https://ria.ru/20211117/sputnik-layt-1759389176.html

Гинцбург назвал препарат для вакцинации переболевших COVID-19 моложе 60 лет

Гинцбург назвал препарат для вакцинации переболевших COVID-19 моложе 60 лет - РИА Новости, 17.11.2021

Гинцбург назвал препарат для вакцинации переболевших COVID-19 моложе 60 лет

Директор Национально-исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург посоветовал россиянам моложе 60 лет, переболевшим... РИА Новости, 17.11.2021

2021-11-17T03:35

2021-11-17T03:35

2021-11-17T12:44

распространение коронавируса

общество

министерство здравоохранения рф (минздрав россии)

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

российская академия наук

здоровье

александр гинцбург

россия

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МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Директор Национально-исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург посоветовал россиянам моложе 60 лет, переболевшим COVID-19, делать прививку "Спутником Лайт".Всего в России зарегистрировали пять препаратов для вакцинации: гамалеевские "Спутник V" и "Спутник Лайт", "ЭпиВакКорона" и "ЭпиВакКорона-Н" Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии "Вектор" Роспотребнадзора, а также "КовиВак" Центра исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени Чумакова.Сейчас одну дозу получили более 63,1 миллиона человек, полностью привились 57,9 миллиона.Вакцина остается самым надежным способом защиты от COVID-19. Министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщал , что количество заболевших среди получивших инъекцию не превышает 3-4%. Большинство граждан, которые умерли от инфекции, не делали укола, говорила вице-премьер Татьяна Голикова.По оценке властей, уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в целом по стране составляет 49%.

https://ria.ru/20211116/immunitet-1759163812.html

россия

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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