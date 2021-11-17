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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211117/sputnik-layt-1759389176.html
Гинцбург назвал препарат для вакцинации переболевших COVID-19 моложе 60 лет
Гинцбург назвал препарат для вакцинации переболевших COVID-19 моложе 60 лет - РИА Новости, 17.11.2021
Гинцбург назвал препарат для вакцинации переболевших COVID-19 моложе 60 лет
Директор Национально-исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург посоветовал россиянам моложе 60 лет, переболевшим... РИА Новости, 17.11.2021
2021-11-17T03:35
2021-11-17T12:44
распространение коронавируса
общество
министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
российская академия наук
здоровье
александр гинцбург
россия
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МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Директор Национально-исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург посоветовал россиянам моложе 60 лет, переболевшим COVID-19, делать прививку "Спутником Лайт".Всего в России зарегистрировали пять препаратов для вакцинации: гамалеевские "Спутник V" и "Спутник Лайт", "ЭпиВакКорона" и "ЭпиВакКорона-Н" Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии "Вектор" Роспотребнадзора, а также "КовиВак" Центра исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени Чумакова.Сейчас одну дозу получили более 63,1 миллиона человек, полностью привились 57,9 миллиона.Вакцина остается самым надежным способом защиты от COVID-19. Министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщал , что количество заболевших среди получивших инъекцию не превышает 3-4%. Большинство граждан, которые умерли от инфекции, не делали укола, говорила вице-премьер Татьяна Голикова.По оценке властей, уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в целом по стране составляет 49%.
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общество, министерство здравоохранения рф (минздрав россии), федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), российская академия наук, здоровье, александр гинцбург, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, вакцина "спутник v", вакцина "спутник лайт"
03:35 17.11.2021 (обновлено: 12:44 17.11.2021)
 
Гинцбург назвал препарат для вакцинации переболевших COVID-19 моложе 60 лет

Гинцбург: переболевшим COVID-19 россиянам моложе 60 лет лучше привиться "Спутником Лайт"

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкАмпула с вакциной "Спутник Лайт"
Ампула с вакциной Спутник Лайт - РИА Новости, 1920, 17.11.2021
© РИА Новости / Александр Кряжев
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МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Директор Национально-исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург посоветовал россиянам моложе 60 лет, переболевшим COVID-19, делать прививку "Спутником Лайт".

"Минздрав принял совершенно правильное решение: тех, кто до 60 лет, — "Лайтом", а кто старше 60 — "Спутником V", — сказал он РИА Новости, отвечая на вопрос, есть ли разница, какой из вакцин прививаться тем, кто перенес коронавирус.

Всего в России зарегистрировали пять препаратов для вакцинации: гамалеевские "Спутник V" и "Спутник Лайт", "ЭпиВакКорона" и "ЭпиВакКорона-Н" Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии "Вектор" Роспотребнадзора, а также "КовиВак" Центра исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени Чумакова.
Сейчас одну дозу получили более 63,1 миллиона человек, полностью привились 57,9 миллиона.
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Вакцина остается самым надежным способом защиты от COVID-19. Министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщал , что количество заболевших среди получивших инъекцию не превышает 3-4%. Большинство граждан, которые умерли от инфекции, не делали укола, говорила вице-премьер Татьяна Голикова.
По оценке властей, уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в целом по стране составляет 49%.
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Распространение коронавирусаОбществоМинистерство здравоохранения РФ (Минздрав России)Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Российская академия наукЗдоровьеАлександр ГинцбургРоссияКоронавирус COVID-19Коронавирус в РоссииВакцина "Спутник V"Вакцина "Спутник Лайт"
 
 
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