В США испугались, что Россия развяжет бойню на границе Польши

Bloomberg описал "очень плохой" сценарий кризиса с мигрантами на границе ЕС
Bloomberg: одна шальная пуля может привести к началу войны c Россией на границе Польши
МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Миграционный кризис на границе Белоруссии и Польши может стать причиной вооруженного столкновения с участием России, написал в статье для Bloomberg публицист Андреас Клут.
"Белорусские и польские солдаты на границе уже произвели предупредительные выстрелы, судя по всему, пока холостыми. Но одна пуля, шальная или выпущенная намерено, которая попадет в кого-либо, в этой напряженной ситуации может вызвать заградительный огонь", — считает Клут.
Обозреватель допустил, что после начавшейся перестрелки между белорусскими и польскими пограничниками стороны конфликта будут вынуждены просить союзников о помощи.
"Белоруссия формально вызовет подкрепление России, Польша задействует договорные обязательства НАТО", — предположил автор статьи.
Ранее президент России Владимир Путин в ответ на обвинения Москвы в миграционном кризисе на границе Белоруссии и Польши призвал страны заниматься своими внутренними проблемами, а не сваливать на других собственные вопросы. Он назвал эту агрессивную риторику в адрес России желанием переложить проблемы "с больной головы на здоровую".
На прошлой неделе у границы Белоруссии с Польшей образовался стихийный лагерь беженцев, который насчитывал более двух тысяч человек. Накануне беженцы перебрались непосредственно в пункт пропуска на белорусско-польской границе.
В последнее время Литва, Латвия и Польша сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки на границе с Белоруссией, обвиняли Минск в создании миграционного кризиса. Минск все обвинения отвергает.
Минск, в свою очередь, отвергает все обвинения. Президент Белоруссии Александр Лукашенко отмечал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил". Пограничники Белоруссии неоднократно заявляли о насильственном выдворении мигрантов Литвой, Польшей и Латвией на белорусскую территорию.
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