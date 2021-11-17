https://ria.ru/20211117/vzryv-1759447046.html

В Волгограде мужчина погиб, пытаясь распилить снаряд времен войны

В Волгограде мужчина погиб, пытаясь распилить снаряд времен войны - РИА Новости, 17.11.2021

В Волгограде мужчина погиб, пытаясь распилить снаряд времен войны

Бывший помощник министра финансов РФ Михаил Коробкин, предположительно, погиб при взрыве у себя дома в Волгограде РИА Новости, 17.11.2021

2021-11-17T13:13

2021-11-17T13:13

2021-11-17T13:13

происшествия

волгоград

министерство финансов рф (минфин россии)

антон силуанов

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 17 ноя – РИА Новости. Бывший помощник министра финансов РФ Михаил Коробкин, предположительно, погиб при взрыве у себя дома в ВолгоградеКак сообщил РИА Новости представитель СУСК России по Волгоградской области, 15 ноября мужчина 1954 года рождения у себя дома в Советском районе Волгограда пытался распилить снаряд, предположительно, времен Великой Отечественной войны.Источник в правоохранительных органах региона уточнил РИА Новости, что погибшего звали Михаил Коробкин.По информации СМИ, Михаил Коробкин до 2019 года был помощником министра финансов России Антона Силуанова.Официальным подтверждением того, что погибший - бывший помощник министра финансов, РИА Новости пока не располагает.

https://ria.ru/20211023/saratov-1755981512.html

волгоград

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2021

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происшествия, волгоград, министерство финансов рф (минфин россии), антон силуанов