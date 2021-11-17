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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20211117/tarantino-1759409533.html
Студия запрещает Тарантино продажу вырезанных сцен из "Криминального чтива"
Студия запрещает Тарантино продажу вырезанных сцен из "Криминального чтива" - РИА Новости, 17.11.2021
Студия запрещает Тарантино продажу вырезанных сцен из "Криминального чтива"
Кинокомпания Miramax через суд требует запретить режиссеру Квентину Тарантино продавать на электронном аукционе вырезанные сцены из его же фильма "Криминальное... РИА Новости, 17.11.2021
2021-11-17T10:33
2021-11-17T10:33
культура
квентин тарантино
новости культуры
кино и сериалы
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ВАШИНГТОН, 17 ноя - РИА Новости. Кинокомпания Miramax через суд требует запретить режиссеру Квентину Тарантино продавать на электронном аукционе вырезанные сцены из его же фильма "Криминальное чтиво", сообщает Wall Street Journal."Продюсерская компания предпринимает юридические действия против сценариста и режиссера в связи с его планами продать на аукционе семь вырезанных сцен и другие артефакты "Криминального чтива" в качестве невзаимозаменяемых токенов или NFT", - говорится в сообщении на сайте издания.Miramax настаивает, что все права на фильм принадлежат ей, а действия Тарантино нарушают контракт, говорится в сообщении. По данным издания, иск подан в окружной суд в штате Калифорния. Кроме того, компания письмом уведомила Тарантино о своей позиции, согласно которой его попытка в одностороннем порядке извлечь выгоду из прав Miramax на картину не согласуется с его контрактом, пишет издание.Ранее сообщалось, что Тарантино намерен выставить на электронный аукцион семь вырезанных сцен, оригинальный рукописный сценарий, а также аудиокомментарии в качестве NFT-токенов.NFT - это невзаимозаменяемый токен, тип уникального цифрового объекта, который хранит такие данные, как история продаж в блокчейне. Особенность NFT-токенов в том, что их нельзя подделать и размножить. Продать в форме NFT можно картины, цифровое искусство, музыку, мемы, твиты и так далее. Иногда NFT-токен сравнивают с цифровым аналогом авторских прав. Каждый из NFT-токенов неповторим и существует в единственном экземпляре.
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квентин тарантино, новости культуры, кино и сериалы
10:33 17.11.2021
 
Студия запрещает Тарантино продажу вырезанных сцен из "Криминального чтива"

Студия запрещает Тарантино продажу вырезанных сцен из "Криминального чтива"

© A Band Apart/Jersey Films/Miramax Films (1994)Кадр из фильма "Криминальное чтиво"
Кадр из фильма Криминальное чтиво
© A Band Apart/Jersey Films/Miramax Films (1994)
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 17 ноя - РИА Новости. Кинокомпания Miramax через суд требует запретить режиссеру Квентину Тарантино продавать на электронном аукционе вырезанные сцены из его же фильма "Криминальное чтиво", сообщает Wall Street Journal.
"Продюсерская компания предпринимает юридические действия против сценариста и режиссера в связи с его планами продать на аукционе семь вырезанных сцен и другие артефакты "Криминального чтива" в качестве невзаимозаменяемых токенов или NFT", - говорится в сообщении на сайте издания.
Miramax настаивает, что все права на фильм принадлежат ей, а действия Тарантино нарушают контракт, говорится в сообщении. По данным издания, иск подан в окружной суд в штате Калифорния. Кроме того, компания письмом уведомила Тарантино о своей позиции, согласно которой его попытка в одностороннем порядке извлечь выгоду из прав Miramax на картину не согласуется с его контрактом, пишет издание.
Ранее сообщалось, что Тарантино намерен выставить на электронный аукцион семь вырезанных сцен, оригинальный рукописный сценарий, а также аудиокомментарии в качестве NFT-токенов.
NFT - это невзаимозаменяемый токен, тип уникального цифрового объекта, который хранит такие данные, как история продаж в блокчейне. Особенность NFT-токенов в том, что их нельзя подделать и размножить. Продать в форме NFT можно картины, цифровое искусство, музыку, мемы, твиты и так далее. Иногда NFT-токен сравнивают с цифровым аналогом авторских прав. Каждый из NFT-токенов неповторим и существует в единственном экземпляре.
Кадр из фильма Криминальное чтиво
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