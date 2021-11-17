https://ria.ru/20211117/sud-1759479387.html

Суд Башкирии оставил в СИЗО экс-координатора "Штаба Навального"*

Суд Башкирии оставил в СИЗО экс-координатора "Штаба Навального"* - РИА Новости, 17.11.2021

Суд Башкирии оставил в СИЗО экс-координатора "Штаба Навального"*

Верховный суд Башкирии отклонил жалобу на арест бывшего координатора уфимского штаба Навального* (общественное движение "Штабы Навального" признано... РИА Новости, 17.11.2021

2021-11-17T15:23

2021-11-17T15:23

2021-11-17T15:25

уфа

алексей навальный

россия

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УФА, 17 ноя – РИА Новости. Верховный суд Башкирии отклонил жалобу на арест бывшего координатора уфимского штаба Навального* (общественное движение "Штабы Навального" признано экстремистской организацией и запрещено в РФ) Лилии Чанышевой, сообщили в объединенной пресс-службе судов республики.Чанышева была арестована 10 ноября до 9 января по обвинению в создании экстремистского сообщества. Защита подала апелляцию на постановление Кировского районного суда Уфы."В ходе судебного заседания обвиняемая и ее защитники просили постановление суда первой инстанции отменить, избрать более мягкую меру пресечения. Прокурор просил оставить постановление районного суда без изменения. Изучив представленные материалы и выслушав участников процесса, апелляционная инстанция оставила постановление Кировского районного суда без изменений, апелляционную жалобу адвоката - без удовлетворения", - сообщает пресс-служба.Зимой Чанышева несколько раз подвергалась административному аресту за участие в несогласованных акциях.*Организация признана в России экстремистской и запрещена

https://ria.ru/20211112/navalnyy-1758739056.html

уфа

россия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

уфа, алексей навальный, россия