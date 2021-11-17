https://ria.ru/20211117/popova-1759511570.html
Россия находится на четвертом месте в мире по ПЦР-тестам, заявила Попова
Россия находится на четвертом месте в мире по ПЦР-тестам, заявила Попова - РИА Новости, 17.11.2021
Россия находится на четвертом месте в мире по ПЦР-тестам, заявила Попова
Россия занимает четвертое место в мире по количеству проведенных ПЦР-тестов на COVID-19 и находится в первой десятке стран с населением более 10 миллионов по... РИА Новости, 17.11.2021
2021-11-17T17:17
2021-11-17T17:17
2021-11-17T17:56
общество
россия
госдума рф
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
анна попова
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/03/1735387334_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_6c48e529923d5f48ce9f93adf9668cab.jpg
МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Россия занимает четвертое место в мире по количеству проведенных ПЦР-тестов на COVID-19 и находится в первой десятке стран с населением более 10 миллионов по охвату такого рода тестированием, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова."Сегодня мы на четвертом месте в мире по количеству проведенных (ПЦР-)тестов... и еще не все экспресс-тесты сюда посчитаны. И мы в первой десятке всех стран с населением более 10 миллионов... по охвату тестирования", - сказала она на заседании комитета Госдумы по охране здоровья.Также Анна Попова сообщила, что подготовлено распоряжение, чтобы в ближайшие три месяца в регионы России пошло достаточное число тестов на COVID-19 для заболевших ОРВИ и гриппом."Постановлением главного государственного санитарного врача - оно вчера зарегистрировано - все пациенты с клиникой ОРВИ и гриппа должны обследоваться на ковид в обязательном порядке. Для того, чтобы субъектам это было не сложно сделать, подготовлено распоряжение - я уверена, что оно будет принято в ближайшее время, - на то, чтобы в ближайшие три месяца в субъекты пошло достаточное (количество) для всех лиц с симптомами ОРВИ экспресс-тестов (на COVID-19)", - сказал Попова на заседании думского комитета по здравоохранению."Объем будет наработан. Первый объем - это объем, который пойдет во все субъекты РФ, это за федеральные деньги, экспресс-тестов с высокой чувствительностью для того, чтобы обеспечить всех пациентов до конца января как минимум, - а февраль мы тоже задействуем, - которые будут обращаться по поводу любого острого респираторного инфекционного заболевания. И доктор диагноз будет ставить в момент осмотра пациента", - сказала Попова на заседании комитета Госдумы по охране здоровья.По ее словам, есть решение, есть материальное подтверждение для реализации постановления. "Уверена, что это позволит гораздо быстрее выявлять инфицированных людей с клиникой , принимать меры быстро", - добавила она.
https://ria.ru/20211117/covid-19-1759518632.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/03/1735387334_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_d78bc35e935e96dbae9a55cca78d2f59.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, госдума рф, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), анна попова
17:17 17.11.2021 (обновлено: 17:56 17.11.2021)
Россия находится на четвертом месте в мире по ПЦР-тестам, заявила Попова
Попова: Россия находится на четвертом месте в мире по количеству проведенных ПЦР-тестов
МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Россия
занимает четвертое место в мире по количеству проведенных ПЦР-тестов на COVID-19 и находится в первой десятке стран с населением более 10 миллионов по охвату такого рода тестированием, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова
.
"Сегодня мы на четвертом месте в мире по количеству проведенных (ПЦР-)тестов... и еще не все экспресс-тесты сюда посчитаны. И мы в первой десятке всех стран с населением более 10 миллионов... по охвату тестирования", - сказала она на заседании комитета Госдумы
по охране здоровья.
Также Анна Попова сообщила, что подготовлено распоряжение, чтобы в ближайшие три месяца в регионы России пошло достаточное число тестов на COVID-19 для заболевших ОРВИ и гриппом.
"Постановлением главного государственного санитарного врача - оно вчера зарегистрировано - все пациенты с клиникой ОРВИ и гриппа должны обследоваться на ковид в обязательном порядке. Для того, чтобы субъектам это было не сложно сделать, подготовлено распоряжение - я уверена, что оно будет принято в ближайшее время, - на то, чтобы в ближайшие три месяца в субъекты пошло достаточное (количество) для всех лиц с симптомами ОРВИ экспресс-тестов (на COVID-19)", - сказал Попова на заседании думского комитета по здравоохранению.
"Объем будет наработан. Первый объем - это объем, который пойдет во все субъекты РФ, это за федеральные деньги, экспресс-тестов с высокой чувствительностью для того, чтобы обеспечить всех пациентов до конца января как минимум, - а февраль мы тоже задействуем, - которые будут обращаться по поводу любого острого респираторного инфекционного заболевания. И доктор диагноз будет ставить в момент осмотра пациента", - сказала Попова на заседании комитета Госдумы по охране здоровья.
По ее словам, есть решение, есть материальное подтверждение для реализации постановления. "Уверена, что это позволит гораздо быстрее выявлять инфицированных людей с клиникой , принимать меры быстро", - добавила она.