https://ria.ru/20211117/rossiya-1759504419.html

Авиакомпания "Россия" стала второй в стране по количеству самолетов

Авиакомпания "Россия" стала второй в стране по количеству самолетов - РИА Новости, 17.11.2021

Авиакомпания "Россия" стала второй в стране по количеству самолетов

Авиакомпания "Россия" (группа "Аэрофлот") благодаря реализации новой стратегии заняла второе место среди отечественных авиакомпаний по количеству... РИА Новости, 17.11.2021

2021-11-17T16:50

2021-11-17T16:50

2021-11-17T17:06

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МОСКВА, 17 ноя – РИА Новости. Авиакомпания "Россия" (группа "Аэрофлот") благодаря реализации новой стратегии заняла второе место среди отечественных авиакомпаний по количеству эксплуатируемых в парке воздушных судов - на начало ноября этого года флот "России" составил 116 самолетов, сообщает пресс-служба авиаперевозчика.На сегодняшний день весь парк воздушных судов Superjet 100 задействован в полетах авиаперевозчика и демонстрирует один из самых высоких показателей налета. Согласно планам к концу года флот "России" будет насчитывать 66 отечественных лайнеров Superjet 100, а к концу 2022 года достигнет 87 самолетов этого типа.Пополнение флота новыми самолетами отечественного производства позволяет не только открывать новые направления и расширять маршрутную сеть, но и увеличивать частотность рейсов по популярным маршрутам, загрузка которых на каждом рейсе достигает 100%.В пресс-службе сообщили, что в 2022 году авиакомпания начнет принимать в состав своего парка первые новейшие российские лайнеры МС-21. Это станет интегральной частью глобальной стратегии группы "Аэрофлот" по образованию на базе авиакомпании "Россия" крупнейшего перевозчика, эксплуатирующего современный флот самолетов отечественного производства. В соответствии со стратегией авиакомпании отведена роль ведущего эксплуатанта российских самолетов, выполняющего полеты по региональным маршрутам.

https://ria.ru/20210826/pitanie-1747379536.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости компаний - экономика, россия (авиакомпания), аэрофлот, sukhoi superjet, новости - туризм