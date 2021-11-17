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В Волгограде мужчина погиб, пытаясь распилить снаряд времен войны
В Волгограде мужчина погиб, пытаясь распилить снаряд времен войны - РИА Новости, 17.11.2021
В Волгограде мужчина погиб, пытаясь распилить снаряд времен войны
Бывший помощник министра финансов РФ Михаил Коробкин, предположительно, погиб при взрыве у себя дома в Волгограде РИА Новости, 17.11.2021
2021-11-17T13:13
2021-11-17T13:13
2021-11-17T13:13
происшествия
волгоград
министерство финансов рф (минфин россии)
антон силуанов
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 17 ноя – РИА Новости. Бывший помощник министра финансов РФ Михаил Коробкин, предположительно, погиб при взрыве у себя дома в ВолгоградеКак сообщил РИА Новости представитель СУСК России по Волгоградской области, 15 ноября мужчина 1954 года рождения у себя дома в Советском районе Волгограда пытался распилить снаряд, предположительно, времен Великой Отечественной войны.Источник в правоохранительных органах региона уточнил РИА Новости, что погибшего звали Михаил Коробкин.По информации СМИ, Михаил Коробкин до 2019 года был помощником министра финансов России Антона Силуанова.Официальным подтверждением того, что погибший - бывший помощник министра финансов, РИА Новости пока не располагает.
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РИА Новости
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происшествия, волгоград, министерство финансов рф (минфин россии), антон силуанов
В Волгограде мужчина погиб, пытаясь распилить снаряд времен войны
Бывший помощник министра финансов мог погибнуть в Волгограде, пытаясь распилить снаряд
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 17 ноя – РИА Новости. Бывший помощник министра финансов РФ Михаил Коробкин, предположительно, погиб при взрыве у себя дома в Волгограде
Как сообщил РИА Новости представитель СУСК России по Волгоградской области, 15 ноября мужчина 1954 года рождения у себя дома в Советском районе Волгограда пытался распилить снаряд, предположительно, времен Великой Отечественной войны.
"Он зажал снаряд в металлические тиски, в результате чего произошла детонация. От полученных повреждений мужчина скончался на месте", - сказал собеседник агентства.
Источник в правоохранительных органах региона уточнил РИА Новости, что погибшего звали Михаил Коробкин.
По информации СМИ, Михаил Коробкин до 2019 года был помощником министра финансов России Антона Силуанова
.
Официальным подтверждением того, что погибший - бывший помощник министра финансов, РИА Новости пока не располагает.