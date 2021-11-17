https://ria.ru/20211117/rabstvo-1759415507.html

В Ярославской области нашли семью мужчины, попавшего в рабство в Казахстане

В Ярославской области нашли семью мужчины, попавшего в рабство в Казахстане - РИА Новости, 17.11.2021

В Ярославской области нашли семью мужчины, попавшего в рабство в Казахстане

В Ярославской области нашли родителей мужчины, который 20 лет назад попал в рабство в Казахстане, сообщил РИА Новости уполномоченный по правам человека в... РИА Новости, 17.11.2021

2021-11-17T11:09

2021-11-17T11:09

2021-11-17T12:31

общество

казахстан

ярославская область

гаврилов-ямский район

сергей бабуркин

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ЯРОСЛАВЛЬ, 17 ноя — РИА Новости. В Ярославской области нашли родителей мужчины, который 20 лет назад попал в рабство в Казахстане, сообщил РИА Новости уполномоченный по правам человека в регионе Сергей Бабуркин."У него живы родители. Отцу 80 лет, матери — 70. У него сестры", — рассказал он, отметив, что родители живут в Гаврилов-Ямском районе, как и говорил Котов в видеоролике.Ранее сотрудники управления криминальной полиции департамента Карагандинской области обнаружили в соцсетях видео, в котором мужчина сообщает, что его незаконно удерживают на одной из зимовок. Он представляется Алексеем Александровичем Котовым, уроженцем деревни Горе-Грязь Гаврилов-Ямского района Ярославской области. По его словам, его 20 лет держат в неволе, он обращается к родителям с просьбой помочь "выбраться из Казахстана".Родственники рассказали омбудсмену, что искали способы связаться с Алексеем, например разыскали адрес женщины, которая ухаживала за ним в больнице, но она не ответила на письмо."Они рассказали, что в начале 2000-х годов обращались в программу "Жди меня", ходили к гадалкам, экстрасенсам и так дальше. Но не обращались в правоохранительные органы. Они верили, что он жив, и им эти гадалки тоже это подтверждали. И вот так вот это дело тянулось", — добавил Бабуркин.По словам родных, Алексей в 1995 году после училища ушел в армию. Сначала он служил в России, потом — в Казахстане. После демобилизации ненадолго вернулся домой, а затем отправился служить в Казахстан по контракту. Когда он собирался возвращаться, его избили на вокзале, схватили и передали владельцу фермерского хозяйства. Как отметил Бабуркин, по всей видимости, у Котова не было денег и документов, чтобы вернуться на родину.Для проверки всех обстоятельств в Карагандинскую область направили сотрудников посольства России в Казахстане. Подозреваемого в преступлении местного жителя задержали.

https://ria.ru/20211011/rabstvo-1753954010.html

https://ria.ru/20211010/rabstvo-1753759437.html

казахстан

ярославская область

гаврилов-ямский район

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общество, казахстан, ярославская область, гаврилов-ямский район, сергей бабуркин