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Суд Башкирии оставил в СИЗО экс-координатора "Штаба Навального"*
Суд Башкирии оставил в СИЗО экс-координатора "Штаба Навального"* - РИА Новости, 17.11.2021
Суд Башкирии оставил в СИЗО экс-координатора "Штаба Навального"*
Верховный суд Башкирии отклонил жалобу на арест бывшего координатора уфимского штаба Навального* (общественное движение "Штабы Навального" признано... РИА Новости, 17.11.2021
2021-11-17T15:23
2021-11-17T15:25
уфа
алексей навальный
россия
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УФА, 17 ноя – РИА Новости. Верховный суд Башкирии отклонил жалобу на арест бывшего координатора уфимского штаба Навального* (общественное движение "Штабы Навального" признано экстремистской организацией и запрещено в РФ) Лилии Чанышевой, сообщили в объединенной пресс-службе судов республики.Чанышева была арестована 10 ноября до 9 января по обвинению в создании экстремистского сообщества. Защита подала апелляцию на постановление Кировского районного суда Уфы."В ходе судебного заседания обвиняемая и ее защитники просили постановление суда первой инстанции отменить, избрать более мягкую меру пресечения. Прокурор просил оставить постановление районного суда без изменения. Изучив представленные материалы и выслушав участников процесса, апелляционная инстанция оставила постановление Кировского районного суда без изменений, апелляционную жалобу адвоката - без удовлетворения", - сообщает пресс-служба.Зимой Чанышева несколько раз подвергалась административному аресту за участие в несогласованных акциях.*Организация признана в России экстремистской и запрещена
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уфа, алексей навальный, россия
15:23 17.11.2021 (обновлено: 15:25 17.11.2021)
 
Суд Башкирии оставил в СИЗО экс-координатора "Штаба Навального"*

Верховный суд Башкирии отклонил жалобу на арест экс-координатора "Штаба Навального"* в Уфе

© Sputnik / Табылды КадырбековРуки в наручниках
Руки в наручниках - РИА Новости, 1920, 17.11.2021
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
Читать ria.ru в
УФА, 17 ноя – РИА Новости. Верховный суд Башкирии отклонил жалобу на арест бывшего координатора уфимского штаба Навального* (общественное движение "Штабы Навального" признано экстремистской организацией и запрещено в РФ) Лилии Чанышевой, сообщили в объединенной пресс-службе судов республики.
Чанышева была арестована 10 ноября до 9 января по обвинению в создании экстремистского сообщества. Защита подала апелляцию на постановление Кировского районного суда Уфы.
"В ходе судебного заседания обвиняемая и ее защитники просили постановление суда первой инстанции отменить, избрать более мягкую меру пресечения. Прокурор просил оставить постановление районного суда без изменения. Изучив представленные материалы и выслушав участников процесса, апелляционная инстанция оставила постановление Кировского районного суда без изменений, апелляционную жалобу адвоката - без удовлетворения", - сообщает пресс-служба.
Зимой Чанышева несколько раз подвергалась административному аресту за участие в несогласованных акциях.
*Организация признана в России экстремистской и запрещена
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 12.11.2021
12 ноября, 13:30
В МИД заявили об отказе в получении сведений по инциденту с Навальным
 
УфаАлексей НавальныйРоссия
 
 
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