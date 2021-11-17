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Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
https://ria.ru/20211117/spirs-1759463275.html
"Благодарна за каждый день": Спирс рассказала о жизни после опекунства
"Благодарна за каждый день": Спирс рассказала о жизни после опекунства - РИА Новости, 17.11.2021
"Благодарна за каждый день": Спирс рассказала о жизни после опекунства
Бритни Спирс рассказала о своей жизни после прекращения 13-летнего опекунства над ней. РИА Новости, 17.11.2021
2021-11-17T14:55
2021-11-17T14:55
шоубиз
знаменитости
бритни спирс
шоу-бизнес
новости культуры
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ВАШИНГТОН, 17 ноя - РИА Новости. Бритни Спирс рассказала о своей жизни после прекращения 13-летнего опекунства над ней. По словам певицы, она благодарна за возможность "иметь ключи от своего автомобиля", "владеть банковской картой" и "впервые увидеть наличные".При этом певица подчеркнула, что не собирается "быть жертвой", добавив, что она "очень сильная женщина". Одновременно звезда обратилась к участникам движения "Освободите Бритни", заявив, что те "спасли ей жизнь".Суд в Лос-Анджелесе на прошлой неделе официально прекратил опекунство над певицей. Звезда обвиняла отца, Джейми Спирса, в злоупотреблении своими правами. После решения суда звезда заявила, что переживает лучший день в своей жизни.Спирс также добавила письменное сообщение о том, что каждый день поражается, как члены ее семьи "смогли сделать то, что они сделали".Джейми Спирс контролировал большинство аспектов жизни своей дочери с 2008 года. В частности, в его распоряжении находились все деньги, которые зарабатывала артистка. Все решения о выступлениях, записях, турах, шоу и даже личных встречах Бритни также принимал ее отец. Ранее певица объявила о своей помолвке с танцором Сэмом Асгари.
https://ria.ru/20211113/spirs-1758867282.html
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знаменитости, бритни спирс, шоу-бизнес, новости культуры
14:55 17.11.2021
 
"Благодарна за каждый день": Спирс рассказала о жизни после опекунства

Бритни Спирс рассказала о своей жизни после прекращения 13-летнего опекунства над ней

© AP Photo / Invision/Chris PizzelloБритни Спирс
Бритни Спирс - РИА Новости, 1920, 17.11.2021
© AP Photo / Invision/Chris Pizzello
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ВАШИНГТОН, 17 ноя - РИА Новости. Бритни Спирс рассказала о своей жизни после прекращения 13-летнего опекунства над ней.

"Я была под опекой 13 лет. Это действительно долгое время для того, чтобы оказаться в ситуации, в которой не хочется быть. Так что я, откровенно говоря, просто благодарна за каждый день", – рассказала Спирс на видеозаписи в Instagram.

По словам певицы, она благодарна за возможность "иметь ключи от своего автомобиля", "владеть банковской картой" и "впервые увидеть наличные".

"Это мелочи для нас, женщин, но они имеют огромное значение. И я благодарна за это. Это замечательно. Это действительно замечательно", – поделилась Спирс.

При этом певица подчеркнула, что не собирается "быть жертвой", добавив, что она "очень сильная женщина". Одновременно звезда обратилась к участникам движения "Освободите Бритни", заявив, что те "спасли ей жизнь".
Суд в Лос-Анджелесе на прошлой неделе официально прекратил опекунство над певицей. Звезда обвиняла отца, Джейми Спирса, в злоупотреблении своими правами. После решения суда звезда заявила, что переживает лучший день в своей жизни.
Бритни Спирс - РИА Новости, 1920, 13.11.2021
13 ноября, 01:22Шоубиз
Суд прекратил опекунство над Бритни Спирс
Спирс также добавила письменное сообщение о том, что каждый день поражается, как члены ее семьи "смогли сделать то, что они сделали".
"Я даже не упоминаю всех плохих вещей, которые они сделали по отношению ко мне и за которые они все должны быть в тюрьме", – добавила певица.
Джейми Спирс контролировал большинство аспектов жизни своей дочери с 2008 года. В частности, в его распоряжении находились все деньги, которые зарабатывала артистка. Все решения о выступлениях, записях, турах, шоу и даже личных встречах Бритни также принимал ее отец.
Ранее певица объявила о своей помолвке с танцором Сэмом Асгари.
Бритни Спирс - РИА Новости, 1920, 01.10.2021
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Бритни Спирс после отстранения отца от опеки опубликовала откровенные фото
 
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