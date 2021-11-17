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Суд утвердил два штрафа Twitter на пять миллионов рублей

Суд утвердил два штрафа Twitter на пять миллионов рублей - РИА Новости, 17.11.2021

Суд утвердил два штрафа Twitter на пять миллионов рублей

Таганский суд Москвы признал законным назначение Twitter штрафов на 5 миллионов рублей за неудаление запрещенного контента, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 17.11.2021

2021-11-17T14:55

2021-11-17T14:55

2021-11-17T14:57

технологии

социальные сети

twitter

москва

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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Таганский суд Москвы признал законным назначение Twitter штрафов на 5 миллионов рублей за неудаление запрещенного контента, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда."Решениями Таганского суда оставлены без изменения постановления мирового судьи судебного участка №422 Таганского района г. Москвы от 16 сентября, которыми Twitter Inc признан виновным в совершении административных правонарушений, предусмотренных частью 2 статьи 13.41 КоАП РФ, и которыми на Twitter Inc наложены административные штрафы в размере 4 миллиона и 1 миллион рублей", - рассказал собеседник агентства.Российские суды в 2021 году за неудаление запрещенной информации оштрафовали Facebook, Twitter, Telegram, Google и TikTok на 180 миллионов рублей, сообщал Роскомнадзор в начале ноября.

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технологии, социальные сети, twitter, москва, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), telegram (приложение), facebook, россия