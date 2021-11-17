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Россия находится на четвертом месте в мире по ПЦР-тестам, заявила Попова
Россия находится на четвертом месте в мире по ПЦР-тестам, заявила Попова - РИА Новости, 17.11.2021
Россия находится на четвертом месте в мире по ПЦР-тестам, заявила Попова
Россия занимает четвертое место в мире по количеству проведенных ПЦР-тестов на COVID-19 и находится в первой десятке стран с населением более 10 миллионов по... РИА Новости, 17.11.2021
2021-11-17T17:17
2021-11-17T17:56
общество
россия
госдума рф
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
анна попова
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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Россия занимает четвертое место в мире по количеству проведенных ПЦР-тестов на COVID-19 и находится в первой десятке стран с населением более 10 миллионов по охвату такого рода тестированием, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова."Сегодня мы на четвертом месте в мире по количеству проведенных (ПЦР-)тестов... и еще не все экспресс-тесты сюда посчитаны. И мы в первой десятке всех стран с населением более 10 миллионов... по охвату тестирования", - сказала она на заседании комитета Госдумы по охране здоровья.Также Анна Попова сообщила, что подготовлено распоряжение, чтобы в ближайшие три месяца в регионы России пошло достаточное число тестов на COVID-19 для заболевших ОРВИ и гриппом."Постановлением главного государственного санитарного врача - оно вчера зарегистрировано - все пациенты с клиникой ОРВИ и гриппа должны обследоваться на ковид в обязательном порядке. Для того, чтобы субъектам это было не сложно сделать, подготовлено распоряжение - я уверена, что оно будет принято в ближайшее время, - на то, чтобы в ближайшие три месяца в субъекты пошло достаточное (количество) для всех лиц с симптомами ОРВИ экспресс-тестов (на COVID-19)", - сказал Попова на заседании думского комитета по здравоохранению."Объем будет наработан. Первый объем - это объем, который пойдет во все субъекты РФ, это за федеральные деньги, экспресс-тестов с высокой чувствительностью для того, чтобы обеспечить всех пациентов до конца января как минимум, - а февраль мы тоже задействуем, - которые будут обращаться по поводу любого острого респираторного инфекционного заболевания. И доктор диагноз будет ставить в момент осмотра пациента", - сказала Попова на заседании комитета Госдумы по охране здоровья.По ее словам, есть решение, есть материальное подтверждение для реализации постановления. "Уверена, что это позволит гораздо быстрее выявлять инфицированных людей с клиникой , принимать меры быстро", - добавила она.
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общество, россия, госдума рф, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), анна попова
17:17 17.11.2021 (обновлено: 17:56 17.11.2021)
 
Россия находится на четвертом месте в мире по ПЦР-тестам, заявила Попова

Попова: Россия находится на четвертом месте в мире по количеству проведенных ПЦР-тестов

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкПМЭФ-2021. Работа форума. День второй
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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Россия занимает четвертое место в мире по количеству проведенных ПЦР-тестов на COVID-19 и находится в первой десятке стран с населением более 10 миллионов по охвату такого рода тестированием, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
"Сегодня мы на четвертом месте в мире по количеству проведенных (ПЦР-)тестов... и еще не все экспресс-тесты сюда посчитаны. И мы в первой десятке всех стран с населением более 10 миллионов... по охвату тестирования", - сказала она на заседании комитета Госдумы по охране здоровья.
Также Анна Попова сообщила, что подготовлено распоряжение, чтобы в ближайшие три месяца в регионы России пошло достаточное число тестов на COVID-19 для заболевших ОРВИ и гриппом.
Пункт тестирования на коронавирус - РИА Новости, 1920, 17.11.2021
Вчера, 17:40Распространение коронавируса
Попова заявила об обязательном обследовании больных ОРВИ на COVID-19
"Постановлением главного государственного санитарного врача - оно вчера зарегистрировано - все пациенты с клиникой ОРВИ и гриппа должны обследоваться на ковид в обязательном порядке. Для того, чтобы субъектам это было не сложно сделать, подготовлено распоряжение - я уверена, что оно будет принято в ближайшее время, - на то, чтобы в ближайшие три месяца в субъекты пошло достаточное (количество) для всех лиц с симптомами ОРВИ экспресс-тестов (на COVID-19)", - сказал Попова на заседании думского комитета по здравоохранению.
"Объем будет наработан. Первый объем - это объем, который пойдет во все субъекты РФ, это за федеральные деньги, экспресс-тестов с высокой чувствительностью для того, чтобы обеспечить всех пациентов до конца января как минимум, - а февраль мы тоже задействуем, - которые будут обращаться по поводу любого острого респираторного инфекционного заболевания. И доктор диагноз будет ставить в момент осмотра пациента", - сказала Попова на заседании комитета Госдумы по охране здоровья.
По ее словам, есть решение, есть материальное подтверждение для реализации постановления. "Уверена, что это позволит гораздо быстрее выявлять инфицированных людей с клиникой , принимать меры быстро", - добавила она.
 
ОбществоРоссияГосдума РФФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Анна Попова
 
 
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