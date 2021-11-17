https://ria.ru/20211117/skrining-1759481523.html

В России расширят неонатальный скрининг

В России расширят неонатальный скрининг - РИА Новости, 17.11.2021

В России расширят неонатальный скрининг

Неонатальный скрининг будет расширен в РФ, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. РИА Новости, 17.11.2021

2021-11-17T15:29

2021-11-17T15:29

2021-11-17T15:29

общество

здоровье - общество

михаил мурашко

россия

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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Неонатальный скрининг будет расширен в РФ, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко."Со следующего года стартует новое направление - это неонатальный скрининг на врожденные и наследственные заболевания. По поручению председателя правительства мы подготовили нормативно-правовую базу и включили в проект бюджета до 36 нозологий, будет расширен этот неонатальный скрининг", - сказал Мурашко на совещании по развитию генетических технологий в режиме видеоконференции.

https://ria.ru/20211117/novorozhdennye-1759446499.html

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2021

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