https://ria.ru/20211117/rabstvo-1759391545.html
В Казахстане россиянин заявил, что его 20 лет удерживают в рабстве
В Казахстане россиянин заявил, что его 20 лет удерживают в рабстве - РИА Новости, 17.11.2021
В Казахстане россиянин заявил, что его 20 лет удерживают в рабстве
В Казахстане возбудили уголовное дело о незаконном лишении свободы гражданина России, сообщили РИА Новости в пресс-службе департамента полиции Карагандинской... РИА Новости, 17.11.2021
2021-11-17T06:39
2021-11-17T06:39
2021-11-17T14:25
в мире
происшествия
казахстан
ярославская область
алма-ата
гаврилов-ямский район
россия
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АЛМА-АТА, 17 ноя — РИА Новости. В Казахстане возбудили уголовное дело о незаконном лишении свободы гражданина России, сообщили РИА Новости в пресс-службе департамента полиции Карагандинской области.Поводом для этого стало появившееся в соцсетях видео, на котором мужчина представляется Алексеем Александровичем Котовым, уроженцем деревни Горе-Грязь Гаврилов-Ямского района Ярославской области. Он рассказывает, что его 20 лет держат в неволе на зимовке в Карагандинской области, и обращается к родителям с просьбой помочь "выбраться из Казахстана". Запись полиция предоставила РИА Новости."В ходе оперативно-разыскных мероприятий полицейские в Шетском районе установили 44-летнего мужчину — гражданина Российской Федерации. Он пояснил, что на протяжении двадцати лет подвергался незаконной эксплуатации и принуждению к труду со стороны 44-летнего местного жителя", — заявили в пресс-службе.Подозреваемого задержали, сейчас с ним проводят следственные действия.Посольство России направило в Карагандинскую область сотрудников профильных подразделений для проверки всех обстоятельств, связанных с этой ситуацией.
https://ria.ru/20211011/rabstvo-1753954010.html
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в мире, происшествия, казахстан, ярославская область, алма-ата, гаврилов-ямский район, россия
06:39 17.11.2021 (обновлено: 14:25 17.11.2021)
В Казахстане россиянин заявил, что его 20 лет удерживают в рабстве
В Казахстане россиянин заявил, что его 20 лет держат в рабстве, подозреваемого задержали