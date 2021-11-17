https://ria.ru/20211117/spirs-1759463275.html

"Благодарна за каждый день": Спирс рассказала о жизни после опекунства

"Благодарна за каждый день": Спирс рассказала о жизни после опекунства - РИА Новости, 17.11.2021

"Благодарна за каждый день": Спирс рассказала о жизни после опекунства

Бритни Спирс рассказала о своей жизни после прекращения 13-летнего опекунства над ней. РИА Новости, 17.11.2021

2021-11-17T14:55

2021-11-17T14:55

2021-11-17T14:55

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ВАШИНГТОН, 17 ноя - РИА Новости. Бритни Спирс рассказала о своей жизни после прекращения 13-летнего опекунства над ней. По словам певицы, она благодарна за возможность "иметь ключи от своего автомобиля", "владеть банковской картой" и "впервые увидеть наличные".При этом певица подчеркнула, что не собирается "быть жертвой", добавив, что она "очень сильная женщина". Одновременно звезда обратилась к участникам движения "Освободите Бритни", заявив, что те "спасли ей жизнь".Суд в Лос-Анджелесе на прошлой неделе официально прекратил опекунство над певицей. Звезда обвиняла отца, Джейми Спирса, в злоупотреблении своими правами. После решения суда звезда заявила, что переживает лучший день в своей жизни.Спирс также добавила письменное сообщение о том, что каждый день поражается, как члены ее семьи "смогли сделать то, что они сделали".Джейми Спирс контролировал большинство аспектов жизни своей дочери с 2008 года. В частности, в его распоряжении находились все деньги, которые зарабатывала артистка. Все решения о выступлениях, записях, турах, шоу и даже личных встречах Бритни также принимал ее отец. Ранее певица объявила о своей помолвке с танцором Сэмом Асгари.

https://ria.ru/20211113/spirs-1758867282.html

https://ria.ru/20211001/spears-1752653809.html

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знаменитости, бритни спирс, шоу-бизнес, новости культуры