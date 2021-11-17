https://ria.ru/20211117/samsonov-1759557391.html
Зюганов прокомментировал арест приморского депутата Самсонова
Зюганов прокомментировал арест приморского депутата Самсонова - РИА Новости, 17.11.2021
Зюганов прокомментировал арест приморского депутата Самсонова
В КПРФ ведут расследование в связи с ситуацией с депутатом заксобрания Приморья Артемом Самсоновым, которого заподозрили в развращении ребенка, заявил лидер... РИА Новости, 17.11.2021
2021-11-17T23:23
2021-11-17T23:23
2021-11-17T23:30
происшествия
геннадий зюганов
кпрф
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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. В КПРФ ведут расследование в связи с ситуацией с депутатом заксобрания Приморья Артемом Самсоновым, которого заподозрили в развращении ребенка, заявил лидер партии Геннадий Зюганов."Мы расследуем сами, все факты расследуем", - заявил Зюганов в эфире радиостанции "Комсомольская правда".Он уточнил, что пока не получал материал о Самсонове, но партийные депутаты уже разбираются в ситуации.Ранее коллеги Самсонова сообщили РИА Новости о его задержании, а также об обысках у него в квартире. В СК информировали, что в отношении депутата возбуждено уголовное дело по п. "б" ч. 4 ст. 132 УК РФ "Иные действия сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевшего, совершенные в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста".По версии следствия, подозреваемый, находясь на территории базы отдыха во Владивостоке, при общении с 11-летним ребенком "демонстрировал ему предмет интимного характера и доводил ему информацию о его предназначении".Подозреваемый задержан, в его квартире проводился обыск, допрашивались свидетели и потерпевший, отметили в следствии. Адвокат депутата Наталья Касилова сообщала РИА Новости, что Самсонову вменяют события 2018 года.
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Задержание депутата, подозреваемого в педофилии. Видео СК
Депутат заксобрания Приморья Артем Самсонов (КПРФ) подозревается в преступлении против половой неприкосновенности ребенка. Ранее коллеги Самсонова сообщили о его задержании, а также об обысках у него в квартире.
2021-11-17T23:23
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происшествия, геннадий зюганов, кпрф, видео
23:23 17.11.2021 (обновлено: 23:30 17.11.2021)
Зюганов прокомментировал арест приморского депутата Самсонова
Зюганов: в КПРФ ведут расследование по ситуации с приморским депутатом Самсоновым
МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости.
В КПРФ ведут расследование в связи с ситуацией с депутатом заксобрания Приморья Артемом Самсоновым, которого заподозрили в развращении ребенка, заявил лидер партии Геннадий Зюганов
.
"Мы расследуем сами, все факты расследуем", - заявил Зюганов в эфире радиостанции "Комсомольская правда"
.
Он уточнил, что пока не получал материал о Самсонове, но партийные депутаты уже разбираются в ситуации.
Ранее коллеги Самсонова сообщили РИА Новости о его задержании, а также об обысках у него в квартире. В СК информировали, что в отношении депутата возбуждено уголовное дело по п. "б" ч. 4 ст. 132 УК РФ "Иные действия сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевшего, совершенные в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста".
По версии следствия, подозреваемый, находясь на территории базы отдыха во Владивостоке, при общении с 11-летним ребенком "демонстрировал ему предмет интимного характера и доводил ему информацию о его предназначении".
Подозреваемый задержан, в его квартире проводился обыск, допрашивались свидетели и потерпевший, отметили в следствии. Адвокат депутата Наталья Касилова сообщала РИА Новости, что Самсонову вменяют события 2018 года.