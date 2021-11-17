Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211117/putin-1759508087.html
Путин проведет встречу с президентом Узбекистана
Путин проведет встречу с президентом Узбекистана - РИА Новости, 17.11.2021
Путин проведет встречу с президентом Узбекистана
Президент РФ Владимир Путин 19 ноября проведет переговоры с коллегой из Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым, на встрече они могут обсудить ситуацию в Афганистане,... РИА Новости, 17.11.2021
2021-11-17T17:02
2021-11-17T17:02
в мире
узбекистан
ташкент
владимир путин
дмитрий песков
санкт-петербургский государственный университет
шавкат мирзиеев
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/19/1756087339_0:13:3071:1740_1920x0_80_0_0_6bbd7a9c74b4c48be2d1fb512a81a369.jpg
МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин 19 ноября проведет переговоры с коллегой из Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым, на встрече они могут обсудить ситуацию в Афганистане, сообщил РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.Для главы Узбекистана визит в РФ станет первым после его переизбрания на пост президента страны."Да, состоится", - сказал Песков, отвечая на вопрос, планируется ли встреча Путина и Мирзиеева 19 ноября.На вопрос, планируют ли лидеры затронуть положение дел в Афганистане, пресс-секретарь российского лидера ответил, что такое "можно предположить".В среду в режиме видеоконференцсвязи проходит второй российско-узбекский межрегиональный форум.Президент РФ записал видеообращение к участникам форума, отметив, что Россия является одним из основных инвесторов в экономику Узбекистана, но потенциал сотрудничества двух стран далеко не исчерпан - есть широкие возможности для реализации новых совместных проектов в сельском хозяйстве, фармацевтике и инновационных технологиях.Он отметил, что РФ сегодня занимает второе место во внешнеторговом обороте Узбекистана, и даже в условиях пандемии экономическое взаимодействие двух стран продолжает развиваться. Так, по словам президента, в 2020 году товарооборот между странами увеличился почти на 16% и вплотную приблизился к отметке 6 миллиардов долларов, а за десять месяцев текущего года его прирост составил более 6%.Российский лидер заявил о подготовке целого ряда проектов, нацеленных на повышение качества преподавания русского языка в детских садах и школах Узбекистана. Со следующего года, по его словам, их станет уже 16, а в Ташкенте заработает филиал Санкт-Петербургского государственного университета.
https://ria.ru/20211013/amnistiya-1754464567.html
https://ria.ru/20211103/vaktsinatsiya-1757585937.html
узбекистан
ташкент
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/19/1756087339_242:0:2973:2048_1920x0_80_0_0_dadec615452aa1ff70e27c2207e05403.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
в мире, узбекистан, ташкент, владимир путин, дмитрий песков, санкт-петербургский государственный университет, шавкат мирзиеев, россия
17:02 17.11.2021
 
Путин проведет встречу с президентом Узбекистана

Путин проведет встречу с президентом Узбекистана Мирзиеевым 19 ноября

© РИА Новости / РИА Новости / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 17.11.2021
© РИА Новости / РИА Новости
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин 19 ноября проведет переговоры с коллегой из Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым, на встрече они могут обсудить ситуацию в Афганистане, сообщил РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Для главы Узбекистана визит в РФ станет первым после его переизбрания на пост президента страны.
"Да, состоится", - сказал Песков, отвечая на вопрос, планируется ли встреча Путина и Мирзиеева 19 ноября.
На вопрос, планируют ли лидеры затронуть положение дел в Афганистане, пресс-секретарь российского лидера ответил, что такое "можно предположить".
Ситуация возле Единого миграционного центра Московской области - РИА Новости, 1920, 13.10.2021
13 октября, 21:35
Россия объявила о "миграционной амнистии" для 158 тысяч жителей Узбекистана
В среду в режиме видеоконференцсвязи проходит второй российско-узбекский межрегиональный форум.
Президент РФ записал видеообращение к участникам форума, отметив, что Россия является одним из основных инвесторов в экономику Узбекистана, но потенциал сотрудничества двух стран далеко не исчерпан - есть широкие возможности для реализации новых совместных проектов в сельском хозяйстве, фармацевтике и инновационных технологиях.
Он отметил, что РФ сегодня занимает второе место во внешнеторговом обороте Узбекистана, и даже в условиях пандемии экономическое взаимодействие двух стран продолжает развиваться. Так, по словам президента, в 2020 году товарооборот между странами увеличился почти на 16% и вплотную приблизился к отметке 6 миллиардов долларов, а за десять месяцев текущего года его прирост составил более 6%.
Российский лидер заявил о подготовке целого ряда проектов, нацеленных на повышение качества преподавания русского языка в детских садах и школах Узбекистана. Со следующего года, по его словам, их станет уже 16, а в Ташкенте заработает филиал Санкт-Петербургского государственного университета.
Шприц с лекарством - РИА Новости, 1920, 03.11.2021
3 ноября, 16:31
Узбекистан закупил более двух миллионов доз российской вакцины от гриппа
 
В миреУзбекистанТашкентВладимир ПутинДмитрий ПесковСанкт-Петербургский государственный университетШавкат МирзиеевРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:00В Раде рассказали, ради чего Украина отдала Крым России
03:56"Это ужасно": подруга звезды "Танцев со звездами" раскрыла детали ее смерти
03:37Источник рассказал о спросе на вооруженные "Вихрями" дроны "Орион"
03:35Врач объяснила, к чему приведет полный отказ от сахара
03:33Курильщики тяжелее переносят COVID-19, рассказали в Роспотребнадзоре
03:15Финансист назвал время года для максимальной выгодной сделки с жильем
03:00Юристы рассказали, что может грозить руферам
02:44"Это позор": на Украине разочаровались в Западе из-за кризиса на границе ЕС
02:34В Белом доме оценили переговоры Патрушева и Салливана
02:25Диетолог раскрыла простые способы избавления от целлюлита
02:15Врач объяснила, как вернуть обоняние после COVID-19
02:15Эксперт объяснил, как снизить риск обмана в ЖКХ
02:02В США рассказали, при каком условии Украина сможет отобрать Крым у России
01:46В Польше подсказали способ обойти ограничения для "Северного потока — 2"
01:24Небензя рассказал о новых вызовах в Афганистане
01:15Аналитик рассказал, что придет на смену гегемонии доллара
00:42Небензя заявил о риске перелива терроризма из Афганистана в соседние страны
00:39Небензя: Россия выступает за созыв донорской конференции по Афганистану
00:37Вильфанд рассказал о "нерадостной" погоде в Европейской России
00:32Небензя рассказал, без чего невозможно решить проблемы Афганистана
Лента новостейМолния
В Раде рассказали, ради чего Украина отдала Крым России"Это ужасно": подруга звезды "Танцев со звездами" раскрыла детали ее смертиИсточник рассказал о спросе на вооруженные "Вихрями" дроны "Орион"Врач объяснила, к чему приведет полный отказ от сахараКурильщики тяжелее переносят COVID-19, рассказали в РоспотребнадзореФинансист назвал время года для максимальной выгодной сделки с жильемЮристы рассказали, что может грозить руферам"Это позор": на Украине разочаровались в Западе из-за кризиса на границе ЕСВ Белом доме оценили переговоры Патрушева и СалливанаДиетолог раскрыла простые способы избавления от целлюлитаВрач объяснила, как вернуть обоняние после COVID-19Эксперт объяснил, как снизить риск обмана в ЖКХВ США рассказали, при каком условии Украина сможет отобрать Крым у РоссииВ Польше подсказали способ обойти ограничения для "Северного потока — 2"Небензя рассказал о новых вызовах в АфганистанеАналитик рассказал, что придет на смену гегемонии доллараНебензя заявил о риске перелива терроризма из Афганистана в соседние страныНебензя: Россия выступает за созыв донорской конференции по АфганистануВильфанд рассказал о "нерадостной" погоде в Европейской РоссииНебензя рассказал, без чего невозможно решить проблемы Афганистана