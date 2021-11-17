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В Праге умер старейший в Чехии ветеран Великой Отечественной войны

В Праге умер старейший в Чехии ветеран Великой Отечественной войны - РИА Новости, 17.11.2021

В Праге умер старейший в Чехии ветеран Великой Отечественной войны

В Праге скончался старейший из проживавших в Чехии ветеранов Великой Отечественной войны, 98-летний Анатолий Алексеевич Андреев, сообщил РИА Новости в среду... РИА Новости, 17.11.2021

2021-11-17T14:20

2021-11-17T14:20

2021-11-17T14:30

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ПРАГА, 17 ноября – РИА Новости. В Праге скончался старейший из проживавших в Чехии ветеранов Великой Отечественной войны, 98-летний Анатолий Алексеевич Андреев, сообщил РИА Новости в среду пресс-секретарь посольства РФ в Чехии Николай Брякин."С глубокой печалью все знавшие ветерана Великой Отечественной войны 98-летнего Анатолия Алексеевича Андреева восприняли известие об его смерти. Жизненный путь и человеческие качества Анатолия Алексеевича вызывают у нас безмерное уважение. Будучи еще совсем юным, он встал на защиту осажденного нацистами родного Ленинграда. В рядах Красной Армии освобождал от "коричневой чумы" страны Европы. Война для него закончилась в Чехословакии, куда спустя много лет он возвратился", - сказал Брякин.В послевоенное время Андреев активно проявил себя на педагогическом поприще. "Хотелось бы особо отметить вклад Анатолия Алексеевича в сохранение памяти о подвиге красноармейцев в борьбе с нацизмом, об его личном подвиге. Для нас было честью принимать Анатолия Алексеевича в Посольстве. Вечная ему память!" - сказал пресс-секретарь дипмиссии РФ.

https://ria.ru/20211020/veteran-1755440967.html

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в мире, ссср, чехия, великая отечественная война (1941-1945), россия