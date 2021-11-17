https://ria.ru/20211117/tatarstan-1759524088.html

Правительство Татарстана утвердило программу развития интернет-торговли

Правительство Татарстана утвердило программу развития интернет-торговли - РИА Новости, 17.11.2021

Правительство Татарстана утвердило программу развития интернет-торговли

Правительство Татарстана утвердило программу развития интернет-торговли в республике на 2021-2022 годы, которая в том числе предусматривает меры финансовой и... РИА Новости, 17.11.2021

2021-11-17T18:04

2021-11-17T18:04

2021-11-17T18:04

республика татарстан

экономика

республика татарстан (татарстан)

рустам минниханов

фарид абдулганиев

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/156057/92/1560579229_0:198:2937:1850_1920x0_80_0_0_6b40c42234503d1aa323082044d6e5cb.jpg

КАЗАНЬ, 17 ноя – РИА Новости. Правительство Татарстана утвердило программу развития интернет-торговли в республике на 2021-2022 годы, которая в том числе предусматривает меры финансовой и нефинансовой поддержки предпринимателей, соответствующее распоряжение за подписью премьер-министра Татарстана Алексея Песошина опубликовано на портале правовой информации.В частности, в сфере развития инфраструктуры интернет-торговли документ предусматривает предоставление льгот и мер поддержки логистическим компаниям, в том числе при строительстве логистических распределительных центров, расширение сети пунктов приема продукции представителей МСП, реализующих ее через электронные площадки.В области регистрации и сопровождения интернет-торговли планируется оказывать содействие предпринимателями в размещении на электронных торговых площадках с созданием контента, а также в приведении продукции в соответствие с требованиями законодательства, финансировании оформления свидетельства на товарный знак. Предусматривается разработка и внедрение льготного микрозайма для субъектов МСП, планирующих продажи на электронных торговых площадках, и специального кредитного продукта под поручительство гарантийного фонда Татарстана.Для продвижения продукции татарстанского бизнеса на интернет-площадках будут проводиться онлайн-интенсивы, семинары, форумы и конференции по логистике и электронной торговле. Для выхода на международный рынок предполагается содействовать субъектам МСП республики в размещении на международных электронных площадках, софинансировании их затрат на международную сертификацию, финансировать обучение.Уполномоченный при президенте Татарстана по защите прав предпринимателей Фарид Абдулганиев отметил, что принятие программы придаст новый импульс развитию отрасли электронной торговли. Он напомнил, что в ноябре 2020 года президент Татарстана Рустам Минниханов поставил задачу обеспечить массовый выход татарстанских предпринимателей на маркеталейсы. Была создана рабочая группа по вопросам содействия продвижению продукции, производимой в Татарстане, по каналам электронной торговли, разработана концепция развития eCom в Татарстане, которая предусматривает системный подход к решению задачи.В результате предпринятых мер, по информации Абдулганиева, за 10 месяцев 2021 года количество татарстанских продавцов на маркетплейсах увеличилось в пять раз – с 3,3 тысячи на конец 2020 года до более 16 тысяч на конец октября 2021 года. Татарстан стал лидером среди регионов Приволжского федерального округа по количеству зарегистрированных магазинов на маркетплейсах и числу отправлений товаров."Очень важно, что программа развития интернет-торговли в Республике Татарстан на 2021-2022 годы в полной мере учитывает системность вопроса. Она включает в себя мероприятия, направленные на развитие инфраструктуры интернет-торговли. Особое внимание уделяется комплексу мер финансовой и нефинансовой поддержки предпринимателей по продвижению на электронных торговых площадках, в том числе на международных, субсидирование логистики, обучение, а также специальные кредитные и микрофинансовые продукты", - отметил Абдулганиев.

https://ria.ru/20211111/dolschik-1758644341.html

https://ria.ru/20211013/soglashenie-1754371983.html

республика татарстан (татарстан)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

экономика, республика татарстан (татарстан), рустам минниханов, фарид абдулганиев