https://ria.ru/20211117/popova-1759511570.html

Россия находится на четвертом месте в мире по ПЦР-тестам, заявила Попова

Россия находится на четвертом месте в мире по ПЦР-тестам, заявила Попова - РИА Новости, 17.11.2021

Россия находится на четвертом месте в мире по ПЦР-тестам, заявила Попова

Россия занимает четвертое место в мире по количеству проведенных ПЦР-тестов на COVID-19 и находится в первой десятке стран с населением более 10 миллионов по... РИА Новости, 17.11.2021

2021-11-17T17:17

2021-11-17T17:17

2021-11-17T17:56

общество

россия

госдума рф

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

анна попова

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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Россия занимает четвертое место в мире по количеству проведенных ПЦР-тестов на COVID-19 и находится в первой десятке стран с населением более 10 миллионов по охвату такого рода тестированием, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова."Сегодня мы на четвертом месте в мире по количеству проведенных (ПЦР-)тестов... и еще не все экспресс-тесты сюда посчитаны. И мы в первой десятке всех стран с населением более 10 миллионов... по охвату тестирования", - сказала она на заседании комитета Госдумы по охране здоровья.Также Анна Попова сообщила, что подготовлено распоряжение, чтобы в ближайшие три месяца в регионы России пошло достаточное число тестов на COVID-19 для заболевших ОРВИ и гриппом."Постановлением главного государственного санитарного врача - оно вчера зарегистрировано - все пациенты с клиникой ОРВИ и гриппа должны обследоваться на ковид в обязательном порядке. Для того, чтобы субъектам это было не сложно сделать, подготовлено распоряжение - я уверена, что оно будет принято в ближайшее время, - на то, чтобы в ближайшие три месяца в субъекты пошло достаточное (количество) для всех лиц с симптомами ОРВИ экспресс-тестов (на COVID-19)", - сказал Попова на заседании думского комитета по здравоохранению."Объем будет наработан. Первый объем - это объем, который пойдет во все субъекты РФ, это за федеральные деньги, экспресс-тестов с высокой чувствительностью для того, чтобы обеспечить всех пациентов до конца января как минимум, - а февраль мы тоже задействуем, - которые будут обращаться по поводу любого острого респираторного инфекционного заболевания. И доктор диагноз будет ставить в момент осмотра пациента", - сказала Попова на заседании комитета Госдумы по охране здоровья.По ее словам, есть решение, есть материальное подтверждение для реализации постановления. "Уверена, что это позволит гораздо быстрее выявлять инфицированных людей с клиникой , принимать меры быстро", - добавила она.

https://ria.ru/20211117/covid-19-1759518632.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, россия, госдума рф, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), анна попова