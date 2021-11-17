https://ria.ru/20211117/rabstvo-1759391545.html

В Казахстане россиянин заявил, что его 20 лет удерживают в рабстве

В Казахстане россиянин заявил, что его 20 лет удерживают в рабстве - РИА Новости, 17.11.2021

В Казахстане россиянин заявил, что его 20 лет удерживают в рабстве

В Казахстане возбудили уголовное дело о незаконном лишении свободы гражданина России, сообщили РИА Новости в пресс-службе департамента полиции Карагандинской... РИА Новости, 17.11.2021

2021-11-17T06:39

2021-11-17T06:39

2021-11-17T14:25

в мире

происшествия

казахстан

ярославская область

алма-ата

гаврилов-ямский район

россия

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АЛМА-АТА, 17 ноя — РИА Новости. В Казахстане возбудили уголовное дело о незаконном лишении свободы гражданина России, сообщили РИА Новости в пресс-службе департамента полиции Карагандинской области.Поводом для этого стало появившееся в соцсетях видео, на котором мужчина представляется Алексеем Александровичем Котовым, уроженцем деревни Горе-Грязь Гаврилов-Ямского района Ярославской области. Он рассказывает, что его 20 лет держат в неволе на зимовке в Карагандинской области, и обращается к родителям с просьбой помочь "выбраться из Казахстана". Запись полиция предоставила РИА Новости."В ходе оперативно-разыскных мероприятий полицейские в Шетском районе установили 44-летнего мужчину — гражданина Российской Федерации. Он пояснил, что на протяжении двадцати лет подвергался незаконной эксплуатации и принуждению к труду со стороны 44-летнего местного жителя", — заявили в пресс-службе.Подозреваемого задержали, сейчас с ним проводят следственные действия.Посольство России направило в Карагандинскую область сотрудников профильных подразделений для проверки всех обстоятельств, связанных с этой ситуацией.

https://ria.ru/20211011/rabstvo-1753954010.html

казахстан

ярославская область

алма-ата

гаврилов-ямский район

россия

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в мире, происшествия, казахстан, ярославская область, алма-ата, гаврилов-ямский район, россия