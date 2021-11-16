https://ria.ru/20211116/potter-1759383373.html

Создатели кино-саги о "Гарри Поттере" отметят ее юбилей в спецэпизоде

Создатели кино-саги о "Гарри Поттере" отметят ее юбилей в спецэпизоде - РИА Новости, 16.11.2021

Создатели кино-саги о "Гарри Поттере" отметят ее юбилей в спецэпизоде

Создатели кино-саги "Гарри Поттер" отметят 20-ую годовщину первого фильма специальной программой на канале HBO Max в новогоднюю ночь, объявила во вторник... РИА Новости, 16.11.2021

2021-11-16T23:50

2021-11-16T23:50

2021-11-16T23:50

культура

лондон

джоан роулинг (джоан мюррэй)

эмма уотсон

гарри поттер

новости культуры

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/07/11/1574508302_0:2:1200:677_1920x0_80_0_0_e4d5c10526400b98dc670fb312f7dcb5.jpg

ВАШИНГТОН, 16 ноя - РИА Новости. Создатели кино-саги "Гарри Поттер" отметят 20-ую годовщину первого фильма специальной программой на канале HBO Max в новогоднюю ночь, объявила во вторник киностудия Warner Bros.Показ программы "Гарри Поттер 20-ая годовщина: Возвращение в Хогвартс" начнется в полночь 1 января. Шоу, как анонсируют его создатели, "расскажет захватывающую историю создания самой любимой франшизы всех времен". В нем примут участие ведущие главные герои фильмов о Гарри Поттере Дэниел Рэдклифф, Эмма Уотсон, Руперт Гринт и другие занятые в серии картин актеры, а также режиссер первой ленты саги Крис Коламбус. Съемки программы пройдут в Лондоне, где проходили съемки первой картины "Гарри Поттера".Серия из восьми фильмов "Гарри Поттер" снята компанией Warner Bros по книгам английской писательницы Джоан Роулинг. Первый фильм "Гарри Поттер и философский камень" вышел на экраны кинотеатров 16 ноября 2001 года. Финальная картина "Гарри Поттер и дары смерти. Часть 2" вышла в 2011 году, после этого на экраны вышли еще два фильма "Фантастические твари" о событиях, предшествовавших основной саге, также по одноименной книге Роулинг.

https://ria.ru/20211104/potter-1757573549.html

лондон

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

лондон, джоан роулинг (джоан мюррэй), эмма уотсон, гарри поттер, новости культуры