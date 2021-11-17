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Авиакомпания "Россия" стала второй в стране по количеству самолетов
Авиакомпания "Россия" стала второй в стране по количеству самолетов - РИА Новости, 17.11.2021
Авиакомпания "Россия" стала второй в стране по количеству самолетов
Авиакомпания "Россия" (группа "Аэрофлот") благодаря реализации новой стратегии заняла второе место среди отечественных авиакомпаний по количеству... РИА Новости, 17.11.2021
2021-11-17T16:50
2021-11-17T17:06
новости компаний - экономика
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sukhoi superjet
новости - туризм
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МОСКВА, 17 ноя – РИА Новости. Авиакомпания "Россия" (группа "Аэрофлот") благодаря реализации новой стратегии заняла второе место среди отечественных авиакомпаний по количеству эксплуатируемых в парке воздушных судов - на начало ноября этого года флот "России" составил 116 самолетов, сообщает пресс-служба авиаперевозчика.На сегодняшний день весь парк воздушных судов Superjet 100 задействован в полетах авиаперевозчика и демонстрирует один из самых высоких показателей налета. Согласно планам к концу года флот "России" будет насчитывать 66 отечественных лайнеров Superjet 100, а к концу 2022 года достигнет 87 самолетов этого типа.Пополнение флота новыми самолетами отечественного производства позволяет не только открывать новые направления и расширять маршрутную сеть, но и увеличивать частотность рейсов по популярным маршрутам, загрузка которых на каждом рейсе достигает 100%.В пресс-службе сообщили, что в 2022 году авиакомпания начнет принимать в состав своего парка первые новейшие российские лайнеры МС-21. Это станет интегральной частью глобальной стратегии группы "Аэрофлот" по образованию на базе авиакомпании "Россия" крупнейшего перевозчика, эксплуатирующего современный флот самолетов отечественного производства. В соответствии со стратегией авиакомпании отведена роль ведущего эксплуатанта российских самолетов, выполняющего полеты по региональным маршрутам.
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новости компаний - экономика, россия (авиакомпания), аэрофлот, sukhoi superjet, новости - туризм
16:50 17.11.2021 (обновлено: 17:06 17.11.2021)
 

Авиакомпания "Россия" стала второй в стране по количеству самолетов

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкСамолет авиакомпании "Россия"
Самолет авиакомпании Россия - РИА Новости, 1920, 17.11.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 17 ноя – РИА Новости. Авиакомпания "Россия" (группа "Аэрофлот") благодаря реализации новой стратегии заняла второе место среди отечественных авиакомпаний по количеству эксплуатируемых в парке воздушных судов - на начало ноября этого года флот "России" составил 116 самолетов, сообщает пресс-служба авиаперевозчика.
"Флагман авиакомпании — лайнер Superjet 100. Их количество в парке достигло 56. Все они приступили к полетам в 2021 году. По темпам ввода в эксплуатацию самолетов, которые до этого не были составной частью парка, "Россия" стала наиболее динамично растущим перевозчиком в мире. Эксплуатация этих воздушных судов закрепила за авиакомпанией "Россия" звание крупнейшего эксплуатанта лайнеров отечественного производства", - говорится в пресс релизе.
На сегодняшний день весь парк воздушных судов Superjet 100 задействован в полетах авиаперевозчика и демонстрирует один из самых высоких показателей налета. Согласно планам к концу года флот "России" будет насчитывать 66 отечественных лайнеров Superjet 100, а к концу 2022 года достигнет 87 самолетов этого типа.
Пополнение флота новыми самолетами отечественного производства позволяет не только открывать новые направления и расширять маршрутную сеть, но и увеличивать частотность рейсов по популярным маршрутам, загрузка которых на каждом рейсе достигает 100%.
В пресс-службе сообщили, что в 2022 году авиакомпания начнет принимать в состав своего парка первые новейшие российские лайнеры МС-21. Это станет интегральной частью глобальной стратегии группы "Аэрофлот" по образованию на базе авиакомпании "Россия" крупнейшего перевозчика, эксплуатирующего современный флот самолетов отечественного производства. В соответствии со стратегией авиакомпании отведена роль ведущего эксплуатанта российских самолетов, выполняющего полеты по региональным маршрутам.
Питание на борту самолета - РИА Новости, 1920, 26.08.2021
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Авиакомпания "Россия" представила новые варианты бортового питания
 
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