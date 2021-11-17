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Путин оценил потенциал сотрудничества России и Узбекистана
Путин оценил потенциал сотрудничества России и Узбекистана - РИА Новости, 17.11.2021
Путин оценил потенциал сотрудничества России и Узбекистана
Россия - один из основных инвесторов в экономику Узбекистана, но потенциал сотрудничества двух стран далеко не исчерпан, есть широкие возможности для реализации РИА Новости, 17.11.2021
2021-11-17T16:07
2021-11-17T16:07
в мире
самарская область
узбекистан
москва
владимир путин
евразийский экономический союз
россия
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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Россия - один из основных инвесторов в экономику Узбекистана, но потенциал сотрудничества двух стран далеко не исчерпан, есть широкие возможности для реализации новых совместных проектов в сельском хозяйстве, фармацевтике и инновационных технологиях, заявил президент РФ Владимир Путин."Россия является одним из основных инвесторов в экономику Узбекистана. В настоящее время осуществляется более 150 совместных проектов – по оценкам на общую сумму свыше 14 млрд долларов... И потенциал такого сотрудничества далеко не исчерпан. Имеются огромные возможности для реализации новых проектов, прямой кооперации, создания производственных цепочек в промышленности, в сельском хозяйстве, фармацевтике, инновационных технологиях", - сказал Путин в своем видеообращении к участникам II Форума межрегионального сотрудничества между Россией и Узбекистаном.Он отметил, что РФ сегодня занимает второе место во внешнеторговом обороте Узбекистана, и даже в условиях пандемии наше экономическое взаимодействие продолжает развиваться. Так, по словам президента, в 2020 году товарооборот между странами увеличился почти на 16% и вплотную приблизился к отметке 6 млрд долларов, а за десять месяцев текущего года его прирост составил более 6%. Путин убежден, что большая заслуга в этом принадлежит именно межрегиональному сотрудничеству. Среди российских регионов, поддерживающих активные хозяйственные связи с узбекистанскими партнерами, глава государства назвал Москву, Санкт-Петербург, Татарстан, Челябинскую, Московскую, Ивановскую и Самарскую области.По его данным, количество предприятий, созданных с участием российского капитала, за последние четыре года возросло в 2,5 раза и превысило две тысячи. Среди примеров взаимовыгодной кооперации в последние годы Путин назвал сооружение Ташкентского металлургического и Кандымского газоперерабатывающих заводов, а также открытие в Узбекистане предприятия с участием Россельмаша по выпуску комбайнов.Российский лидер при этом подчеркнул, что межрегиональные связи не ограничиваются лишь сферой экономики и торговли: накоплен солидный опыт сотрудничества в области защиты окружающей среды, водного и лесного хозяйства, к примеру, реализуются совместные проекты по решению острых экологических проблем Аральского моря и поддержке социально-экономического развития всего Приаралья."Мы, конечно же, приветствуем встречную заинтересованность наших узбекских друзей в активизации связей с российскими партнерами. Об этом свидетельствует то, что только за последние два месяца делегации из Узбекистана посетили 20 российских регионов", - добавил он.Говоря о форуме, президент отметил, что такой двусторонний формат имеет важное значение не только для развития связей по линии субъектов РФ и областей Узбекистана, но и для укрепления стратегического партнерства двух стран. Хорошей перспективой для дальнейшего углубления взаимодействия Путин считает "более плотное подключение узбекистанских партнеров к работе Евразийского экономического союза", которое должно принести выгоду как узбекской стороне, так и всем другим государствам-членам объединения.
https://ria.ru/20211022/sng-1755805677.html
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в мире, самарская область, узбекистан, москва, владимир путин, евразийский экономический союз, россия
16:07 17.11.2021
 
Путин оценил потенциал сотрудничества России и Узбекистана

Путин: потенциал сотрудничества России и Узбекистана далеко не исчерпан

© РИА Новости / POOL / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 17.11.2021
© РИА Новости / POOL
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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Россия - один из основных инвесторов в экономику Узбекистана, но потенциал сотрудничества двух стран далеко не исчерпан, есть широкие возможности для реализации новых совместных проектов в сельском хозяйстве, фармацевтике и инновационных технологиях, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Россия является одним из основных инвесторов в экономику Узбекистана. В настоящее время осуществляется более 150 совместных проектов – по оценкам на общую сумму свыше 14 млрд долларов... И потенциал такого сотрудничества далеко не исчерпан. Имеются огромные возможности для реализации новых проектов, прямой кооперации, создания производственных цепочек в промышленности, в сельском хозяйстве, фармацевтике, инновационных технологиях", - сказал Путин в своем видеообращении к участникам II Форума межрегионального сотрудничества между Россией и Узбекистаном.
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По его данным, количество предприятий, созданных с участием российского капитала, за последние четыре года возросло в 2,5 раза и превысило две тысячи. Среди примеров взаимовыгодной кооперации в последние годы Путин назвал сооружение Ташкентского металлургического и Кандымского газоперерабатывающих заводов, а также открытие в Узбекистане предприятия с участием Россельмаша по выпуску комбайнов.
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Российский лидер при этом подчеркнул, что межрегиональные связи не ограничиваются лишь сферой экономики и торговли: накоплен солидный опыт сотрудничества в области защиты окружающей среды, водного и лесного хозяйства, к примеру, реализуются совместные проекты по решению острых экологических проблем Аральского моря и поддержке социально-экономического развития всего Приаралья.
"Мы, конечно же, приветствуем встречную заинтересованность наших узбекских друзей в активизации связей с российскими партнерами. Об этом свидетельствует то, что только за последние два месяца делегации из Узбекистана посетили 20 российских регионов", - добавил он.
Говоря о форуме, президент отметил, что такой двусторонний формат имеет важное значение не только для развития связей по линии субъектов РФ и областей Узбекистана, но и для укрепления стратегического партнерства двух стран. Хорошей перспективой для дальнейшего углубления взаимодействия Путин считает "более плотное подключение узбекистанских партнеров к работе Евразийского экономического союза", которое должно принести выгоду как узбекской стороне, так и всем другим государствам-членам объединения.
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