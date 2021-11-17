https://ria.ru/20211117/rabstvo-1759478988.html

Мать попавшего в рабство в Казахстане мужчины 20 лет не верила в его гибель

Мать попавшего в рабство в Казахстане мужчины 20 лет не верила в его гибель - РИА Новости, 17.11.2021

Мать попавшего в рабство в Казахстане мужчины 20 лет не верила в его гибель

Надежда Алексеевна Котова, мама вызволенного из 20-летнего рабства уроженца Ярославской области Алексея Котова, рассказала РИА Новости, что все эти годы ждала... РИА Новости, 17.11.2021

2021-11-17T15:22

2021-11-17T15:22

2021-11-17T17:06

общество

казахстан

ярославская область

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ЯРОСЛАВЛЬ, 17 ноя – РИА Новости. Надежда Алексеевна Котова, мама вызволенного из 20-летнего рабства уроженца Ярославской области Алексея Котова, рассказала РИА Новости, что все эти годы ждала только хороших новостей о нем и не верила в его гибель, но известие, что сына держали в неволе, стало шоком для семьи.Матери Алексея Котова 70 лет, отцу – 80. Надежда Алексеевна, рассказала, что известие о том, что сына держали в неволе, ударило по их здоровью. "Самочувствие еще хуже стало. Сначала обрадовались, что живой, но…" - сказала женщина, не закончив фразу.О сыне Надежда Алексеевна говорит: хороший человек. "Очень трудолюбивый. Даже когда в школе учился, на летних каникулах скотину пас, без дела никогда не сидел. Впрочем, как и другие дети. У меня же их восемь было, двое умерли", - рассказала она.По словам собеседницы, вся семья очень ждет Алексея домой. Пока они не знают, когда он вернется.Ранее в ходе мониторинга социальных сетей сотрудники управления криминальной полиции департамента Карагандинской области обнаружили видео, в котором мужчина сообщает о том, что его незаконно удерживают на одной из зимовок Карагандинской области. На видеозаписи он представляется Котовым Алексеем Александровичем, уроженцем деревни Горе-Грязь Гаврилов-Ямского района Ярославской области РФ. По его словам, он 20 лет находится в неволе и обращается к родителям с просьбой помочь "выбраться из Казахстана".В целях проверки всех обстоятельств в Карагандинскую область направлены сотрудники профильных подразделений посольства России в Казахстане. Подозреваемый в преступлении местный житель задержан. В пресс-службе посольства РФ в Казахстане сообщили РИА Новости, что подключились к выяснению деталей истории.

https://ria.ru/20211117/rabstvo-1759435687.html

казахстан

ярославская область

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общество, казахстан, ярославская область