с которыми они преодолели этот многолетний путь, взрослея вместе с франшизой. Не забыла актриса и про фанатов. Их она поблагодарила за поддержку, которую те оказывают фильмам даже после выхода последнего в 2011 году. "Без вас не было бы этого волшебного мира. Спасибо за то, что боретесь, чтобы он оставался таким инклюзивным и наполненным любовью", — обратилась к поклонникам Уотсон.В конце она поздравила всех поттероманов с 20-летней годовщиной фильма "Гарри Поттер и философский камень", положившего начало франшизе, и напомнила о выходе спецэпизода под названием "Гарри Поттер 20-ая годовщина: Возвращение в Хогвартс" 1 января 2022 года на HBO Max.За несколько часов публикации набрала почти шесть миллионов лайков и 54 тысяч комментариев. Пользователи были рады, что Эмма Уотсон так тепло высказалась о своей героине и фильмах. Ранее киностудия Warner Bros. анонсировала, что в программе "расскажут захватывающую историю создания самой любимой франшизы всех времен". А на экранах зрители снова увидят знаменитую троицу — Дэниела Рэдклиффа, Эмму Уотсон и Руперта Гринта, и других актеров, задействованных в фильмах.Съемки выпуска пройдут в Лондоне, где 20 лет назад снимали первого "Гарри Поттера".
https://ria.ru/20211117/potter-1759283979.html
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эмма уотсон, гарри поттер, новости культуры, кино и сериалы, лондон, дэниел рэдклифф, hbo
Эмма Уотсон разместила эмоциональный пост, посвященный "Гарри Поттеру"
Эмма Уотсон разместила пост по случаю выхода спецэпизода о первом фильме о "Гарри Поттере"
МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Актриса Эмма Уотсон, известная по роли волшебницы Гермионы Грейнджер в фильмах о "Гарри Поттере", разместила в Instgaram эмоциональный пост по случаю выхода спецэпизода, посвященного 20-летию выхода первой части кинофраншизы.
"Гарри Поттер был моим домом, семьей, миром, а Гермиона (по-прежнему) — самый любимый вымышленный персонаж. — написала она. — Как-то в интервью один журналист сказал мне, что его раздражает, что я постоянно говорю о том, как мне повезло (имея в виду съемки в фильмах. — Прим. ред.). Но, черт возьми, это действительно было так. И я до сих пор в этом уверена".
Актриса заявила, что гордится своими коллегами, с которыми они преодолели этот многолетний путь, взрослея вместе с франшизой.
"Сейчас я смотрю на своих коллег и очень горжусь тем, кем они все стали. Я рада, что мы были добры друг к другу и поддерживали, а также, что стали частью чего-то значимого", — продолжила Эмма Уотсон.
Не забыла актриса и про фанатов. Их она поблагодарила за поддержку, которую те оказывают фильмам даже после выхода последнего в 2011 году. "Без вас не было бы этого волшебного мира. Спасибо за то, что боретесь, чтобы он оставался таким инклюзивным и наполненным любовью", — обратилась к поклонникам Уотсон.
В конце она поздравила всех поттероманов с 20-летней годовщиной фильма "Гарри Поттер и философский камень", положившего начало франшизе, и напомнила о выходе спецэпизода под названием "Гарри Поттер 20-ая годовщина: Возвращение в Хогвартс" 1 января 2022 года на HBO Max.
"Надеемся, что вам понравится этот фильм", — отметила актриса.
За несколько часов публикации набрала почти шесть миллионов лайков и 54 тысяч комментариев. Пользователи были рады, что Эмма Уотсон так тепло высказалась о своей героине и фильмах.
Ранее киностудия Warner Bros. анонсировала
, что в программе "расскажут захватывающую историю создания самой любимой франшизы всех времен". А на экранах зрители снова увидят знаменитую троицу — Дэниела Рэдклиффа, Эмму Уотсон и Руперта Гринта, и других актеров, задействованных в фильмах.
Съемки выпуска пройдут в Лондоне, где 20 лет назад снимали первого "Гарри Поттера".