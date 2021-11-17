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https://ria.ru/20211117/stsenariy-1759387981.html
В США испугались, что Россия развяжет бойню на границе Польши
Bloomberg описал "очень плохой" сценарий кризиса с мигрантами на границе ЕС - РИА Новости, 17.11.2021
В США испугались, что Россия развяжет бойню на границе Польши
Миграционный кризис на границе Белоруссии и Польши может стать причиной вооруженного столкновения с участием России, написал в статье для Bloomberg публицист... РИА Новости, 17.11.2021
2021-11-17T02:30
2021-11-17T02:30
в мире
сша
белоруссия
польша
владимир путин
евросоюз
нато
александр лукашенко
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МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Миграционный кризис на границе Белоруссии и Польши может стать причиной вооруженного столкновения с участием России, написал в статье для Bloomberg публицист Андреас Клут.По его мнению, Минск и Москва якобы могут пойти на эскалацию конфликта, "если захотят этого".Обозреватель допустил, что после начавшейся перестрелки между белорусскими и польскими пограничниками стороны конфликта будут вынуждены просить союзников о помощи.Клут заключил, что США, НАТО, Евросоюз и их партнеры должны убедить Россию "не повышать ставки".Ранее президент России Владимир Путин в ответ на обвинения Москвы в миграционном кризисе на границе Белоруссии и Польши призвал страны заниматься своими внутренними проблемами, а не сваливать на других собственные вопросы. Он назвал эту агрессивную риторику в адрес России желанием переложить проблемы "с больной головы на здоровую".На прошлой неделе у границы Белоруссии с Польшей образовался стихийный лагерь беженцев, который насчитывал более двух тысяч человек. Накануне беженцы перебрались непосредственно в пункт пропуска на белорусско-польской границе.В последнее время Литва, Латвия и Польша сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки на границе с Белоруссией, обвиняли Минск в создании миграционного кризиса. Минск все обвинения отвергает. Минск, в свою очередь, отвергает все обвинения. Президент Белоруссии Александр Лукашенко отмечал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил". Пограничники Белоруссии неоднократно заявляли о насильственном выдворении мигрантов Литвой, Польшей и Латвией на белорусскую территорию.
https://ria.ru/20211116/krizis-1759215102.html
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в мире, сша, белоруссия, польша, владимир путин, евросоюз, нато, александр лукашенко, россия, андреас клут, ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии, литва, африка
02:30 17.11.2021
 
Bloomberg описал "очень плохой" сценарий кризиса с мигрантами на границе ЕС

Bloomberg: одна шальная пуля может привести к началу войны c Россией на границе Польши

© Фото : Ministerstwo Obrony Narodowej/TwitterПольские военные на границе Польши и Белоруссии
Польские военные на границе Польши и Белоруссии - РИА Новости, 1920, 17.11.2021
© Фото : Ministerstwo Obrony Narodowej/Twitter
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МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Миграционный кризис на границе Белоруссии и Польши может стать причиной вооруженного столкновения с участием России, написал в статье для Bloomberg публицист Андреас Клут.
По его мнению, Минск и Москва якобы могут пойти на эскалацию конфликта, "если захотят этого".
"Белорусские и польские солдаты на границе уже произвели предупредительные выстрелы, судя по всему, пока холостыми. Но одна пуля, шальная или выпущенная намерено, которая попадет в кого-либо, в этой напряженной ситуации может вызвать заградительный огонь", — считает Клут.
Обозреватель допустил, что после начавшейся перестрелки между белорусскими и польскими пограничниками стороны конфликта будут вынуждены просить союзников о помощи.
"Белоруссия формально вызовет подкрепление России, Польша задействует договорные обязательства НАТО", — предположил автор статьи.
Клут заключил, что США, НАТО, Евросоюз и их партнеры должны убедить Россию "не повышать ставки".
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На прошлой неделе у границы Белоруссии с Польшей образовался стихийный лагерь беженцев, который насчитывал более двух тысяч человек. Накануне беженцы перебрались непосредственно в пункт пропуска на белорусско-польской границе.
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Минск, в свою очередь, отвергает все обвинения. Президент Белоруссии Александр Лукашенко отмечал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил". Пограничники Белоруссии неоднократно заявляли о насильственном выдворении мигрантов Литвой, Польшей и Латвией на белорусскую территорию.
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В миреСШАБелоруссияПольшаВладимир ПутинЕвросоюзНАТОАлександр ЛукашенкоРоссияАндреас КлутСитуация с мигрантами на границе Польши и БелоруссииЛитваАфрика
 
 
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