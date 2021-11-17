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https://ria.ru/20211117/rabstvo-1759478988.html
Мать попавшего в рабство в Казахстане мужчины 20 лет не верила в его гибель
Мать попавшего в рабство в Казахстане мужчины 20 лет не верила в его гибель - РИА Новости, 17.11.2021
Мать попавшего в рабство в Казахстане мужчины 20 лет не верила в его гибель
Надежда Алексеевна Котова, мама вызволенного из 20-летнего рабства уроженца Ярославской области Алексея Котова, рассказала РИА Новости, что все эти годы ждала... РИА Новости, 17.11.2021
2021-11-17T15:22
2021-11-17T17:06
общество
казахстан
ярославская область
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ЯРОСЛАВЛЬ, 17 ноя – РИА Новости. Надежда Алексеевна Котова, мама вызволенного из 20-летнего рабства уроженца Ярославской области Алексея Котова, рассказала РИА Новости, что все эти годы ждала только хороших новостей о нем и не верила в его гибель, но известие, что сына держали в неволе, стало шоком для семьи.Матери Алексея Котова 70 лет, отцу – 80. Надежда Алексеевна, рассказала, что известие о том, что сына держали в неволе, ударило по их здоровью. "Самочувствие еще хуже стало. Сначала обрадовались, что живой, но…" - сказала женщина, не закончив фразу.О сыне Надежда Алексеевна говорит: хороший человек. "Очень трудолюбивый. Даже когда в школе учился, на летних каникулах скотину пас, без дела никогда не сидел. Впрочем, как и другие дети. У меня же их восемь было, двое умерли", - рассказала она.По словам собеседницы, вся семья очень ждет Алексея домой. Пока они не знают, когда он вернется.Ранее в ходе мониторинга социальных сетей сотрудники управления криминальной полиции департамента Карагандинской области обнаружили видео, в котором мужчина сообщает о том, что его незаконно удерживают на одной из зимовок Карагандинской области. На видеозаписи он представляется Котовым Алексеем Александровичем, уроженцем деревни Горе-Грязь Гаврилов-Ямского района Ярославской области РФ. По его словам, он 20 лет находится в неволе и обращается к родителям с просьбой помочь "выбраться из Казахстана".В целях проверки всех обстоятельств в Карагандинскую область направлены сотрудники профильных подразделений посольства России в Казахстане. Подозреваемый в преступлении местный житель задержан. В пресс-службе посольства РФ в Казахстане сообщили РИА Новости, что подключились к выяснению деталей истории.
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общество, казахстан, ярославская область
15:22 17.11.2021 (обновлено: 17:06 17.11.2021)
 
Мать попавшего в рабство в Казахстане мужчины 20 лет не верила в его гибель

Мать вызволенного из рабства в Казахстане мужчины 20 лет ждала добрых вестей о нем

© Depositphotos / ftelkovРуки пожилой женщины
Руки пожилой женщины - РИА Новости, 1920, 17.11.2021
© Depositphotos / ftelkov
Читать ria.ru в
ЯРОСЛАВЛЬ, 17 ноя – РИА Новости. Надежда Алексеевна Котова, мама вызволенного из 20-летнего рабства уроженца Ярославской области Алексея Котова, рассказала РИА Новости, что все эти годы ждала только хороших новостей о нем и не верила в его гибель, но известие, что сына держали в неволе, стало шоком для семьи.
"Мы верили, что он жив-здоров. Все думали – если бы убили, нам бы все равно кто-нибудь сообщил, значит, жив. И ждали хороших новостей", - рассказала Надежда Алексеевна.
Матери Алексея Котова 70 лет, отцу – 80. Надежда Алексеевна, рассказала, что известие о том, что сына держали в неволе, ударило по их здоровью. "Самочувствие еще хуже стало. Сначала обрадовались, что живой, но…" - сказала женщина, не закончив фразу.
О сыне Надежда Алексеевна говорит: хороший человек. "Очень трудолюбивый. Даже когда в школе учился, на летних каникулах скотину пас, без дела никогда не сидел. Впрочем, как и другие дети. У меня же их восемь было, двое умерли", - рассказала она.
Михаил Евраев - РИА Новости, 1920, 17.11.2021
Вчера, 12:28
Врио ярославского губернатора прокомментировал историю рабства земляка
По словам собеседницы, вся семья очень ждет Алексея домой. Пока они не знают, когда он вернется.
Ранее в ходе мониторинга социальных сетей сотрудники управления криминальной полиции департамента Карагандинской области обнаружили видео, в котором мужчина сообщает о том, что его незаконно удерживают на одной из зимовок Карагандинской области. На видеозаписи он представляется Котовым Алексеем Александровичем, уроженцем деревни Горе-Грязь Гаврилов-Ямского района Ярославской области РФ. По его словам, он 20 лет находится в неволе и обращается к родителям с просьбой помочь "выбраться из Казахстана".
В целях проверки всех обстоятельств в Карагандинскую область направлены сотрудники профильных подразделений посольства России в Казахстане. Подозреваемый в преступлении местный житель задержан. В пресс-службе посольства РФ в Казахстане сообщили РИА Новости, что подключились к выяснению деталей истории.
 
ОбществоКазахстанЯрославская область
 
 
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