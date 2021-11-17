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В Волгограде мужчина погиб, пытаясь распилить снаряд времен войны
В Волгограде мужчина погиб, пытаясь распилить снаряд времен войны - РИА Новости, 17.11.2021
В Волгограде мужчина погиб, пытаясь распилить снаряд времен войны
Бывший помощник министра финансов РФ Михаил Коробкин, предположительно, погиб при взрыве у себя дома в Волгограде РИА Новости, 17.11.2021
2021-11-17T13:13
2021-11-17T13:13
происшествия
волгоград
министерство финансов рф (минфин россии)
антон силуанов
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 17 ноя – РИА Новости. Бывший помощник министра финансов РФ Михаил Коробкин, предположительно, погиб при взрыве у себя дома в ВолгоградеКак сообщил РИА Новости представитель СУСК России по Волгоградской области, 15 ноября мужчина 1954 года рождения у себя дома в Советском районе Волгограда пытался распилить снаряд, предположительно, времен Великой Отечественной войны.Источник в правоохранительных органах региона уточнил РИА Новости, что погибшего звали Михаил Коробкин.По информации СМИ, Михаил Коробкин до 2019 года был помощником министра финансов России Антона Силуанова.Официальным подтверждением того, что погибший - бывший помощник министра финансов, РИА Новости пока не располагает.
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происшествия, волгоград, министерство финансов рф (минфин россии), антон силуанов
13:13 17.11.2021
 
В Волгограде мужчина погиб, пытаясь распилить снаряд времен войны

Бывший помощник министра финансов мог погибнуть в Волгограде, пытаясь распилить снаряд

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкСкорая помощь
Скорая помощь - РИА Новости, 1920, 17.11.2021
© РИА Новости / Павел Лисицын
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 17 ноя – РИА Новости. Бывший помощник министра финансов РФ Михаил Коробкин, предположительно, погиб при взрыве у себя дома в Волгограде
Как сообщил РИА Новости представитель СУСК России по Волгоградской области, 15 ноября мужчина 1954 года рождения у себя дома в Советском районе Волгограда пытался распилить снаряд, предположительно, времен Великой Отечественной войны.
"Он зажал снаряд в металлические тиски, в результате чего произошла детонация. От полученных повреждений мужчина скончался на месте", - сказал собеседник агентства.
Источник в правоохранительных органах региона уточнил РИА Новости, что погибшего звали Михаил Коробкин.
По информации СМИ, Михаил Коробкин до 2019 года был помощником министра финансов России Антона Силуанова.
Официальным подтверждением того, что погибший - бывший помощник министра финансов, РИА Новости пока не располагает.
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ПроисшествияВолгоградМинистерство финансов РФ (Минфин России)Антон Силуанов
 
 
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