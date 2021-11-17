Депутат вылетел в Казахстан к попавшему в рабство россиянину
Депутат Соколов вылетел в Казахстан, чтобы помочь попавшему в рабство россиянину
© Sputnik / Табылды КадырбековНаручники
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
ЯРОСЛАВЛЬ, 17 ноя – РИА Новости. Депутат Дмитрий Соколов вылетел из Ярославля в Казахстан, чтобы оказать помощь попавшему на 20 лет в рабство земляку Алексею Котову и поучаствовать в решении вопроса о его возвращении домой, рассказал РИА Новости уполномоченный по правам человека в регионе Сергей Бабуркин.
Ранее в ходе мониторинга социальных сетей сотрудники управления криминальной полиции департамента Карагандинской области обнаружили видео, в котором мужчина сообщает о том, что его незаконно удерживают на одной из зимовок Карагандинской области. На видеозаписи он представляется Котовым Алексеем Александровичем, уроженцем деревни Горе-Грязь Гаврилов-Ямского района Ярославской области РФ. По его словам, он 20 лет находится в неволе и обращается к родителям с просьбой помочь "выбраться из Казахстана". В целях проверки всех обстоятельств в Карагандинскую область направлены сотрудники профильных подразделений посольства России в Казахстане. Подозреваемый в преступлении местный житель задержан. В пресс-службе посольства РФ в Казахстане сообщили РИА Новости, что так же подключились к выяснению деталей истории.
Семья Котова нашлась в Ярославской области. Омбудсмен рассказал: узнав, что Алексей жив, его сестры намеревались вылететь в Казахстан за ним.
"Они очень активно включились в эту историю и сами собирались ехать туда, начали собирать деньги. Но ситуация разрешилась удачно. В Казахстан вылетел депутат муниципалитета Ярославля Дмитрий Соколов, он в настоящий момент с этим гражданином находится, с ними консул. Они решают вопрос о возвращении Алексея Котова домой", - рассказал Бабуркин.
Омбудсмен подчеркнул, что со своей стороны готов оказать любую помощь в возвращении земляка на родину, оказать помощь семье. Он готов был оперативно вылететь в Казахстан, но сейчас в этом нет необходимости.
РИА Новости пока не располагает комментарием депутата Соколова.