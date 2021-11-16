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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20211116/potter-1759383373.html
Создатели кино-саги о "Гарри Поттере" отметят ее юбилей в спецэпизоде
Создатели кино-саги о "Гарри Поттере" отметят ее юбилей в спецэпизоде - РИА Новости, 16.11.2021
Создатели кино-саги о "Гарри Поттере" отметят ее юбилей в спецэпизоде
Создатели кино-саги "Гарри Поттер" отметят 20-ую годовщину первого фильма специальной программой на канале HBO Max в новогоднюю ночь, объявила во вторник... РИА Новости, 16.11.2021
2021-11-16T23:50
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культура
лондон
джоан роулинг (джоан мюррэй)
эмма уотсон
гарри поттер
новости культуры
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ВАШИНГТОН, 16 ноя - РИА Новости. Создатели кино-саги "Гарри Поттер" отметят 20-ую годовщину первого фильма специальной программой на канале HBO Max в новогоднюю ночь, объявила во вторник киностудия Warner Bros.Показ программы "Гарри Поттер 20-ая годовщина: Возвращение в Хогвартс" начнется в полночь 1 января. Шоу, как анонсируют его создатели, "расскажет захватывающую историю создания самой любимой франшизы всех времен". В нем примут участие ведущие главные герои фильмов о Гарри Поттере Дэниел Рэдклифф, Эмма Уотсон, Руперт Гринт и другие занятые в серии картин актеры, а также режиссер первой ленты саги Крис Коламбус. Съемки программы пройдут в Лондоне, где проходили съемки первой картины "Гарри Поттера".Серия из восьми фильмов "Гарри Поттер" снята компанией Warner Bros по книгам английской писательницы Джоан Роулинг. Первый фильм "Гарри Поттер и философский камень" вышел на экраны кинотеатров 16 ноября 2001 года. Финальная картина "Гарри Поттер и дары смерти. Часть 2" вышла в 2011 году, после этого на экраны вышли еще два фильма "Фантастические твари" о событиях, предшествовавших основной саге, также по одноименной книге Роулинг.
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лондон, джоан роулинг (джоан мюррэй), эмма уотсон, гарри поттер, новости культуры
23:50 16.11.2021
 
Создатели кино-саги о "Гарри Поттере" отметят ее юбилей в спецэпизоде

Создатели кино-саги о "Гарри Поттере" отметят ее 20-летие в спецвыпуске на канале HBO Max

© Heyday Films (2011)Кадр из фильма "Гарри Поттер и Дары Смерти: Часть II"
Кадр из фильма Гарри Поттер и Дары Смерти: Часть II
© Heyday Films (2011)
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ВАШИНГТОН, 16 ноя - РИА Новости. Создатели кино-саги "Гарри Поттер" отметят 20-ую годовщину первого фильма специальной программой на канале HBO Max в новогоднюю ночь, объявила во вторник киностудия Warner Bros.
Показ программы "Гарри Поттер 20-ая годовщина: Возвращение в Хогвартс" начнется в полночь 1 января. Шоу, как анонсируют его создатели, "расскажет захватывающую историю создания самой любимой франшизы всех времен". В нем примут участие ведущие главные герои фильмов о Гарри Поттере Дэниел Рэдклифф, Эмма Уотсон, Руперт Гринт и другие занятые в серии картин актеры, а также режиссер первой ленты саги Крис Коламбус. Съемки программы пройдут в Лондоне, где проходили съемки первой картины "Гарри Поттера".
Серия из восьми фильмов "Гарри Поттер" снята компанией Warner Bros по книгам английской писательницы Джоан Роулинг. Первый фильм "Гарри Поттер и философский камень" вышел на экраны кинотеатров 16 ноября 2001 года. Финальная картина "Гарри Поттер и дары смерти. Часть 2" вышла в 2011 году, после этого на экраны вышли еще два фильма "Фантастические твари" о событиях, предшествовавших основной саге, также по одноименной книге Роулинг.
Кадр из фильма Гарри Поттер и философский камень
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КультураЛондонДжоан Роулинг (Джоан Мюррэй)Эмма УотсонГарри ПоттерНовости культуры
 
 
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