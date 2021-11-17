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Путин проведет встречу с президентом Узбекистана
Путин проведет встречу с президентом Узбекистана - РИА Новости, 17.11.2021
Путин проведет встречу с президентом Узбекистана
Президент РФ Владимир Путин 19 ноября проведет переговоры с коллегой из Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым, на встрече они могут обсудить ситуацию в Афганистане,... РИА Новости, 17.11.2021
2021-11-17T17:02
2021-11-17T17:02
2021-11-17T17:02
в мире
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владимир путин
дмитрий песков
санкт-петербургский государственный университет
шавкат мирзиеев
россия
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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин 19 ноября проведет переговоры с коллегой из Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым, на встрече они могут обсудить ситуацию в Афганистане, сообщил РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.Для главы Узбекистана визит в РФ станет первым после его переизбрания на пост президента страны."Да, состоится", - сказал Песков, отвечая на вопрос, планируется ли встреча Путина и Мирзиеева 19 ноября.На вопрос, планируют ли лидеры затронуть положение дел в Афганистане, пресс-секретарь российского лидера ответил, что такое "можно предположить".В среду в режиме видеоконференцсвязи проходит второй российско-узбекский межрегиональный форум.Президент РФ записал видеообращение к участникам форума, отметив, что Россия является одним из основных инвесторов в экономику Узбекистана, но потенциал сотрудничества двух стран далеко не исчерпан - есть широкие возможности для реализации новых совместных проектов в сельском хозяйстве, фармацевтике и инновационных технологиях.Он отметил, что РФ сегодня занимает второе место во внешнеторговом обороте Узбекистана, и даже в условиях пандемии экономическое взаимодействие двух стран продолжает развиваться. Так, по словам президента, в 2020 году товарооборот между странами увеличился почти на 16% и вплотную приблизился к отметке 6 миллиардов долларов, а за десять месяцев текущего года его прирост составил более 6%.Российский лидер заявил о подготовке целого ряда проектов, нацеленных на повышение качества преподавания русского языка в детских садах и школах Узбекистана. Со следующего года, по его словам, их станет уже 16, а в Ташкенте заработает филиал Санкт-Петербургского государственного университета.
https://ria.ru/20211013/amnistiya-1754464567.html
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в мире, узбекистан, ташкент, владимир путин, дмитрий песков, санкт-петербургский государственный университет, шавкат мирзиеев, россия
Путин проведет встречу с президентом Узбекистана
Путин проведет встречу с президентом Узбекистана Мирзиеевым 19 ноября