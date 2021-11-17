Ярославский омбудсмен рассказал, как местный житель попал в рабство
Омбудсмен: житель Ярославской области попал в рабство в Казахстане после драки на вокзале
© Sputnik / Табылды КадырбековРуки в наручниках
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
ЯРОСЛАВЛЬ, 17 ноя – РИА Новости. Уроженец Ярославской области Алексей Котов, со слов его семьи, на 20 лет попал в рабство в Казахстане после того, как его избили на вокзале, рассказал РИА Новости уполномоченный по правам человека в регионе Сергей Бабуркин.
Ранее в ходе мониторинга социальных сетей сотрудники управления криминальной полиции департамента Карагандинской области обнаружили видео, в котором мужчина сообщает о том, что его незаконно удерживают на одной из зимовок Карагандинской области. На видеозаписи он представляется Котовым Алексеем Александровичем, уроженцем деревни Горе-Грязь Гаврилов-Ямского района Ярославской области РФ. По его словам, он 20 лет находится в неволе и обращается к родителям с просьбой помочь "выбраться из Казахстана". В целях проверки всех обстоятельств в Карагандинскую область направлены сотрудники профильных подразделений посольства России в Казахстане. Подозреваемый в преступлении местный житель задержан. В пресс-службе посольства РФ в Казахстане сообщили РИА Новости, что так же подключились к выяснению деталей истории.
Омбудсмен пообщался с семьей Котова, которая нашлась в Ярославской области. Родственники рассказали, что Алексей окончил училище, в 1995 году ушел в армию, сначала служил в России, потом - в Казахстане. После демобилизации ненадолго вернулся домой, а затем отправился служить в Казахстан по контракту.
"С их слов, когда он собирался возвращаться, был избит на вокзале, схвачен и передан этому человеку, хозяину фермерского хозяйства. Я так понял, что у него не было документов и денег, чтобы выбраться оттуда", - рассказал собеседник агентства.