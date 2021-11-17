https://ria.ru/20211117/rabstvo-1759413404.html

Ярославский омбудсмен рассказал, как местный житель попал в рабство

Ярославский омбудсмен рассказал, как местный житель попал в рабство - РИА Новости, 17.11.2021

Ярославский омбудсмен рассказал, как местный житель попал в рабство

Уроженец Ярославской области Алексей Котов, со слов его семьи, на 20 лет попал в рабство в Казахстане после того, как его избили на вокзале, рассказал РИА... РИА Новости, 17.11.2021

2021-11-17T11:00

2021-11-17T11:00

2021-11-17T11:00

казахстан

ярославская область

сергей бабуркин

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/156186/61/1561866157_0:222:3067:1947_1920x0_80_0_0_579b80e8e4c28e56d516e06dcc6efba3.jpg

ЯРОСЛАВЛЬ, 17 ноя – РИА Новости. Уроженец Ярославской области Алексей Котов, со слов его семьи, на 20 лет попал в рабство в Казахстане после того, как его избили на вокзале, рассказал РИА Новости уполномоченный по правам человека в регионе Сергей Бабуркин.Ранее в ходе мониторинга социальных сетей сотрудники управления криминальной полиции департамента Карагандинской области обнаружили видео, в котором мужчина сообщает о том, что его незаконно удерживают на одной из зимовок Карагандинской области. На видеозаписи он представляется Котовым Алексеем Александровичем, уроженцем деревни Горе-Грязь Гаврилов-Ямского района Ярославской области РФ. По его словам, он 20 лет находится в неволе и обращается к родителям с просьбой помочь "выбраться из Казахстана". В целях проверки всех обстоятельств в Карагандинскую область направлены сотрудники профильных подразделений посольства России в Казахстане. Подозреваемый в преступлении местный житель задержан. В пресс-службе посольства РФ в Казахстане сообщили РИА Новости, что так же подключились к выяснению деталей истории.Омбудсмен пообщался с семьей Котова, которая нашлась в Ярославской области. Родственники рассказали, что Алексей окончил училище, в 1995 году ушел в армию, сначала служил в России, потом - в Казахстане. После демобилизации ненадолго вернулся домой, а затем отправился служить в Казахстан по контракту."С их слов, когда он собирался возвращаться, был избит на вокзале, схвачен и передан этому человеку, хозяину фермерского хозяйства. Я так понял, что у него не было документов и денег, чтобы выбраться оттуда", - рассказал собеседник агентства.

https://ria.ru/20211117/rabstvo-1759394685.html

казахстан

ярославская область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

казахстан, ярославская область, сергей бабуркин, россия